لم يقم فريق LA Galaxy بالتوقيع فحسب، بل أصدر بيانًا يوم الثلاثاء.

استحوذ عمالقة الدوري الأمريكي لكرة القدم على المهاجم البرازيلي جواو كلاوس من سانت لويس سيتي في صفقة بقيمة 2.375 مليون دولار نقدًا مقابل لاعب، مما يمنح لوس أنجلوس جالاكسي، بطل كأس الدوري الأمريكي خمس مرات، لاعبًا حاسمًا تم تعيينه بعد أن تم وضع ريكي بويج على قائمة المصابين في نهاية الموسم في وقت سابق من هذا الشهر.

أنهى جالاكسي المركز قبل الأخير في المؤتمر الغربي في عام 2025، ومع خروج بويج، لا يريدون أن يكدحوا في قاع الجدول لموسم آخر. في عمر 28 عامًا، يصل كلاوس كسلاح لا يمكن إطلاقه على الخصوم على الفور.

مهاجم نشأ في الدوري الألماني مع هوفنهايم، وتشدد في النمسا مع لاسك، وصقل في بلجيكا مع ستاندار لييج، وتألق في ضغط الدوري الأمريكي مع سانت لويس سيتي. تحمل سيرته الذاتية ليالي أوروبية، وخبرة في الدوري الأوروبي، ومعارك قارية في كأس أبطال الكونكاكاف، وهو نوع من نسيج كرة القدم الذي لا يظهر في قوائم الإحصائيات ولكنه يفوز بالمباريات في أبريل والبطولات في نوفمبر.

سجل كلاوس 27 هدفًا في 85 مباراة، في مواسم مكونة من رقمين في 2023 و2025، وتلك الثلاثية التي لا تُنسى ضد لوس أنجلوس في يونيو الماضي. والآن ينضم إلى غابرييل بيك وجوزيف بينتسيل، ليشكلا خط مواجهة لا يطرح أسئلة – بل يمارس الضغط.

"منافس شرس"، قال المدير العام لشركة جالاكسي ويل كونتز، والكلمات مناسبة. ويشكل وصوله رمحًا خطيرًا مع غابرييل بيك وجوزيف بينتسيل، مما يضخ اللدغة والتوازن والهدف في خط هجوم لوس أنجلوس مع إعادة تحميل النادي للموسم المقبل.