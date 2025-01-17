استبدل المروج المشذبة المملة بواحدة من أكبر اتجاهات الفناء الخلفي لعام 2025

أحد اتجاهات الحديقة التي ستشاهدها أكثر في عام 2025 هو البستنة في الغابات. فبدلاً من سجادة عادية من العشب الأحادي، يقوم بعض البستانيين بتحويل ساحات منازلهم الخلفية إلى مساحات خضراء نابضة بالحياة ومكتفية ذاتياً. حدائق الغابات عبارة عن مناظر طبيعية مصممة بعناية تهدف إلى محاكاة النظام البيئي الطبيعي للغابات. وهذا يعني تضمين طبقات من الأشجار والشجيرات ونباتات الغطاء الأرضي والمزيد لإنشاء مساحة هادئة ستحبها أنت والحياة البرية. على وجه التحديد، يهدف البستانيون عادةً إلى تقليد بيئتهم المحلية من خلال تضمين مزيج متنوع من الأنواع المحلية في كل طبقة.
بالإضافة إلى تحويل الفناء الخلفي لمنزلك إلى واحة طبيعية خاصة، فإن طريقة البستنة هذه تتطلب أيضًا صيانة منخفضة وتكلفة منخفضة – على الأقل على المدى الطويل. اعتمادًا على ما هو موجود في الفناء الخلفي لمنزلك الآن، يمكن أن تتطلب عملية التحول الأولية الكثير من الجهد واستثمارات كبيرة محتملة. ومع ذلك، بمجرد إنشاء كل شيء، سيكون لديك نظام بيئي منظم يدير نفسه بشكل أو بآخر.
في حين أنك قد تعتقد أنك بحاجة إلى فناء خلفي ضخم للقفز في هذا الاتجاه، فإنك لا تفعل ذلك. يمكن تطبيق الطريقة حتى على أصغر الساحات. إذا لم يكن لديك ساحة، يمكنك إنشاء حديقة غابة صغيرة يمكن وضعها في حاوية. المفتاح هو دمج مزيج متنوع من الأنواع لملء أكبر عدد ممكن من طبقات الغابات السبعة التي يمكنك وضعها في المساحة، والتأكد من أن هذه الأنواع تحب ظروف الإضاءة والتربة المتوفرة لديك.
فوائد تحويل الفناء الخلفي الخاص بك إلى غابة
هناك العديد من الأسباب لاستبدال حديقتك بحديقة غابة. بالنسبة إلى البستانيين، لن يتطلب النظام البيئي للغابات المستدام ذاتيًا سوى القليل من الصيانة أو لا يتطلب أي صيانة على الإطلاق بمجرد إنشائه. ستوفر الوقت والمال من خلال عدم الحاجة إلى الاعتماد على الأسمدة أو المبيدات الحشرية أو حتى الماء. بفضل طبقاتها الكثيفة من الأشجار والشجيرات والنباتات المعمرة، يمكن لجمالية الغابة أيضًا أن تضيف الخصوصية وسلسلة مذهلة من الإزهار المبكر والمتأخر للاستمتاع بها طوال الموسم.
حتى أن بعض البستانيين يقومون بإنشاء غابة غذائية من خلال إعطاء الأولوية للأنواع الصالحة للأكل مثل شجيرات التوت أو أشجار البقان أو قطع الفراولة البرية التي يمكنهم حصاد المنتجات الطازجة منها كل صيف. بمجرد إنشائها، يمكن لغابة الغذاء أن تنتج المحاصيل سنة بعد سنة دون كل العمل والصيانة التي تذهب إلى حدائق الخضروات التقليدية.
تعتبر حدائق الغابات أيضًا رائعة للبيئة. من خلال إعطاء الأولوية للأنواع المحلية، يمكنك إنشاء موطن قيم للحياة البرية والحشرات المفيدة. وفي الوقت نفسه، يمكن للنباتات الكثيفة التقاط انبعاثات الكربون وحتى تقليل تلوث الهواء بنسبة تصل إلى 37%، مما يخلق منطقة من الهواء النظيف حول منزلك، حتى لو كنت تعيش في وسط المدينة. مع تحسن صحة التربة الخاصة بك وتضمين المزيد من المواد العضوية من حديقة الغابة الخاصة بك، ستكون أيضًا قادرة على تخزين المزيد من الكربون، مما يقلل من انبعاثات الكربون. يمكن للتربة الصحية أيضًا أن تمتص الملوثات أو تكسرها بشكل أفضل، مما يجعلها بعيدة عن الهواء والماء.
