استخدم الغراء الساخن لصنع ديكور جميل لخنفساء الدعسوقة لمزارعيك

تعد إضافة فن وديكور الحديقة إلى ساحتك أو مساحات المعيشة الخارجية الأخرى طريقة ممتعة لإضفاء بعض النزوة على منزلك. حتى لو كانت حديقتك صغيرة، أو تقع في فناء صغير، أو على حافة النافذة، إذا كنت تستخدم الكثير من المزارع، فلا يزال بإمكانك إضافة بعض الأعمال الفنية إلى المزيج من خلال الأعمال اليدوية الفريدة. على الرغم من وجود عدد قليل من الأعمال اليدوية المختلفة التي تتيح لك إنشاء ديكور لطيف على شكل خنفساء لحديقتك، إلا أن أحد المبدعين جعل الأمور أسهل بمساعدة مسدس الغراء وبعض الطلاء. إذا كنت تبحث عن بعض الحيل غير المتوقعة والعبقرية لاستخدام الغراء الساخن، فقد ترغب في التفكير في استخدامه لتزيين أصص النباتات.
في بكرة نشرتها فلوروليا على إنستغرام، صنعت الحرفيّة قطعًا صغيرة من الخنفساء ثم علقتها بجانب زارع معدني. لصنع هذه الخنفساء، استخدمت مسدس الغراء الساخن، والطلاء الأحمر، وقلم طلاء أسود برأس ناعم أو ناعم جدًا، وطبقة شفافة. تشمل الإمدادات الأخرى التي تحتاجها لهذا المشروع ورق البرشمان والغراء الذي يعمل على المعدن (إذا كنت تضع هذه الخنافس على أصيص معدني)، مثل لاصق E600 Craft، بالإضافة إلى أي أصيص تخطط لاستخدامه.
كيفية صنع الخنافس الصغيرة الخاصة بك للمزارعين
يمكنك تخصيص أي ديكور منزلي بميزانية محدودة باستخدام مسدس الغراء الساخن، حتى المشاريع التي قد تنتهي في الخارج. لصنع الخنفساء بالغراء الساخن، ابدأ بوضع قطعة من ورق البرشمان على الطاولة. ستقوم بصنع دوائر صغيرة من الغراء على ورق البرشمان الذي تتركه حتى يجف. بمجرد أن يتماسك الغراء، قم بطلاء الدائرة بأكملها بالطلاء الأحمر، وعندما يجف، خذ قلم الطلاء الأسود وقم بإنشاء نصف دائرة سوداء على الحافة التي تمثل وجه أو مقدمة الخنفساء. ستحتاج أيضًا إلى رسم الشريط أسفل الظهر ونقاط صغيرة لإكمال مظهر الحشرة.
بعد أن يجف كل شيء، قم بوضع طبقة نهائية شفافة عليه، مما يمنح الخنفساء الصغيرة مظهرًا لامعًا ويحميها من التقطيع. من هناك، قشر الخنفساء من ورق البرشمان ثم ألصقها على جسم أصيصك بمادة لاصقة. يمكنك إنشاء أكبر عدد تريده من هذه الأشكال الصغيرة وإنشاء مشهد كامل من الخنافس التي تزحف إلى المزارع الخاصة بك.
إذا كنت تريد تخصيص هذا المشروع، فيمكنك إنشاء أحجام مختلفة من الدوائر لإنشاء خنافس صغيرة ومتوسطة وكبيرة. في تعليق على البكرة، شارك أحد المشاهدين أنهم خططوا لطلاء حشراتهم باللون الوردي، وهي طريقة أخرى لجعل هذا DIY خاصًا بك. يمكنك أيضًا مزج الألوان وعمل خنفساء متعددة الألوان، حيث أن هناك مجموعة واسعة من الألوان التي تأتي بها الخنفساء بشكل طبيعي، مثل الأصفر والأرجواني والبني.