ارفع مظهر ورق الحائط عن طريق إخفاء الطبقات باستخدام أداة مفيدة تمتلكها بالفعل

عندما لا يكون الطلاء هو الحل، فورق الحائط موجود لإنقاذ الموقف. من المهم اختيار ورق الحائط المناسب للمساحة الخاصة بك، ولكن حتى أجمل الأنماط في العالم ستفشل إذا لم يتم تثبيتها بشكل صحيح. أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها أصحاب الأعمال اليدوية عند تعليق ورق الحائط (أيضًا بعض المحترفين) هو إنشاء طبقات واضحة وقبيحة عند النقاط التي تتداخل فيها لوحتان مقشرتان ولصقتان. لحسن الحظ، هناك حل سهل إذا كان لديك ممسحة مطاطية وأداة حادة أو سكين حرفية مثل X-acto. علاوة على ذلك، لا تتطلب هذه الخدعة إعادة التثبيت، أو اللصق، أو الشريط اللاصق، أو أي تعديلات أخرى، مما يجعلها بسيطة للغاية.

توضح مستخدمة TikTok Anneliese من حسابourliddlehome كيفية إنشاء انتقال سلس بين لوحتي خلفية من خلال تمرير شفرة أسفل مركز التماس المرتفع، ثم إزالة الورق الزائد من الطبقات العلوية والسفلية. تُسمى هذه التقنية بالقطع المزدوج وهي مدرجة في التعليمات الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية لورق الحائط المُقشر والعصا والمُلصق مسبقًا مثل Spoonflower وAbout Murals. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته لإكمال هذه الخدعة بشكل صحيح.