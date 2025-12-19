استخدمي غصنًا من إكليل الجبل لعمل ديكور إكليل صغير لطيف

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

من الطبيعي أن يرى الحرفيون ومحترفو الأعمال اليدوية الإمكانات المتاحة لكل شيء، وفي وقت عيد الميلاد، يبدأ الكثير منا في النظر إلى الأشياء العادية كمصدر إلهام لزينة عيد الميلاد، وبطاقات الهدايا، وأكاليل الأعياد. بالنسبة للأشخاص الذين يحبون الحرف اليدوية، يعد إنشاء ديكورات فريدة من نوعها باستخدام مواد طبيعية بديلاً مريحًا للكميات الهائلة من العبوات البلاستيكية التي تستهلك عالمنا خلال العطلات. سواء كنت شخصًا مهتمًا بالبيئة وتبحث عن بدائل مستدامة لتغليف الهدايا أو كنت تحاول فقط العثور على شيء ساحر وغير مكلف لصنعه، يمكنك تحويل غصن واحد من إكليل الجبل إلى أجمل إكليل صغير. لا يستغرق صنع زينة عيد الميلاد الصديقة للبيئة هذه سوى بضع دقائق.

إذا كان لديك إكليل الجبل ينمو في حديقتك، فيمكنك قصه خلال فصل الشتاء واستخدام القصاصات لصنع أكاليل صغيرة صغيرة. الشتاء هو في الواقع أفضل وقت لتجديد نبات إكليل الجبل، لذا لا تتردد في أخذ بعض منه لهذا المشروع. بعد ذلك، خذ جذعًا مرنًا واثنيه على شكل دائرة واربطه بقطعة من الخيوط أو الأسلاك لعمل إكليل عطري صغير. سواء تركتها طبيعية أو أضفت بعض الألوان، يمكن استخدام هذه الأكاليل الصغيرة بطرق لا حصر لها. يمكنك تحويلها إلى أغطية للهدايا، وزخارف للأشجار، وحلقات للمناديل – أو الأفضل من ذلك، لماذا لا تستخدمها لتزيين منازل خبز الزنجبيل أو الصابون والشموع محلية الصنع؟ على أية حال، هذه الأكاليل المصغرة تصنع زخارف كلاسيكية.