استخدمي علب البيض لصنع مرآة ذهبية جميلة مع حافة وردة جميلة

قد تجد هذا الأمر مفاجئًا، لكن علب البيض تعد مصدرًا رائعًا للحرف اليدوية. يمكنك استخدام علبة البيض للحفاظ على الأسلاك مرتبة ومنظمة أو حتى استخدامها لإضفاء القليل من التألق على منزلك من خلال صنع مرآة ذهبية جميلة بحافة وردية جميلة مثل DIYer ومنشئ YouTube، Art Spectrum.

قبل البدء، هناك أشياء يجب عليك القيام بها قبل استخدام علب البيض لمشروعك المنزلي، مثل تنظيفها وتطهيرها برش الخل الأبيض. بعد ذلك، اصنعي أول وردة عن طريق قطع خمس فراغات بيض وتقليم كل حافة منها، بحيث تكون كل واحدة أصغر قليلاً من الأخيرة. بعد ذلك، قومي بعمل أربع قطع رأسية على كل فراغ بيضة، واقطعي المسافة بين كل قطع لعمل شكل بتلة منحني. سيكون لكل فراغ بيضة الآن 4 بتلات، والتي يمكنك تشكيلها باستخدام سيخ خشبي أو قلم رصاص. ضعي القليل من الغراء الساخن في أسفل كل فراغ بيضة، ورتبي البتلات بإحكام أثناء تقدمك. بمجرد رضاك ​​عن مظهر الوردة، يمكنك إنشاء وردة أخرى. لقد صنعوا مجموعة من الورود من علب البيض كانت كافية لمشروع مرآة ذهبية.

لإنشاء بقية المشروع، ابحث عن مرآة صغيرة ولوح خشبي. اصنع عددًا كافيًا من الزهور لتناسب حافة المرآة، ثم رش الطلاء على الخشب والزهور باللون الذهبي. بعد أن يجف الطلاء، ألصق المرآة في منتصف اللوح. بالنسبة لمشروعهم، احتاج المبدع إلى 16 زهرة لإلصاقها بالخشب لحدود المرآة. بمجرد الانتهاء، سيكون لديك مرآة خفيفة الوزن ومبتكرة رائعة لأي غرفة!