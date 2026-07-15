استخدمي بطانية الكروشيه كبديل أنيق لصندوق المجوهرات التقليدي

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إذا لم تكن قد لاحظت، فهناك شغف بالكروشيه في الوقت الحالي – يبدو أن الجميع تقريبًا قد التقطوا هذه الهواية المهدئة، بما في ذلك ربما أنت. ربما يرجع ذلك إلى أن الكروشيه يطمس الخط الفاصل بين الفن والحرف والأدوات المنزلية العملية. إذا كنت تبحث عن الطريقة المثالية لجلب اتجاه الكروشيه إلى منزلك، فتخطى البلاط المنقوش على شكل مربعات (رائعة كما هي) واستخدم مفرش التدريب الذي انتهيت منه للتو لتنظيم مجوهراتك. يمكنك ببساطة تعليق أي قطعة كروشيه صغيرة مسطحة على الحائط وتعليق أقراطك أو دفع دبابيسك أو ربط قلاداتك عبر الغرز.
إذا كنت تبحث عن طرق لترتيب المجوهرات وتنظيمها لتحرير مساحة مفيدة، فقد يكون من المفيد تجربة منظم المجوهرات المصنوع من الكروشيه الذي يتم تعليقه على الحائط. إنها طريقة رائعة لتوفير المساحة في الأدراج أو على أسطح الزينة، وتبدو لطيفة وانتقائية، وتتيح لك إظهار زينتك الأكثر إثارة للاهتمام. من منا لا يريد إعطاء مساحة أكبر لشخصيته في منزله؟
لكن الجانب السلبي هو أنه لا يمكن تخزين جميع مجوهراتك بهذه الطريقة. يعمل هذا جيدًا لتخزين الأقراط التي يتم تعليقها بشكل أنيق في الفتحات الموجودة بين الخيوط والبروشات. كما ذكرنا سابقًا، فإن القلائد تعمل أيضًا، حيث يمكنك فتح المشابك. سيكون لديك وقت أكثر صعوبة في تخزين الخواتم أو الأساور الثقيلة. يمكنك استخدام هذه الفكرة لتخزين ملحقات أخرى خفيفة الوزن، مثل النظارات الشمسية وساعات الفساتين والأوشحة الحريرية وإكسسوارات الشعر – إذا كان بإمكانها الانزلاق عبر الفتحات الموجودة في عنصر الكروشيه، فيمكنك تعليقها.
طرق لتنظيم مجوهراتك باستخدام بطانية الكروشيه
إن تبديل صندوق المجوهرات التقليدي بقطعة من الكروشيه هو عبارة عن متجر ذكي للتوفير يخلق حلاً جميلاً لتخزين المجوهرات. يمكنك دائمًا الحصول على بطانيات كروشيه مستعملة بسعر رخيص – أو ربما حتى مجانًا من العائلة والأصدقاء. إذا كنت تعرف كيف، يمكنك الكروشيه شماعة المجوهرات المثبتة على الحائط الخاصة بك بسعر خصلة أو اثنتين من الخيوط، اعتمادًا على التصميم. استخدم خطافًا مقاس I-9 وخيطًا متوسط الوزن بأي لون تفضله. اصنع سلسلة، وتوقف عند أي طول تريد أن يكون عليه منظمك، ثم قم بعمل غرزة كروشيه واحدة لأكبر عدد تريده من الصفوف. العب باستخدام أنماط وتقنيات الكروشيه المختلفة لإنشاء مجموعة متنوعة من خيارات التعليق.
بمجرد حصولك على قطعة كروشيه مناسبة – سواء كانت شيئًا صنعته بنفسك، أو مفارش جدتك القديمة، أو مفرش كروشيه لطيف – قم بتعليقها على الحائط باستخدام Mr. Pen Silver Picture Nails أو خطافات قابلة للإزالة للمستأجرين. هذه الخطافات البيضاوية الصغيرة الشفافة سرية للغاية. إذا كنت تفضل شيئًا جريئًا، فجرّب خطافات التعليق الجدارية اللاصقة ذات النقاط الوردية من WallCandy.
إحدى المشكلات التي قد تواجهها هي الترهل. هناك عدة طرق لعلاج هذه المشكلة الشائعة. ربما يكون الخيار الأسهل هو تمرير سيخ من الخيزران أو وتد خشبي دائري مقاس ⅛ بوصة من Eboot عبر الغرز لإضافة الدعم. يمكنك أيضًا إزالة كل شيء من إطار الصورة المزخرف وتثبيت قطعة الكروشيه بالداخل باستخدام الغراء الفائق. نحن نحب إطار الصورة المطرز Afuly Vintage هذا مقابل 22 دولارًا تقريبًا، ولكن يمكنك أيضًا توفيره لتوفير المال. يمكن أن توفر إضافة حد من الخيوط الثقيلة إلى عنصر الكروشيه أيضًا بعض القوة – افعل ذلك عند صنع القطعة أو إضافتها إلى عنصر مُدخر.