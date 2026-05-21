استخدم الغراء الساخن لصنع ديكور جميل لخنفساء الدعسوقة لمزارعيك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

تعد إضافة فن وديكور الحديقة إلى ساحتك أو مساحات المعيشة الخارجية الأخرى طريقة ممتعة لإضفاء بعض النزوة على منزلك. حتى لو كانت حديقتك صغيرة، أو تقع في فناء صغير، أو على حافة النافذة، إذا كنت تستخدم الكثير من المزارع، فلا يزال بإمكانك إضافة بعض الأعمال الفنية إلى المزيج من خلال الأعمال اليدوية الفريدة. على الرغم من وجود عدد قليل من الأعمال اليدوية المختلفة التي تتيح لك إنشاء ديكور لطيف على شكل خنفساء لحديقتك، إلا أن أحد المبدعين جعل الأمور أسهل بمساعدة مسدس الغراء وبعض الطلاء. إذا كنت تبحث عن بعض الحيل غير المتوقعة والعبقرية لاستخدام الغراء الساخن، فقد ترغب في التفكير في استخدامه لتزيين أصص النباتات.

في بكرة نشرتها فلوروليا على إنستغرام، صنعت الحرفيّة قطعًا صغيرة من الخنفساء ثم علقتها بجانب زارع معدني. لصنع هذه الخنفساء، استخدمت مسدس الغراء الساخن، والطلاء الأحمر، وقلم طلاء أسود برأس ناعم أو ناعم جدًا، وطبقة شفافة. تشمل الإمدادات الأخرى التي تحتاجها لهذا المشروع ورق البرشمان والغراء الذي يعمل على المعدن (إذا كنت تضع هذه الخنافس على أصيص معدني)، مثل لاصق E600 Craft، بالإضافة إلى أي أصيص تخطط لاستخدامه.