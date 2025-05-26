ازرع هذه النبتة واجعل حديقتك المكان المفضل للطيور هذا الصيف

هل ترغب في أن تصبح حديقتك المكان المثالي للطيور هذا الصيف؟ إذا كنت تسعى لجذب المزيد من الطيور، وخاصة المغردة مثل المزيدات، فما عليك إلا أن تزرع بعض النباتات المفضلة التي ستجذب هذه الطيور إلى حديقتك. هذه النبتة البسيطة ستساعدك على تحويل حديقتك إلى ملاذ طبيعي لهذه الطيور الجميلة.

المزيدات: طيور نشيطة تبحث دائمًا عن الطعام

المزيدات ليست مجرد طيور جميلة؛ فهي أيضًا جائعة دائمًا! هذه الطيور الصغيرة تقضي معظم وقتها في البحث عن طعام. في الصيف، تعتمد على الحشرات واليرقات والديدان، مما يجعلها جزءًا هامًا في تنظيم الحشرات الضارة في الحديقة. وفي الشتاء، عندما يقل الطعام، تنتقل إلى البذور والفواكه، وأحيانًا إلى ما يتركه البشر. لذلك، إذا كنت ترغب في جذب المزيد من المزيدات إلى حديقتك، عليك أن توفر لهم بيئة غنية بالعناصر الغذائية.

نباتات ستجذب المزيدات إلى حديقتك هذا الصيف

إذا كنت تتطلع إلى تحويل حديقتك إلى مطعم مفتوح للمزيدات طوال الصيف، إليك بعض النباتات التي ستجذب هذه الطيور الجميلة:

اللافندر: تعتبر اللافندر من النباتات المثالية لجذب المزيدات. هذا النبات الذي يتميز برائحته المهدئة لا يجذب الطيور فحسب، بل يجذب أيضًا العديد من الحشرات المفيدة التي تمثل مصدر غذاء لهذه الطيور. عباد الشمس: الزهور الكبيرة ذات اللون الأصفر التي تزرع في الحديقة يمكن أن توفر بذورًا غنية للطيور الصغيرة. كما أنها تعد من المصادر الرئيسية للغذاء للمزيدات. الكتان: نبات الكتان هو إضافة رائعة لمنظرك الطبيعي في الحديقة، إذ لا يُضيف فقط الجمال، بل يشكل أيضًا غذاء مهمًا لهذه الطيور. إكليل الجبل (الزعتر): نباتات مثل إكليل الجبل والزعتر تجذب الحشرات المفيدة، التي تعد بمثابة وجبة للمزيدات، مما يجعلها جزءًا أساسيًا في الحديقة. الزهور البرية (البلوط): الزهور البرية مثل البلطيون يمكن أن تكون محط جذب للمزيدات خلال فترة الربيع والصيف، خاصة أنها توفر مأوى وحماية للطيور.

كيفية توفير مأوى طبيعي للطيور في حديقتك

لا تقتصر حاجات المزيدات على الطعام فقط؛ بل هي بحاجة أيضًا إلى الأشجار والهايات التي توفر لها المأوى. يمكنك زراعة شجرة السوربيري التي توفر التوت كمصدر غذاء، أو شجرة الصفصاف التي تعزز من التنوع البيولوجي في حديقتك.

شجرة الزعرور تعتبر مثالية في الشتاء، فهي تحتوي على فواكه حمراء وتعد من المصادر الغذائية الهامة خلال فترة البرد. كما أن شجرة البلوط تضيف ظلًا مثاليًا وتساهم في توفير بيئة صحية للطيور.

الحفاظ على التوازن البيئي في حديقتك

لا تهدف هذه النصائح إلى ترويض الطيور أو جعلها تعتمد عليك بشكل كامل. بل إن الهدف هو خلق بيئة طبيعية غنية توفر الغذاء والمأوى للطيور، وفي نفس الوقت تحافظ على التوازن البيئي. الطيور، مثل جميع الحيوانات البرية، يجب أن تتمكن من العيش بحرية في بيئتها دون أن تعتمد على الإنسان.

باختيار هذه النباتات والاهتمام بها، يمكنك توفير ملاذ طبيعي للمزيدات وغيرهم من الطيور في حديقتك، مما يعود بالفوائد على البيئة المحيطة ويجعل حديقتك مكانًا مليئًا بالحياة.