استخدمه الجميع في الثمانينيات – والآن أصبح متجر التوفير الذي نريده في منازلنا

كانت الفضيات موجودة في كل مكان في الثمانينات. إذا كنت تستحق ملحك كمضيف، فلديك علبة مبطنة بالمخمل من الأواني الإسترلينية وبعض الصواني المطلية بالفضة في خزانة الصين الخاصة بك. كانت أطقم التقديم الفضية التي تساعدك على تقديم الكعك وقطع الجبن شائعة، وكانت دلاء الشمبانيا الفضية وفيرة. يقوم الناس إما بالتسجيل لهم في حفلات الزفاف الخاصة بهم، أو يرثونها من أفراد الأسرة، أو يستثمرونها في الحفلات والمناسبات العائلية الأكثر أهمية.

ومع ذلك، كان للأجيال الشابة أساليبها الخاصة، وهكذا، عندما أرادت الجدة نقل مجموعة الاستضافة الخاصة بها إلى الجيل X وجيل الألفية، لم يكونوا مهتمين بنفس القدر، وذهبوا إلى متجر التوفير بدلاً من ذلك. ولكن الآن، من المقرر أن تكون درجات اللون الفضي رائجة في عام 2026، ولهذا السبب، تعود قطع الاستضافة الفضية إلى الموضة، ويبحث الناس في متاجر التوفير عن بعض الصفقات.

من المرجح أن تجد قطعًا مطلية بالفضة في متاجر السلع المستعملة، نظرًا لأن الجنيه الإسترليني أغلى بكثير ومن المحتمل أن يتم بيعها بدلاً من التبرع بها. لكنها لا تزال تعطي نفس التأثير، ويمكنك العثور على كل شيء بدءًا من الأطباق وحتى صواني التقديم وحتى أطقم الشاي ذات الشكل المعدني. فيما يلي نظرة فاحصة على هذا الاتجاه وكيفية معرفة ما إذا كان لديك شيء مطلي بالفضة أو جنيه إسترليني أصلي.