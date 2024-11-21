ازدراء بيونسيه لـ CMAs 2024 أدى إلى انقسام نجوم الريف

لم ينته الأمر بعد، لكن عام 2024 كان أحد أكثر السنوات نجاحًا في تاريخ موسيقى الريف الطويل. سجل الفنانون الأكثر شهرة في هذا النوع بعضًا من أكبر النجاحات في حياتهم المهنية. عبر مورغان والين لتوسيع نطاق مخطط البوب بيلبورد، في حين حقق كل من ليني ويلسون، وكريس ستابلتون، وجيلي رول، ولوك كومز طريقهم إلى النجومية. تمر موسيقى الكانتري بلحظة، وقد حاول موسيقيون من أنماط أخرى الاستمتاع بالموسيقى، مثل مغني الراب بوست مالون وبيونسيه. ترتبط بيونسيه عادة بموسيقى البوب والآر أند بي، وهي أيقونة ثقافية مشهورة ومؤثرة للغاية. وفي عام 2024، ظهرت أول أغنية LP لها على الإطلاق، “Cowboy Carter”، في المركز الأول على قائمتي Billboard – 200 وألبومات الدولة – في أبريل 2024. وأغنيتها المنفردة المشتركة من العمل، “Texas Hold ‘Em، ” وبالمثل، صعدت إلى قائمة Hot 100 في فبراير.
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كان حقبة بيونسيه الجديدة ناجحة بكل المقاييس، لكنها أطلقت جدلاً حول ما يعتبر بلدًا وما لا يعتبر بلدًا، وربما يكون حداثتها قد أضر بها خلال موسم الجوائز. عندما تم الإعلان عن الترشيحات لجوائز جمعية موسيقى الريف (CMA) في سبتمبر 2024، لم تكن بيوني في المقدمة. لقد تم تجاهل الموسيقي، وفقًا لبعض معجبيها، بشكل صارخ أو حتى عن عمد. لكن رد فعل مؤسسة موسيقى الريف كان مختلطًا بالتأكيد. إليكم ما شعر به بعض أكبر النجوم البارزين في المشهد بشأن افتقار بيونسيه إلى ترشيحات جائزة CMA (وبالتالي الفوز).
لم يعتقد بعض الفنانين أن بيونسيه كانت دولة بما فيه الكفاية حتى الآن
بعد أسابيع من نشر الترشيحات، تحدث مغني الكانتري لوك بريان، أحد مقدمي حفل توزيع جوائز CMA، عن ازدراء بيونسيه في برنامج “Andy Cohen Live” على قناة Sirius XM. لقد أعطى استجابة محسوبة، مما يشير إلى أن وضعها الموسيقي من الخارج إلى البلد كان عاملاً. قال برايان: “لقد أحب الجميع أن بيونسيه أصدرت ألبومًا ريفيًا”. “لا أحد غاضب من ذلك. ولكن عندما تصبح الأمور صعبة بعض الشيء، إذا كنت ستصنع ألبومات ريفية، فتعال إلى عالمنا وكن ريفيًا معنا قليلاً.”
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تضمنت أغنية “كاوبوي كارتر” لبيونسيه تفسيرها لأغنية “جولين” لدوللي بارتون، ودافع بارتون عن بيونسيه وقدم تفسيرًا. وقالت لمجلة Variety: “اعتقدت أن هذا الألبوم رائع”. “إنها فتاة ريفية في تكساس ولويزيانا، لذلك نشأت مع تلك القاعدة.” وأشار بارتون أيضًا إلى أن القضاة على الأرجح يشعرون بالقلق من أن منح بيونسيه الجائزة سيكون بمثابة ازدراء للآخرين الذين أمضوا حياتهم كلها في المشهد الريفي.
“بيونسيه هي بيونسيه” ، قالت صانعة الأغاني الريفية كارلي بيرس لـ E! الأخبار في حفل توزيع جوائز People’s Choice Country لعام 2024 (حيث حصلت بيونسيه على 10 ترشيحات). “أعتقد أنها قالت علنًا إنها لم تصنع ألبومًا ريفيًا. لقد كانت تصنع ألبومًا، ونعم، هناك الكثير من العناصر الغربية، والكثير من العناصر الريفية، لأنني أعتقد أنها متأصلة في جذورها في تكساس.”
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انزعج عدد قليل من نجوم الريف من إغفال بيونسيه
لقد فهم ميكي جايتون، أحد الفنانين السود القلائل الذين يعملون في البلاد المعاصرة، القرار لكنه أعرب أيضًا عن أسفه لفشل CMA في ترشيح بيونسيه، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يمثل ذلك اختراقًا ثقافيًا. وقالت في برنامج “The View” على قناة ABC: “لقد كان الأمر بمثابة خيبة أمل كبيرة بالنسبة لي”. كانت هناك فرصة كبيرة في تلك اللحظة لمنح المرأة السوداء تلك المنصة التي تستحقها. ولكن هناك الكثير من الأمور التي تدخل في ذلك، هناك الناخبين، وهناك أشياء كثيرة لا يمكنك السيطرة عليها دائمًا”.
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في نهاية المطاف، تلاشت الحماسة التي أثيرت حول إقصاء بيونسيه في حفل توزيع جوائز CMA لعام 2024، لكن الحرارة اشتعلت من جديد عندما أقيم حفل توزيع الجوائز الفعلي. في 20 نوفمبر 2024، صباح الحدث، أضاف نجم موسيقى الكانتري بيلي راي سايروس أفكاره إلى المناقشة. “لقد فوجئت بعدم ترشيح بيونسيه ؟؟؟” كتب سايروس في منشور تهنئة لمرشحي CMA على Instagram. “كان ألبومها رائعًا… وأغنيتها المنفردة هي التي حكمت. لكنها تعلم ذلك. فهي لا تحتاج إلى جائزة من CMA… أو إذن… أو موافقة من أي من قضاتها.”