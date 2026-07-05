استخدم أباريق الحليب القديمة لإنشاء حديقة مائية خاصة بك باستخدام أدوات ذكية

عند تصميم حديقتك المائية الخاصة بك، يمكنك أن تبدأ صغيرًا بإبريق أو اثنين إذا كنت جديدًا في البستنة، أو توظيف العديد منها إذا كنت تنتج طعامًا لعائلة. التزم بنوع واحد من النباتات في كل حاوية، لأن متطلبات النمو غالبًا ما تختلف ولا تريد أن تتنافس المحاصيل المختلفة على الموارد. عندما تكون المساحة محدودة، انتقل عموديًا بوضع هذه الأباريق على أرفف قابلة للتعديل أو رفوف الحديقة.

قبل إعداد الأشياء، قم بتنظيف الأباريق وشطفها جيدًا، ثم قم بإزالة الأغطية. إذا لم يكن إبريقك معتمًا، فضع في اعتبارك أن المحلول المغذي قد يمتلئ بنمو الطحالب بسبب التعرض لأشعة الشمس. لتجنب ذلك، قم بتغطية الجزء الخارجي بالبلاستيك ديب أو قم بطلائه لحجب الضوء. باتباع تعليمات الملصق، قم بتخفيف المحلول المغذي واملأ الإبريق إلى حوالي بوصة واحدة أسفل الحافة.

باستخدام شرائط الأس الهيدروجيني، قم بقياس مستويات الحموضة في المحلول. إذا كانت في نطاق 5.5 إلى 6، فأنت على ما يرام، حيث أن معظم المحاصيل المائية تمتص العناصر الغذائية بكفاءة ضمن هذا النطاق. ومع ذلك، إذا كانت أعلى، قد تحتاج إلى تحميض المحلول بالخل الأبيض المقطر. عادة ما تكون 10 ملاعق صغيرة لإبريق سعة 5 جالون كافية لتحمض المحلول المحايد (مستوى الرقم الهيدروجيني 7.0). بعد ذلك، أضف سدادات الحضانة أو الشتلات إلى الوعاء الشبكي ثم ضع الوعاء في الإبريق، أو ثبت النباتات في مكانها باستخدام شريط من المعكرونة. تأكد من غمر جزء فقط من نظام الجذر حتى تتمكن الجذور المتبقية من الوصول إلى الأكسجين.