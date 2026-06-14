استخدم بقايا الأسمنت سريع الإعداد لصنع أصيص زرع لطيف وسهل يمكنك صنعه بنفسك

يعتبر الأسمنت سريع الإعداد مادة ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام ومثالية لجميع أنواع الأفكار الحرفية. تعتبر أجواءها الريفية مناسبة بشكل خاص للأدوات اليدوية ذات الطابع النباتي، كما أثبت أحد TikToker، evebprojects، من خلال مشروع زارع لطيف وذكي. يأخذون كمية صغيرة من الأسمنت ويضعون فيه كوبًا زجاجيًا صغيرًا، ليصنعوا مزهرية لزراعة النباتات المنزلية الصغيرة التي تحب النمو في الماء، أو نشر الفسائل، أو عرض الزهور المقطوفة. إذا كان لديك بقايا أسمنت من مشروع آخر، فهذه أيضًا طريقة رائعة لتقليل النفايات – فأنت تحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاث ملاعق كبيرة.

إذا كنت بحاجة إلى شراء الأسمنت لمشروع DIY هذا، فتأكد من فهم الفرق بين الخرسانة والأسمنت. ببساطة، الأسمنت هو المادة الرابطة المستخدمة لتثبيت الرمل والحصى على الخرسانة معًا. أنت في حاجة إلى الأول لهذا المشروع – شيء مثل مسحوق صب الأسمنت سهل التدفق من Boowan Nicole سيفي بالغرض. أثناء قيامك بالتسوق عبر الإنترنت، اختر بعض الأكواب الزجاجية الصغيرة، مثل أكواب Eispap Mini Mason Jar ذات الأسعار المعقولة أو أكواب Futtumy Mini Beer.

ستحتاج أيضًا إلى قالب لقاعدة هذا النبات الذي تصنعه بنفسك. يمكن أن تكون حاوية بلاستيكية صغيرة يمكن التخلص منها أو حاوية من الورق المقوى مبطنة بالبلاستيك، مثل صندوق الوجبات الجاهزة أو كوب المعكرونة. تأكد من أن لها قاعدة مسطحة تمامًا. لا أحد يحب زارع متذبذب! أخيرًا، التقط بكرة من شريط Yaseo Champagne Gold Solid Satin Ribbon أو شريطًا ذهبيًا لامعًا وعريضًا مشابهًا. من ناحية الأدوات، احصل على قناع وقفازات وعصا طلاء. ستحتاج أيضًا إلى الوصول إلى المياه العذبة.