ارفع مظهر ورق الحائط عن طريق إخفاء الطبقات باستخدام أداة مفيدة تمتلكها بالفعل

عندما لا يكون الطلاء هو الحل، فورق الحائط موجود لإنقاذ الموقف. من المهم اختيار ورق الحائط المناسب للمساحة الخاصة بك، ولكن حتى أجمل الأنماط في العالم ستفشل إذا لم يتم تثبيتها بشكل صحيح. أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها أصحاب الأعمال اليدوية عند تعليق ورق الحائط (أيضًا بعض المحترفين) هو إنشاء طبقات واضحة وقبيحة عند النقاط التي تتداخل فيها لوحتان مقشرتان ولصقتان. لحسن الحظ، هناك حل سهل إذا كان لديك ممسحة مطاطية وأداة حادة أو سكين حرفية مثل X-acto. علاوة على ذلك، لا تتطلب هذه الخدعة إعادة التثبيت، أو اللصق، أو الشريط اللاصق، أو أي تعديلات أخرى، مما يجعلها بسيطة للغاية.
توضح مستخدمة TikTok Anneliese من حسابourliddlehome كيفية إنشاء انتقال سلس بين لوحتي خلفية من خلال تمرير شفرة أسفل مركز التماس المرتفع، ثم إزالة الورق الزائد من الطبقات العلوية والسفلية. تُسمى هذه التقنية بالقطع المزدوج وهي مدرجة في التعليمات الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية لورق الحائط المُقشر والعصا والمُلصق مسبقًا مثل Spoonflower وAbout Murals. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته لإكمال هذه الخدعة بشكل صحيح.
كيفية إخفاء طبقات ورق الحائط بسكين متعدد الاستخدامات
من المهم ملاحظة أن هذه الخدعة تعمل فقط مع أغطية الجدران المصممة بحيث تكون متداخلة. كما أنه لن يصلح الموقف إذا أدى التثبيت السيئ إلى ترك الرسومات غير محاذية في البداية. إذا لم يكن النمط الموجود على المادة المتداخلة هو نفسه في كلتا الطبقتين، فإن قطع الطبقة العليا وإزالة الفائض لن يؤدي إلا إلى جعل التقسيم أكثر وضوحًا. تم تصميم بعض لوحات ورق الحائط أيضًا لتثبيتها جنبًا إلى جنب بدلاً من التداخل. لإصلاح هذه الأنواع من اللحامات المرئية، نوصي بحيل التلوين الذكية التي تتضمن تلوين الحواف قبل التثبيت.
وكما يوضح TikToker Anneliese، يمكن قطع الطبقات المتداخلة في خط عمودي مستقيم أو يمكن تقطيعها بطريقة تأخذ في الاعتبار عناصر التصميم الأكبر. طالما بقيت داخل حدود خط التماس، يجب أن تكون النتيجة النهائية متشابهة جدًا. ومع ذلك، يشير بعض المعلقين إلى أن الخطوط المتموجة عادة ما تكون أقل وضوحا من الخطوط المستقيمة. يضمن الحفاظ على ثبات زاوية الشفرة والضغط طوال عملية القطع أنك قمت بقطع الطبقتين دون الإضرار بالجدار الموجود أسفله. بعد تقشير المادة المشذبة من الطبقتين العلوية والسفلية من ورق الحائط (سيتطلب ذلك منك تقشير الطبقة العلوية المتبقية قليلًا)، يجب استخدام ممسحة مطاطية أو مكشطة لتسوية النتيجة النهائية. حتى حافة بطاقة الائتمان يمكن استخدامها لهذه الخطوة النهائية.