تصميم حديقة غابات من 7 طبقات في الفناء الخلفي لمنزلك
يمكن تقسيم الغابات تقريبًا إلى 7 طبقات، بدءًا من أطول الأشجار التي تشكل المظلة وصولاً إلى طبقة الجذر في التربة. على الرغم من اختلاف التسميات، يتم تقسيم الطبقات عمومًا إلى الفئات التالية: الأشجار الطويلة أو الأشجار ذات الطابق العلوي، والأشجار المنخفضة أو الأشجار المنخفضة، والشجيرات، والنباتات العشبية السنوية والمعمرة، والغطاء الأرضي، والكروم أو المتسلقات، والجذور. قد يبدو هذا كثيرًا، لكن التفكير في حديقتك من حيث الطبقات يساعدك على زيادة المساحة. من خلال اختيار الأنواع لملء أكبر عدد ممكن من هذه الطبقات، قد تتفاجأ بمدى التنوع الذي يمكنك تعبئته حتى في أصغر الساحات الخلفية.
عند تصميم حديقتك، قم بخلط طبقات النباتات معًا بدلاً من زراعتها في صفوف تقليدية. إذا أمكن، ضع الطبقة الأطول على الجانب الشمالي بحيث لا تظلل حديقتك بالكامل. يمكن وضع النباتات التي تحتاج إلى الظل بالقرب من هذه الأشجار بينما يمكن زراعة النباتات التي تحتاج إلى مزيد من الضوء على طول الجانب الجنوبي.
عند رسم مخططك، ابدأ بالطبقة الأطول ثم انتقل إلى الأسفل. تأكد من تباعد شتلاتك حسب حجمها الناضج. عندما يكون ذلك ممكنا، قم بتضمين أنواع متعددة في كل طبقة. ومع ذلك، لا تفرط في تنويع النباتات المزهرة الخاصة بك. تتمتع الملقحات بوقت أسهل في العثور على النباتات المضيفة المفضلة لها عندما تنمو في بقع أكبر. استهدف ما لا يقل عن 3 نباتات من كل نوع مزهر. مع وضع ذلك في الاعتبار، حدد عدد الأنواع التي تختارها بعدد المجموعات المكونة من 3 أنواع والتي يمكنك وضعها في طبقة النباتات العشبية الخاصة بك.
كيفية اختيار المزيج الصحيح من النباتات
الهدف من حديقة الغابة هو اختيار الأنواع المحلية في المقام الأول لملء كل طبقة من الطبقات السبع. ومع ذلك، لن يزدهر كل مواطن في ظروف الإضاءة والتربة الدقيقة في الفناء الخلفي لمنزلك. من المهم ملاحظة مقدار أشعة الشمس التي تتعرض لها أجزاء مختلفة من حديقتك وفحص نسيج التربة والصرف. يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن التركيبة المعدنية ومستويات العناصر الغذائية من خلال اختبار التربة. استخدم هذه المعلومات للعثور على أفضل الأنواع المحلية لحديقتك.
ستحتاج أيضًا إلى إيجاد التوازن في عملية التصميم من خلال إنشاء غابة تناسب مساحتك مع تضمين أكبر قدر ممكن من التنوع. بالنسبة للساحات الأصغر حجمًا، قد يعني ذلك شجرة كبيرة واحدة فقط أو تخطي الطبقة العليا تمامًا والبدء بأشجار أصغر حجمًا أو شجيرات كبيرة. بعد ذلك، قم بتعويض الطبقات العليا المفقودة عن طريق إضافة المزيد من التنوع بين الطبقات السفلية. إذا كان لديك مساحة لشجرة واحدة فقط، فاجعلها بلوطًا. تستضيف هذه الأشجار الأساسية أكثر من 400 من الفراشات والعث، فضلاً عن كونها مصدرًا أساسيًا للغذاء والمأوى للطيور والثدييات. حتى في الساحات الصغيرة، فإن إضافة شجرة بلوط أصغر حجمًا مثل بلوط تشابمان أو بلوط الفرك سيكون له تأثير كبير.
