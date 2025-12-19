استخدمي غصنًا من إكليل الجبل لعمل ديكور إكليل صغير لطيف

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
من الطبيعي أن يرى الحرفيون ومحترفو الأعمال اليدوية الإمكانات المتاحة لكل شيء، وفي وقت عيد الميلاد، يبدأ الكثير منا في النظر إلى الأشياء العادية كمصدر إلهام لزينة عيد الميلاد، وبطاقات الهدايا، وأكاليل الأعياد. بالنسبة للأشخاص الذين يحبون الحرف اليدوية، يعد إنشاء ديكورات فريدة من نوعها باستخدام مواد طبيعية بديلاً مريحًا للكميات الهائلة من العبوات البلاستيكية التي تستهلك عالمنا خلال العطلات. سواء كنت شخصًا مهتمًا بالبيئة وتبحث عن بدائل مستدامة لتغليف الهدايا أو كنت تحاول فقط العثور على شيء ساحر وغير مكلف لصنعه، يمكنك تحويل غصن واحد من إكليل الجبل إلى أجمل إكليل صغير. لا يستغرق صنع زينة عيد الميلاد الصديقة للبيئة هذه سوى بضع دقائق.
إذا كان لديك إكليل الجبل ينمو في حديقتك، فيمكنك قصه خلال فصل الشتاء واستخدام القصاصات لصنع أكاليل صغيرة صغيرة. الشتاء هو في الواقع أفضل وقت لتجديد نبات إكليل الجبل، لذا لا تتردد في أخذ بعض منه لهذا المشروع. بعد ذلك، خذ جذعًا مرنًا واثنيه على شكل دائرة واربطه بقطعة من الخيوط أو الأسلاك لعمل إكليل عطري صغير. سواء تركتها طبيعية أو أضفت بعض الألوان، يمكن استخدام هذه الأكاليل الصغيرة بطرق لا حصر لها. يمكنك تحويلها إلى أغطية للهدايا، وزخارف للأشجار، وحلقات للمناديل – أو الأفضل من ذلك، لماذا لا تستخدمها لتزيين منازل خبز الزنجبيل أو الصابون والشموع محلية الصنع؟ على أية حال، هذه الأكاليل المصغرة تصنع زخارف كلاسيكية.
طرق مختلفة لتخصيص أكاليل إكليل الجبل الصغيرة الخاصة بك
أفضل ديكور بسيط للعطلات يأتي مباشرة من حديقتك، وأكاليل إكليل الجبل الصغيرة هذه هي المثال المثالي على ذلك. إنها توفر طريقة سهلة لإضافة لمسة مصنوعة يدويًا إلى ديكورات عطلتك، وهي متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق. كزينة، يمكنك تركها بسيطة أو إضافة شريط صغير. يمكنك أيضًا إقران إكليل الزهور الصغير هذا بمواد أخرى من مخزن المؤن الخاص بك وحديقة الأعشاب، بما في ذلك أغصان الخزامى وعصي القرفة وشرائح البرتقال المجففة.
للحصول على ديكور عيد الميلاد المليء بالسحر المريح، قم بربطها معًا لإنشاء إكليل. يمكن استخدام أكاليل الزهور في العديد من الأماكن في جميع أنحاء منزلك لإضافة بهجة العيد إلى درابزين السلالم وعتبات النوافذ والأرفف. يمكنك إضافة الصور أو زينة عيد الميلاد الأخرى أو الزهور المجففة لجعل إكليلك فريدًا واحتفاليًا. فكرة أخرى لاستخدام إكليل إكليل الجبل الصغير هذا هي إضافة قوس صغير. ثم استخدمي دبوس الأمان لتحويله إلى دبوس للجوارب أو الوسائد أو الستائر. ربما يمكنك أيضًا ارتدائه على ياقتك خلال العطلات إذا كنت تحب رائحة إكليل الجبل.
في حين أن الكثيرين يفضلون أكاليل إكليل الجبل الصغيرة هذه تمامًا كما هي بسبب سحرها الريفي البسيط، يمكنك أيضًا تلبيسها باللمعان أو الطلاء أو التدفق. إذا كان صنع زينة عيد الميلاد المستدامة الخاصة بك من العناصر الموجودة في الفناء الخلفي الخاص بك هو أمر يثير اهتمامك، ففكر في استخدام Hemway Eco-Friendly Glitter حتى تتمكن من رميها في السماد الخاص بك عند انتهاء العطلات.