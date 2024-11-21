ازدراء بيونسيه لـ CMAs 2024 أدى إلى انقسام نجوم الريف

لم ينته الأمر بعد، لكن عام 2024 كان أحد أكثر السنوات نجاحًا في تاريخ موسيقى الريف الطويل. سجل الفنانون الأكثر شهرة في هذا النوع بعضًا من أكبر النجاحات في حياتهم المهنية. عبر مورغان والين لتوسيع نطاق مخطط البوب ​​​​بيلبورد، في حين حقق كل من ليني ويلسون، وكريس ستابلتون، وجيلي رول، ولوك كومز طريقهم إلى النجومية. تمر موسيقى الكانتري بلحظة، وقد حاول موسيقيون من أنماط أخرى الاستمتاع بالموسيقى، مثل مغني الراب بوست مالون وبيونسيه. ترتبط بيونسيه عادة بموسيقى البوب ​​والآر أند بي، وهي أيقونة ثقافية مشهورة ومؤثرة للغاية. وفي عام 2024، ظهرت أول أغنية LP لها على الإطلاق، “Cowboy Carter”، في المركز الأول على قائمتي Billboard – 200 وألبومات الدولة – في أبريل 2024. وأغنيتها المنفردة المشتركة من العمل، “Texas Hold ‘Em، ” وبالمثل، صعدت إلى قائمة Hot 100 في فبراير.

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كان حقبة بيونسيه الجديدة ناجحة بكل المقاييس، لكنها أطلقت جدلاً حول ما يعتبر بلدًا وما لا يعتبر بلدًا، وربما يكون حداثتها قد أضر بها خلال موسم الجوائز. عندما تم الإعلان عن الترشيحات لجوائز جمعية موسيقى الريف (CMA) في سبتمبر 2024، لم تكن بيوني في المقدمة. لقد تم تجاهل الموسيقي، وفقًا لبعض معجبيها، بشكل صارخ أو حتى عن عمد. لكن رد فعل مؤسسة موسيقى الريف كان مختلطًا بالتأكيد. إليكم ما شعر به بعض أكبر النجوم البارزين في المشهد بشأن افتقار بيونسيه إلى ترشيحات جائزة CMA (وبالتالي الفوز).