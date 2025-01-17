استبدل المروج المشذبة المملة بواحدة من أكبر اتجاهات الفناء الخلفي لعام 2025

أحد اتجاهات الحديقة التي ستشاهدها أكثر في عام 2025 هو البستنة في الغابات. فبدلاً من سجادة عادية من العشب الأحادي، يقوم بعض البستانيين بتحويل ساحات منازلهم الخلفية إلى مساحات خضراء نابضة بالحياة ومكتفية ذاتياً. حدائق الغابات عبارة عن مناظر طبيعية مصممة بعناية تهدف إلى محاكاة النظام البيئي الطبيعي للغابات. وهذا يعني تضمين طبقات من الأشجار والشجيرات ونباتات الغطاء الأرضي والمزيد لإنشاء مساحة هادئة ستحبها أنت والحياة البرية. على وجه التحديد، يهدف البستانيون عادةً إلى تقليد بيئتهم المحلية من خلال تضمين مزيج متنوع من الأنواع المحلية في كل طبقة.

بالإضافة إلى تحويل الفناء الخلفي لمنزلك إلى واحة طبيعية خاصة، فإن طريقة البستنة هذه تتطلب أيضًا صيانة منخفضة وتكلفة منخفضة – على الأقل على المدى الطويل. اعتمادًا على ما هو موجود في الفناء الخلفي لمنزلك الآن، يمكن أن تتطلب عملية التحول الأولية الكثير من الجهد واستثمارات كبيرة محتملة. ومع ذلك، بمجرد إنشاء كل شيء، سيكون لديك نظام بيئي منظم يدير نفسه بشكل أو بآخر.

في حين أنك قد تعتقد أنك بحاجة إلى فناء خلفي ضخم للقفز في هذا الاتجاه، فإنك لا تفعل ذلك. يمكن تطبيق الطريقة حتى على أصغر الساحات. إذا لم يكن لديك ساحة، يمكنك إنشاء حديقة غابة صغيرة يمكن وضعها في حاوية. المفتاح هو دمج مزيج متنوع من الأنواع لملء أكبر عدد ممكن من طبقات الغابات السبعة التي يمكنك وضعها في المساحة، والتأكد من أن هذه الأنواع تحب ظروف الإضاءة والتربة المتوفرة لديك.