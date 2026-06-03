استخدمه الجميع في الثمانينيات – والآن أصبح متجر التوفير الذي نريده في منازلنا

كانت الفضيات موجودة في كل مكان في الثمانينات. إذا كنت تستحق ملحك كمضيف، فلديك علبة مبطنة بالمخمل من الأواني الإسترلينية وبعض الصواني المطلية بالفضة في خزانة الصين الخاصة بك. كانت أطقم التقديم الفضية التي تساعدك على تقديم الكعك وقطع الجبن شائعة، وكانت دلاء الشمبانيا الفضية وفيرة. يقوم الناس إما بالتسجيل لهم في حفلات الزفاف الخاصة بهم، أو يرثونها من أفراد الأسرة، أو يستثمرونها في الحفلات والمناسبات العائلية الأكثر أهمية.
ومع ذلك، كان للأجيال الشابة أساليبها الخاصة، وهكذا، عندما أرادت الجدة نقل مجموعة الاستضافة الخاصة بها إلى الجيل X وجيل الألفية، لم يكونوا مهتمين بنفس القدر، وذهبوا إلى متجر التوفير بدلاً من ذلك. ولكن الآن، من المقرر أن تكون درجات اللون الفضي رائجة في عام 2026، ولهذا السبب، تعود قطع الاستضافة الفضية إلى الموضة، ويبحث الناس في متاجر التوفير عن بعض الصفقات.
من المرجح أن تجد قطعًا مطلية بالفضة في متاجر السلع المستعملة، نظرًا لأن الجنيه الإسترليني أغلى بكثير ومن المحتمل أن يتم بيعها بدلاً من التبرع بها. لكنها لا تزال تعطي نفس التأثير، ويمكنك العثور على كل شيء بدءًا من الأطباق وحتى صواني التقديم وحتى أطقم الشاي ذات الشكل المعدني. فيما يلي نظرة فاحصة على هذا الاتجاه وكيفية معرفة ما إذا كان لديك شيء مطلي بالفضة أو جنيه إسترليني أصلي.
أدوات التقديم الفضية تعود إلى الموضة
تتجه الفضة مرة أخرى كرد فعل ضد جميع أدوات التقديم البسيطة التي تعرضنا لها في العقد الماضي. فكر في الأطباق البيضاء المربعة أو البيضاوية البسيطة من Crate & Barrel أو أرفف السيراميك الأبيض في Target. قالت الفنانة ليلى جوهر في مقال نشرته مجلة Architectural Digest: “الأمر كله دوري”. “من قبل، رأينا تصميمات بسيطة وأنيقة تبدو صناعية شائعة، والآن نعود إلى الأشياء الأكثر زخرفة.”
يعود الفضل في عودة الظهور أيضًا إلى الأجيال الشابة، مثل جيل الألفية والجيل Z. فهم لا يتمتعون بنفس القدر من التبجيل الذي تتمتع به الأجيال الأكبر سنًا، وبدلاً من ذلك يرونه كعنصر قيم يتم إخراجه فقط في المناسبات الخاصة مثل عيد الميلاد. وأوضح بريوني شيريدان، مدير المشتريات في شركة أباسك للبيع بالتجزئة الفاخرة: “أعتقد أن الأجيال الشابة تتبنى استخدام الأشياء التي كان من المعتاد وضعها على الرف للنظر إليها”. وهذا يجعلها تبدو أكثر تنوعًا، مما يسمح لهم باستخدامها في حفلات العشاء الصغيرة أو ساعات الكوكتيل، مما يجعلها تستحق الشراء. ناهيك عن أنه إذا كنت تحصل عليه من متجر للتوفير بسعر يتراوح بين 5 إلى 20 دولارًا، فلا يبدو أن هذا استثمار محفوف بالمخاطر. وهذا يجعل الأدوات الفضية من الأشياء المستعملة التي يجب عليك التوقف عن إغفالها في متاجر التوفير.
ومع ذلك، فإن القطع الفضية لا تطير من على الرفوف في متجرك الخيري المحلي أو Goodwill. كما أنها رائجة في متاجر البيع بالتجزئة الأنيقة عبر الإنترنت. على سبيل المثال، بعد أن أسقطت CYK Vintage Silver مجموعتها العتيقة الأولى عبر الإنترنت، تم بيعها على الفور تقريبًا. وقالت سيلين يوسف زاده، صاحبة الدار، لمجلة فوغ: “ثمانون بالمئة من القطع بيعت خلال ساعة ونصف”. كما أنهم أصبحوا متوحشين في المزادات، مثلما حدث عندما تم بيع زوج من مبردات النبيذ الفضية مؤخرًا مقابل 312 ألف دولار في دار سوثبي للمزادات.
ما الذي تبحث عنه في متجر التوفير
بغض النظر عن متجر التوفير الذي تدخل إليه، فمن المرجح أن يكون به ممر مخصص تمامًا لكل ما يتعلق بالفضة. ستجد هناك أي شيء معدني يمكن استخدامه للاستضافة، سواء كان طبقًا ضخمًا أو مجموعة أدوات مائدة متبرع بها. ومع ذلك، يحتوي هذا الممر عادةً على مزيج من التشطيبات، بدءًا من الألومنيوم الذي يتظاهر بأنه من الفضة إلى قطع الفضة الاسترليني. قد تكون محظوظًا جدًا وتجد قطعة من الفضة الإسترلينية مدفونة بين القطع المقلدة، ولكن لتكتشفها، ستحتاج إلى معرفة الاختلافات بين الاثنين.
تتكون الفضة الاسترليني عادةً من 92.5% من الفضة الممزوجة بالنحاس، والتي تتم إضافتها للمساعدة في جعل القطعة أكثر ثباتًا، نظرًا لأن الفضة النقية معدن ناعم. من ناحية أخرى، فإن الفضة المطلية عبارة عن طبقة رقيقة جدًا من الفضة فوق قاعدة معدنية سميكة مثل النيكل أو النحاس. إنه رقيق جدًا لدرجة أنه عادة ما يتآكل في المناطق التي يتم لمسها باستمرار، مما يكشف عن المعدن الموجود تحته. ولهذا السبب، فإن إحدى أسهل الطرق لمعرفة ما إذا كانت القطعة المدخرات مطلية بالفضة هي معرفة ما إذا كانت هناك بقع مهترئة تكشف عن معدن أقل قيمة تحتها.
هناك طريقة أخرى سهلة للتحقق وهي البحث عن ختم على العنصر. تتيح لك هذه العلامات المميزة معرفة هوية الشركة المصنعة، مما يتيح لك طريقة للبحث عن تركيبة المعدن. ومع ذلك، انتبه إلى أن رؤية الختم لا تضمن تلقائيًا أنه جنيه إسترليني – فالقطع المطلية بالفضة تأتي أحيانًا مع علامات أيضًا. وأخيرًا، هناك طريقة أخرى سهلة لتحديد ما إذا كان شيء ما فضيًا أم لا، وهي إحضار مغناطيس معك إلى متجر التوفير. إذا كان هناك نيكل أسفل قطعة مطلية بالفضة، فسوف تلتصق (على الرغم من أنها لن تلتصق إذا كانت من النحاس النقي تحتها). ومع ذلك، فإن الفضة الإسترلينية الحقيقية ليست مغناطيسية ولن تلتصق أبدًا.