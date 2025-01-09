استخدم القليل من الطلاء خلف صورك المؤطرة لإضافة لمسة من الألوان إلى جدرانك

سواء كانت صورًا عائلية أو مطبوعات ملونة، فإن فن الجدران (بلا شك) هو أحد أسهل الطرق لإضافة الشخصية إلى مخطط الديكور. عادةً، ما عليك سوى تعليق الصور في إطارات ثم إنهاء الأمر. لكن في بعض الأحيان، هذا لا يكفي بالنسبة لنا نحن الأشخاص الغريبين. إذا كنت مستعدًا لشيء خارج الصندوق، فلماذا لا ترسم حدودًا زخرفية خلف عملك الفني؟ يمكن أن تكون متعددة الألوان، أو مملوءة بأنماط، أو كتلة من الألوان – بغض النظر، فإن إضافة القليل من الطلاء إلى شاشة العرض الفنية الجدارية الخاصة بك يوفر مزايا أكثر مما قد تعتقد. كما أنه يتفوق على مجرد وجود جدار أبيض عادي، إذا سألتنا.
ولعل دورها الأكثر وضوحًا هو لفت الانتباه إلى الفن المؤطر. لا تريد أن تغوص قطعتك في الحائط، ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك عندما يكون كل من ظهر الإطار والجدار باللون الأبيض. هذا هو المكان الذي تقوم فيه الخلفية المرسومة بسحرها. إنها تلفت الأنظار أولاً بتصميمها غير العادي. بمجرد جذب المشاهد، سيرغب بطبيعة الحال في إلقاء نظرة فاحصة على الصورة المعروضة.
وهذا يجعلها مثالية لتسليط الضوء على الأعمال الفنية والهدايا التذكارية الفريدة. والأفضل من ذلك، أنه يساعد أيضًا في تسليط الضوء على القطع الصغيرة التي قد تضيع على الحائط الكبير. ومهلا: سنتخذ أي عذر لإضافة لمسة من الألوان في غرفة ذات جدران بيضاء. الآن، احصل على عينة الطلاء الخاصة بك، وبعض أشرطة الرسام، ومستوى، واستخدم مهاراتك في الرسم اليدوي.
كيفية رفع مستوى فن الحائط الخاص بك بخلفية مرسومة
أول الأشياء أولاً، اختر إطارات الصور التي تريد إبرازها. حتى جدار المعرض الصغير سيعمل هنا. ومع ذلك، حاول ألا تبالغ في ذلك (كما هو الحال في رسم لوحة جدارية خلف كل قطعة فنية تمتلكها). قد يبدو الكثير منهم مشغولين للغاية، خاصة إذا كنت تقوم بخلط التصاميم ومطابقتها. بعد ذلك، ألصق الشكل الذي اخترته على الحائط. يمكن أن يكون أي شيء بدءًا من الحدود البسيطة لتقليد شكل الإطار وحتى البقعة المجردة إذا كنت تريد مظهرًا فنيًا. لا تنس أنه يمكنك لاحقًا زيادة حجم الشكل إذا كنت بحاجة لملء مساحة أكبر على الحائط.
لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن تقنية الرسم؟ إن أبسط طريقة هي التمسك بلون ثابت – فهو سهل ولكنه لا يزال يقدم عامل نجاح باهر إذا اخترت لونًا نابضًا بالحياة. فكر في اللون الوردي أو الأزرق أو الأصفر. قد ترغب أيضًا في سحب الألوان من عملك الفني لإنشاء ترتيب متماسك. أو كبديل، اختر ظلًا أفتح أو أغمق قليلًا من لون حائطك إذا كنت قلقًا بشأن أن تكون النتيجة ساحقة للغاية. بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالجرأة الإضافية، فكر في تزيين الأنماط المحيطة بفنك. تعد خلفية رقعة الشطرنج والحدود المنقطة ورسومات الشعار المبتكرة الصغيرة طرقًا جميلة لإضافة لمسات عصرية وغريبة إلى منزلك.
على الرغم من أن هذه الفكرة تزين الجدران بالتأكيد، إلا أنها ليست عملية إذا كنت ترغب في تحريك أعمالك الفنية عند تجديد مساحتك. بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع الجميع طلاء جدرانهم في المقام الأول. لحسن الحظ، الحل سهل مثل وضع ورق لاصق أبيض على الحائط الخاص بك ورسمه بدلاً من ذلك.