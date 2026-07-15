استخدمي بطانية الكروشيه كبديل أنيق لصندوق المجوهرات التقليدي

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا لم تكن قد لاحظت، فهناك شغف بالكروشيه في الوقت الحالي – يبدو أن الجميع تقريبًا قد التقطوا هذه الهواية المهدئة، بما في ذلك ربما أنت. ربما يرجع ذلك إلى أن الكروشيه يطمس الخط الفاصل بين الفن والحرف والأدوات المنزلية العملية. إذا كنت تبحث عن الطريقة المثالية لجلب اتجاه الكروشيه إلى منزلك، فتخطى البلاط المنقوش على شكل مربعات (رائعة كما هي) واستخدم مفرش التدريب الذي انتهيت منه للتو لتنظيم مجوهراتك. يمكنك ببساطة تعليق أي قطعة كروشيه صغيرة مسطحة على الحائط وتعليق أقراطك أو دفع دبابيسك أو ربط قلاداتك عبر الغرز.

إذا كنت تبحث عن طرق لترتيب المجوهرات وتنظيمها لتحرير مساحة مفيدة، فقد يكون من المفيد تجربة منظم المجوهرات المصنوع من الكروشيه الذي يتم تعليقه على الحائط. إنها طريقة رائعة لتوفير المساحة في الأدراج أو على أسطح الزينة، وتبدو لطيفة وانتقائية، وتتيح لك إظهار زينتك الأكثر إثارة للاهتمام. من منا لا يريد إعطاء مساحة أكبر لشخصيته في منزله؟

لكن الجانب السلبي هو أنه لا يمكن تخزين جميع مجوهراتك بهذه الطريقة. يعمل هذا جيدًا لتخزين الأقراط التي يتم تعليقها بشكل أنيق في الفتحات الموجودة بين الخيوط والبروشات. كما ذكرنا سابقًا، فإن القلائد تعمل أيضًا، حيث يمكنك فتح المشابك. سيكون لديك وقت أكثر صعوبة في تخزين الخواتم أو الأساور الثقيلة. يمكنك استخدام هذه الفكرة لتخزين ملحقات أخرى خفيفة الوزن، مثل النظارات الشمسية وساعات الفساتين والأوشحة الحريرية وإكسسوارات الشعر – إذا كان بإمكانها الانزلاق عبر الفتحات الموجودة في عنصر الكروشيه، فيمكنك تعليقها.