استخدم الورق المقوى المتبقي لإنشاء أرضيات صديقة للميزانية باستخدام هذا DIY

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هل تحتاج إلى مسار في الفناء الخلفي لمنزلك أو مجرد منطقة فناء مرصوفة لطيفة لحديقة الحاوية الخاصة بك؟ إذا كنت تريد شيئًا أكثر جذبًا للانتباه واكتشفت بعض الأفكار المثيرة للاهتمام لرصيف الفناء الخاص بك، فقد لا تتمكن من العثور على الرصف المناسب الذي يناسب ميزانيتك أيضًا. لهذا السبب، قد ترغب فقط في صنع أرضيتك الخاصة باستخدام قالب السيليكون. بينما يمكنك الخروج وشراء قالب أو اثنين أو استخدام قوالب الخبز القديمة، يمكن أن يكون البديل الآخر المناسب للميزانية هو اتباع ما فعله TikTokker benuyeda وصنع القوالب الخاصة بك باستخدام قوالب مصنوعة من بعض بقايا الورق المقوى شديد التحمل.

بصرف النظر عن الورق المقوى (الذي يمكنك الحصول عليه من صناديق التسليم)، ستحتاج إلى مسطرة فولاذية وقلم رصاص لرسم الأشكال على الورق المقوى. ستحتاج أيضًا إلى أداة قطع الصناديق لقطع الورق المقوى ومسدس الغراء الساخن للصق أجزاء الورق المقوى معًا. لجعل قوالب القوالب جميلة وقوية، ستحتاج إلى بعض مواد التغليف خفيفة الوزن من DAP، وقطعة من ورق الصنفرة، وبعض اللمسات النهائية الواقية من مادة Minwax polycrylic. أخيرًا، أنت بحاجة إلى قطعة خردة من لوح الميلامين وبعض السيليكون من نوع Mould Star 30 لصنع القوالب الفعلية التي ستستخدمها في الرصف. في حين أن هذا المشروع يتطلب مجموعة من المواد إلى جانب الورق المقوى، فمن المحتمل أن يكون لديك بعض منها في المرآب الخاص بك بالفعل. ستجد أيضًا أن هناك خطوات قليلة جدًا لإنشاء قالب السيليكون، لكنها ستكون متينة بما يكفي لمجموعة من المشاريع التي قد ترغب في استخدامها في المستقبل.