استخدم الورق المقوى المتبقي لإنشاء أرضيات صديقة للميزانية باستخدام هذا DIY

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هل تحتاج إلى مسار في الفناء الخلفي لمنزلك أو مجرد منطقة فناء مرصوفة لطيفة لحديقة الحاوية الخاصة بك؟ إذا كنت تريد شيئًا أكثر جذبًا للانتباه واكتشفت بعض الأفكار المثيرة للاهتمام لرصيف الفناء الخاص بك، فقد لا تتمكن من العثور على الرصف المناسب الذي يناسب ميزانيتك أيضًا. لهذا السبب، قد ترغب فقط في صنع أرضيتك الخاصة باستخدام قالب السيليكون. بينما يمكنك الخروج وشراء قالب أو اثنين أو استخدام قوالب الخبز القديمة، يمكن أن يكون البديل الآخر المناسب للميزانية هو اتباع ما فعله TikTokker benuyeda وصنع القوالب الخاصة بك باستخدام قوالب مصنوعة من بعض بقايا الورق المقوى شديد التحمل.
بصرف النظر عن الورق المقوى (الذي يمكنك الحصول عليه من صناديق التسليم)، ستحتاج إلى مسطرة فولاذية وقلم رصاص لرسم الأشكال على الورق المقوى. ستحتاج أيضًا إلى أداة قطع الصناديق لقطع الورق المقوى ومسدس الغراء الساخن للصق أجزاء الورق المقوى معًا. لجعل قوالب القوالب جميلة وقوية، ستحتاج إلى بعض مواد التغليف خفيفة الوزن من DAP، وقطعة من ورق الصنفرة، وبعض اللمسات النهائية الواقية من مادة Minwax polycrylic. أخيرًا، أنت بحاجة إلى قطعة خردة من لوح الميلامين وبعض السيليكون من نوع Mould Star 30 لصنع القوالب الفعلية التي ستستخدمها في الرصف. في حين أن هذا المشروع يتطلب مجموعة من المواد إلى جانب الورق المقوى، فمن المحتمل أن يكون لديك بعض منها في المرآب الخاص بك بالفعل. ستجد أيضًا أن هناك خطوات قليلة جدًا لإنشاء قالب السيليكون، لكنها ستكون متينة بما يكفي لمجموعة من المشاريع التي قد ترغب في استخدامها في المستقبل.
صنع القوالب للقوالب
لاتباع نفس العملية التي اتبعها المنشئ، ستحتاج إلى رسم شكلين مختلفين على الورق المقوى الخاص بك، مع التأكد من أن كل واحد له خمسة جوانب. أنت تريد أيضًا التأكد من أنه يمكنك تجميعها معًا بطريقة تناسب مهمة الرصف الخاصة بك. إذا قمت برسم الأشكال على الشبكة أولاً، فستحصل على فكرة أفضل عن كيفية عملها.
@benuyeda
بدأ فناءي الخرساني بالكرتون! صرخ إلى @ryobitoolsusa مسدس الغراء الساخن و @Smooth-On، Inc. مادة قالب السيليكون #concrete #concretelife #design #architecturestudent
♬ الصوت الأصلي – بن عويدا
استخدم أداة قطع الصناديق لقطع الأشكال من قطع الورق المقوى المسطحة. قد يكون من المفيد استخدام مسطرة معدنية كدليل أثناء القطع. لصنع قالب جميل ومتين، قم بقطع قطعتين بنفس الحجم ثم قم بلصقهما معًا. الخطوة التالية هي قطع بعض قطع الورق المقوى بعرض 1 بوصة، حيث ستسمح لك بإنشاء عمق القالب. استخدم الغراء الساخن لتثبيت هذه الشرائط حول حواف أشكال الورق المقوى بحيث تكون في وضع مستقيم. يمكنك طي الشرائط إذا كانت طويلة جدًا وترك الفائض داخل الشكل. لمزيد من الثبات، قم بلصق بعض الشرائط داخل الشكل المرفق.
اقلب الشكل الخاص بك، بحيث يكون لديك الجانب المسطح في الأعلى، وباستخدام ملعقة بلاستيكية، قم بتطبيق بعض الحشو على الورق المقوى بالكامل، بما في ذلك الجوانب. عندما تشفى البقع، استخدم ورق الصنفرة لتنعيمها بالكامل. كرر هذه العملية حتى تحصل على طبقتين من الحشو. بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بوضع طبقتين من مادة Minwax polycrylic لإغلاق قوالب القالب. في الوقت نفسه، قد ترغب في استخدام البولي أكريليك لتغطية بعض شرائح الورق المقوى بعرض 2 بوصة، والتي ستستخدمها لاحتواء السيليكون حول القوالب المغطاة بالجبس.
صنع قوالب السيليكون
لبدء هذا الجزء من العملية، ستحتاج إلى العثور على قطعة من الميلامين يمكنك استخدامها لتثبيت القالب عليها. استخدم مسدس الغراء الساخن مرة أخرى للصق الجزء السفلي من القالب على قطعة الميلامين، مع التأكد من أنها ستكون آمنة إلى حد ما. للتأكد من أن الجزء الداخلي من القالب لا يمتلئ بالسيليكون، قم بإغلاق الحواف باستخدام بعض مادة السد لإنشاء ختم مقاوم للماء. الآن، أنت تريد الإمساك بشرائط الورق المقوى التي يبلغ عرضها 2 بوصة ولصقها حول القالب، مع ترك فجوة (حوالي 1 بوصة) حتى يملأها السيليكون. ختم قاعدة هذه مع السد كذلك.
خطوتك التالية هي خلط السيليكون باتباع التعليمات الموجودة على العبوة. بمجرد أن يصبح جاهزًا، اسكبه فوق القالب الخاص بك لتغطيته وملء الفجوات داخل الورق المقوى. اترك هذا العلاج لمدة 10 ساعات تقريبًا ثم قم بإزالة شرائح الورق المقوى الخارجية. ارفع كل شيء عن لوح الميلامين وقشر قالب السيليكون برفق بعيدًا عن قالب الورق المقوى والجص. لديك الآن قالب يمكنك استخدامه بسهولة مرارًا وتكرارًا. يمكنك استخدام نفس العملية لإنشاء اثنين أو أكثر من هذه العناصر، اعتمادًا على الطريقة التي تريد بها ملاءمتها معًا لتصميمك النهائي. أخيرًا، إنها مجرد حالة خلط مجموعة من Quikrete التي تبقى لديك من صنع زارع الخرسانة المثير هذا، وإضافة بعض الألوان، وملء القوالب لصنع الرصف. أفضل ما في الأمر هو أن هذه القوالب ستدوم، وبمجرد الانتهاء من هذه العملية في المرة الأولى، ستجد أنه من السهل صنع أشكال أخرى أيضًا.