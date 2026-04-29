ازرع هذا النوع من الفجل سريع النمو في أصص للحصول على حصاد لذيذ في وقت قصير

تعد زراعة حديقة نباتية في الأواني هواية مجزية للغاية تجعلنا نعود إليها عامًا بعد عام. ومع ذلك، فمن الصعب ألا تشعر بفارغ الصبر لجني ثمار الحصاد الوفير. الحمد لله على المحاصيل سريعة النمو مثل فجل “Cherry Belle” (Raphanus sativus “Cherry Belle”)، والتي من الممتع إضافتها إلى السلطات، أو تناولها مباشرة من حديقة الحاوية الخاصة بك. إن تطورها السريع يجعل هذه الخضروات سهلة النمو مجزية بقدر ما هي لذيذة، وهي واحدة من النباتات التي يمكنك زراعتها بنجاح في الحاويات.
حتى لو كنت تزرع حديقة في أسِرَّة أو صفوف، فمن المغري دائمًا زرع المزيد من البذور في حاويات لتوسيع مساحة حديقتك العقارية. عندما تبدأ بالتخطيط، لا تنس أن الفجل هو أحد الخضروات اللذيذة شديدة التحمل التي يمكن زراعتها في فصل الربيع. نظرًا لأن صنف “Cherry Belle” صغير الحجم، يمكنك بسهولة زراعة مجموعة منه في أصيص أو أصيص زرع في الفناء الخاص بك. للحصول على أفضل النتائج وحصاد سريع، تأكد من مراعاة احتياجات النبات المتنامية.
نصائح لزراعة فجل “Cherry Belle” بسرعة في الأصيص
هذا التنوع الذي يحمل اسمًا رائعًا عبارة عن فجل متجمع يصل عرضه إلى ½ إلى ¾ بوصة، ويكون جاهزًا للحصاد خلال 24 يومًا فقط. لتنمو بنفسك، ابدأ بالبذور، مثل بذور الفجل العضوية “Cherry Belle” من Everwilde Farms، وقم بمباعدتها بحيث تكون متباعدة بمقدار بوصة واحدة – لن يكون ازدحامها مفيدًا. قم بزراعتها في تربة فضفاضة غنية بالمواد العضوية حتى تتمكن الجذور من النمو بسهولة. تأكد أيضًا من أنك تزرعها في الطقس البارد، فهي ليست من المحاصيل التي تزدهر في الظروف الحارة. إذا زرعت البذور في الأواني بعد فوات الأوان، فسوف تذبل النباتات بسرعة قبل أن تتطور الخضروات، وسوف تفوت مكونات السلطة اللذيذة.
لا يوجد سبب لعدم زراعة فجل “Cherry Belle” في الأصص، لكن تأكد من اختيار خيار الزراعة المناسب لحديقتك – الذي يحتوي على فتحات تصريف. هذه الثقوب أكثر أهمية مما إذا كانت الحاوية الخاصة بك مصنوعة من البلاستيك أو الخشب أو الطين، لأنها ستمنع التربة من التبلل الشديد. بمجرد حصولك على الأصيص والتربة المناسبين، قم بتوفير الماء المنتظم للجذور النامية، وسوف تنمو الخضروات بسرعة حتى تصل إلى مرحلة النضج.