وأخيرا، فكر في أهدافك وتفضيلاتك الشخصية. هل تريد الكثير من الأنواع الصالحة للأكل؟ هل أنت مهتم أكثر بقيمة الزينة وإنشاء مناظر طبيعية غنية بالألوان مع اهتمام على مدار العام؟ ربما تريد إعطاء الأولوية للنباتات المهددة بالانقراض الموجودة في الولايات المتحدة لجعل الفناء الخلفي لمنزلك ملاذاً للأنواع المهددة بالانقراض.
نصائح لتحويل أي فناء خلفي إلى حديقة غابة
بمجرد اختيار النوع المناسب لحديقتك، تكون جاهزًا تقريبًا لبدء الزراعة. قبل أن تضع شتلة واحدة في الأرض، تأكد من إزالة الأعشاب الضارة لتقليل المنافسة التي تواجهها نباتاتك الجديدة عند تأسيسها. واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي تغطية الألواح. سوف تعمل طبقات الورق المقوى والسماد والمهاد على خنق الحشائش الموجودة وتقتل بنك بذور الحشائش في التربة. ويمكنها القيام بذلك دون إزعاج شبكة الكائنات الحية الدقيقة المفيدة التي تعيش في تلك التربة.
بحلول الوقت الذي تصبح فيه جاهزًا للزراعة، سيكون لديك أيضًا طبقة سميكة من المواد العضوية للمساعدة في تغذية الشتلات. بعد الزراعة، خطط لقضاء العام الأول أو العامين الأولين في إزالة الأعشاب الضارة بانتظام والري بين فترات الأمطار للتأكد من أن شتلاتك لديها منافسة قليلة ورطوبة مثالية أثناء تطوير جذورها.
إذا كان الفناء الخلفي لمنزلك الآن عبارة عن حديقة تقليدية لا تحتوي على أشجار، فقد تكون مهمة إنشاء حديقة غابة مرهقة بعض الشيء. لحسن الحظ، لا توجد قاعدة تنص على أنه عليك القيام بكل ذلك مرة واحدة. يمكنك أن تأخذ وقتك وتضيف طبقات ببطء في كل موسم. إذا كنت ستتعامل مع الأمر ببطء، فمن الأفضل أن تبدأ بالطبقة العليا، وهي أشجارك، لأنها ستستغرق وقتًا أطول حتى تنضج. بعد ذلك، يمكنك إضافة النباتات لملء الطبقات الأخرى على مر السنين حسب ما يسمح به وقتك وميزانيتك.
تحديات زراعة حديقة الغابات
التحدي الأكبر لزراعة حديقة الغابات هو الوقت. الغابات لا تولد في يوم واحد. حتى لو كانت لديك الميزانية اللازمة للاستثمار في أشجار أكثر نضجًا وزراعة المزيد من المقابس والشتلات في موسم واحد، فلا يزال الأمر يستغرق وقتًا حتى تتأسس نباتاتك الجديدة. في هذه الأثناء، ستحتاج إلى قضاء بعض الوقت في التخلص من الأنواع الغازية والأعشاب الضارة التي تتنافس مع نباتاتك. قد تحتاج أيضًا إلى إضافة نشارة أو مياه إضافية بشكل دوري لمساعدة الأنواع المزروعة حديثًا على تطوير أنظمة جذر صحية.
ومع ذلك، فإن استثمار هذه الطاقة الآن سيؤتي ثماره. عندما تستقر حديقة الغابة الخاصة بك، يمكن أن تصبح نظامًا بيئيًا مستدامًا ذاتيًا ولا يتطلب أكثر من مجرد حصاد الأطعمة المفضلة لديك أثناء نضجها وتقليص النمو العدواني أو الجامح أحيانًا إذا كنت تريد مظهرًا أكثر تشذيبًا.
لمساعدتك على البقاء متحمسًا أثناء انتظار نضج الأشجار والشجيرات الكبيرة، قم بزراعة نباتات سنوية أو أغطية أرضية حولها لملء المساحة الفارغة. يمكن لهذه الأنواع سريعة النمو أن تضيف لونًا وحياة إلى حديقتك على الفور. بعد ذلك، مع نمو الأشجار والشجيرات، يمكنك بسهولة منحها مساحة عن طريق زرع أو إزالة هذه النباتات الصغيرة.