استبدل شاشة الباب الزجاجي المنزلق بحل رائع لفصل الصيف

تجعل الأشهر الدافئة من المغري أن تفتح أبوابك لنسمات الهواء المنعشة. ومع ذلك، فإنها تجلب أيضًا الغبار والحشرات التي لا تريدها في منزلك. إذا كان باب الشاشة المنزلقة الخاص بك تالفًا أو مفقودًا أو يواجه صعوبة في الانزلاق، فلن تحتاج إلى استبدال باهظ الثمن. يعد الاستثمار في باب الشاشة المغناطيسية حلاً سهلاً وبأسعار معقولة وقصير المدى لفصل الصيف يسمح بدخول الهواء ويمنع الآفات من الدخول ويتم تركيبه في دقائق معدودة دون الحاجة إلى أدوات.

هناك العديد من الخيارات، لذا خذ وقتك لاختيار الباب الشبكي المغناطيسي المناسب عن طريق التحقق من قياسات الإطار الخاص بك. التصميم وراء هذا الغطاء بسيط. تتكون من ستارة شبكية خفيفة الوزن يتم تثبيتها على إطار بابك بشرائط لاصقة وشريط فيلكرو، أو أشرطة لاصقة، مع دبابيس دفع للأعلى. تجتمع الألواح الشبكية في المنتصف. نظرًا لأنها مدمجة بالمغناطيس، فإنها تتجمع معًا بسرعة بعد مرور شخص أو حيوان أليف من خلالها. والنتيجة هي غطاء شاشة تلقائي بدون استخدام اليدين يبدو وكأنه شاشة حقيقية دون أي متاعب.

يمكن أن يكون استبدال أبواب الشاشة التقليدية باهظ الثمن وتتطلب أيضًا تحديد حجم ومسارات دقيقة وتركيبًا احترافيًا. ولكن مع شاشة مغناطيسية، مثل باب الشاشة المغناطيسي Flux Phenom، فإنك تدفع جزءًا صغيرًا من التكلفة. من السهل تركيبه، حيث أنك تقوم فقط بإزالة الجزء الخلفي ولصق المادة اللاصقة بعناية حول إطار الباب والشاشة لربطهما معًا على بابك. يحتوي بعضها على حاملات أزرار على كل جانب حتى تتمكن من إبقاء الشاشة مفتوحة عند الحاجة.