استخدم القليل من الطلاء خلف صورك المؤطرة لإضافة لمسة من الألوان إلى جدرانك

سواء كانت صورًا عائلية أو مطبوعات ملونة، فإن فن الجدران (بلا شك) هو أحد أسهل الطرق لإضافة الشخصية إلى مخطط الديكور. عادةً، ما عليك سوى تعليق الصور في إطارات ثم إنهاء الأمر. لكن في بعض الأحيان، هذا لا يكفي بالنسبة لنا نحن الأشخاص الغريبين. إذا كنت مستعدًا لشيء خارج الصندوق، فلماذا لا ترسم حدودًا زخرفية خلف عملك الفني؟ يمكن أن تكون متعددة الألوان، أو مملوءة بأنماط، أو كتلة من الألوان – بغض النظر، فإن إضافة القليل من الطلاء إلى شاشة العرض الفنية الجدارية الخاصة بك يوفر مزايا أكثر مما قد تعتقد. كما أنه يتفوق على مجرد وجود جدار أبيض عادي، إذا سألتنا.

ولعل دورها الأكثر وضوحًا هو لفت الانتباه إلى الفن المؤطر. لا تريد أن تغوص قطعتك في الحائط، ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك عندما يكون كل من ظهر الإطار والجدار باللون الأبيض. هذا هو المكان الذي تقوم فيه الخلفية المرسومة بسحرها. إنها تلفت الأنظار أولاً بتصميمها غير العادي. بمجرد جذب المشاهد، سيرغب بطبيعة الحال في إلقاء نظرة فاحصة على الصورة المعروضة.

وهذا يجعلها مثالية لتسليط الضوء على الأعمال الفنية والهدايا التذكارية الفريدة. والأفضل من ذلك، أنه يساعد أيضًا في تسليط الضوء على القطع الصغيرة التي قد تضيع على الحائط الكبير. ومهلا: سنتخذ أي عذر لإضافة لمسة من الألوان في غرفة ذات جدران بيضاء. الآن، احصل على عينة الطلاء الخاصة بك، وبعض أشرطة الرسام، ومستوى، واستخدم مهاراتك في الرسم اليدوي.