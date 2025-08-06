ازرع شجرة أفوكادو من نواتها بسهولة في المنزل

بينما كنتُ أقطع نصفَ ثمرة أفوكادو لتناولها في وجبتي الصباحية، نظرتُ إلى نواتها وقلت: لماذا لا أجرب إنباتها بنفسي في المنزل؟ وهكذا بدأتُ مغامرتي في زراعة شجرة أفوكادو من نواتها، بخمس خطوات بسيطة ستُحول علبة المياه إلى مهدٍ لشتلةٍ خضراء.

١. تجهيز النواة

بعد الاستمتاع بلب الأفوكادو، اغسل النواة جيدًا بالماء الجاري لإزالة بقايا الثمار. اتركها تجف ليومين في الظل لتتخلص من الرطوبة الزائدة، ما يساعد على التعفن اللاحق.

٢. تعليق النواة في الماء

أدخل ٣ أو ٤ أعواد أسنان حول منتصف النواة مائلةً قليلًا، بحيث تبقى القاعدة العريضة في الأسفل مغمورةً بالماء، والقمة المدببة مكشوفةً. ضع النواة على كوبٍ ماء، وحافظ على مستوى الماء فوق الجذر الصغير المستقبلي. اختر مكانًا مشمسًا بدرجة حرارة معتدلة.

٣. مراقبة الإنبات

مع مرور ٣–٦ أسابيع، ستتصدّع النواة عموديًا وتخرج منها جذر طويل، يليه بعد ذلك ساق أخضر. لا تنسَ تجديد الماء أسبوعيًا منعًا لتكوّن البكتيريا.

٤. نقل الشتلة للتربة

حين تصل الشتلة إلى ١٠–١٥ سم، حان وقت زرعها في أصيصٍ صغيرٍ يحوي تربة خفيفة ومُصفَّحة. اجعل القمة المدببة فوق سطح التربة، وسقِهِ برفقٍ للحفاظ على رطوبة معتدلة، دون تشبّع.

٥. العناية المستمرة

الري : مرة إلى مرتين أسبوعيًا حسب جفاف التربة.

: مرة إلى مرتين أسبوعيًا حسب جفاف التربة. الإضاءة : ضعه في مكانٍ تتسلل إليه أشعة الشمس المباشرة صباحًا.

: ضعه في مكانٍ تتسلل إليه أشعة الشمس المباشرة صباحًا. التسميد : مدّد نموه بسماد متوازن كلَّ شهرين خلال موسم النمو (الربيع والصيف).

: مدّد نموه بسماد متوازن كلَّ شهرين خلال موسم (الربيع والصيف). التقليم: عندما يتجاوز ارتفاعه 30 سم، قُم بقص طرفٍ علوي لتعزيز التفرّع وإنتاج أوراقٍ أكثر.

تُعد زراعة الأفوكادو من النواة مشروعًا صديقًا للبيئة ووسيلةً ممتعةً لمراقبة دورة حياة النبات. رغم أن الإنتاج الثمرِي قد يستغرق سنواتٍ وقد لا يثمر، فإن متعة المتابعة اليومية لظهور الأوراق وتنموها تستحق التجربة بلا شك. جربها في منزلك وشاركني قصة شتلتك الأولى!