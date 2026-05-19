استخدم أباريق الحليب القديمة لإنشاء طبق تنقيط للزراعة باستخدام أداة ذكية

إن الحقائق الباردة والقاسية المتعلقة بإنتاج الزجاجات البلاستيكية واستخدامها والتخلص منها في الولايات المتحدة مروعة. إليك مثال واحد فقط: يمكن أن تستغرق الزجاجات البلاستيكية ما يصل إلى 500 عام لتتحلل بالكامل. مدافن النفايات مليئة بالأشياء. من المهم أن نتوقف عن إلقاء الزجاجات البلاستيكية في سلة المهملات. المكان المناسب للزجاجات البلاستيكية هو صندوق إعادة التدوير – حيث يمكن إعادة التدوير – أو ورشة العمل أو غرفة الحرف اليدوية الخاصة بك، حيث يمكنك إعادة توظيفها وتحويلها إلى عناصر مفيدة لمنازلنا. إذا كنت لا تعتبر إبريق الحليب سعة 1 جالون مفيدًا بعد أن يصبح فارغًا، فكر مرة أخرى. في بضع خطوات بسيطة، يمكنك تحويل إبريق الحليب إلى طبق تنقيط لنباتاتك المنزلية. لن يقتصر الأمر على إبعاد البلاستيك عن سلة المهملات فحسب، بل سيساعد أيضًا نباتاتك على البقاء بصحة جيدة وحماية أثاثك وأرضياتك.
تعتبر أباريق الحليب أو الماء آمنة بشكل خاص للنباتات المنزلية لأنها مصنوعة من بلاستيك آمن للطعام يسمى البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE). في الواقع، يمكنك استخدام أي حاوية بلاستيكية تحمل الرقم 2 داخل مثلث مكون من ثلاثة أسهم. هل أنت مستعد للبدء بهذه الطريقة العبقرية لإعادة استخدام أباريق الحليب القديمة لاستخدامها في منزلك؟ ستحتاج بالطبع إلى إبريق الحليب سعة 1 جالون المذكور أعلاه، بالإضافة إلى مقص حاد أو سكين X-acto. إذا كنت ترغب في ذلك، قم بتجميع مستلزماتك الحرفية الزخرفية، مثل طلاء الرش غير السام، والأكريليك الحرفي، وأقلام الطلاء المقاومة للماء والأشعة فوق البنفسجية، وملصقات الفينيل (نحن نحب ملصقات Soenuhk Cute Daisy)، أو حتى حوض من الطين الرغوي BOHS. أنت حقًا مقيد فقط بخيالك مع زخارف لوحة التنقيط.
كيفية تحويل إبريق الحليب إلى طبق بالتنقيط
لا ترمي إبريق الحليب الفارغ هذا. أعد استخدامه للحصول على حيلة ذكية في مجال البستنة، أو على الأقل للعناية بالنباتات المنزلية. ابدأ بإبريق نظيف وجاف. استخدم المقص أو سكين X-acto لعمل قطع أفقي في منتصف الإبريق، وإزالة القاعدة من الفم والمقبض. يعتمد مدى ارتفاع الإبريق الذي تقطعه على مدى العمق الذي تريده للوحة التنقيط. أنت بحاجة فقط إلى القاعدة لهذا المنتج، لكن لا تتخلص من النصف العلوي من الإبريق. يمكنك استخدامه كمغرفة أو قمع أو أي عدد من الأدوات المفيدة لحديقتك الداخلية.
يمكنك البدء في استخدام لوحة التنقيط الجديدة على الفور. ضعه تحت أصيص نباتات منزلية، وابدأ في الري، وشاهد تجمع الماء في قاعدة الإبريق. انتظر حوالي 10 إلى 15 دقيقة بعد الري، ثم قم بتصريف الماء الزائد من طبق التنقيط. يمكن للمياه الراكدة أن تشجع الالتهابات الفطرية وتفشي الآفات وتعفن الجذور والروائح الكريهة. يمكنك أيضًا استخدام طبق التنقيط لسقي نباتاتك المنزلية.
هل تكره مظهر البلاستيك غير المزخرف في منزلك؟ قم بتزيين طبق التنقيط الخاص بك باستخدام طلاء غير سام وخالي من المركبات العضوية المتطايرة – على سبيل المثال، دهانات رش بيلتكو خالية من المذيبات وعديمة الرائحة تقريبًا – لتتناسب مع مزارعك أو ديكورك الحالي. سيكون طلاء الحليب أو طلاء بذر الكتان جيدًا أيضًا. بدلاً من ذلك أو بالإضافة إلى ذلك، قم بتزيين الجزء الخارجي من لوحة التنقيط بأي زخارف أخرى قمت بجمعها مسبقًا. هل لديك أباريق بلاستيكية متبقية؟ إذا كنت تريد فقط صنع عدد قليل من لوحات التنقيط، فيمكنك إنشاء أصيص نباتات معلق من إبريق ماء باستخدام هذه الطريقة سهلة للغاية، أو صنع علامات نباتية، وأوعية، ومغذيات الطيور، والمزيد.