استخدم بقايا الأسمنت سريع الإعداد لصنع أصيص زرع لطيف وسهل يمكنك صنعه بنفسك

يعتبر الأسمنت سريع الإعداد مادة ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام ومثالية لجميع أنواع الأفكار الحرفية. تعتبر أجواءها الريفية مناسبة بشكل خاص للأدوات اليدوية ذات الطابع النباتي، كما أثبت أحد TikToker، evebprojects، من خلال مشروع زارع لطيف وذكي. يأخذون كمية صغيرة من الأسمنت ويضعون فيه كوبًا زجاجيًا صغيرًا، ليصنعوا مزهرية لزراعة النباتات المنزلية الصغيرة التي تحب النمو في الماء، أو نشر الفسائل، أو عرض الزهور المقطوفة. إذا كان لديك بقايا أسمنت من مشروع آخر، فهذه أيضًا طريقة رائعة لتقليل النفايات – فأنت تحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاث ملاعق كبيرة.
إذا كنت بحاجة إلى شراء الأسمنت لمشروع DIY هذا، فتأكد من فهم الفرق بين الخرسانة والأسمنت. ببساطة، الأسمنت هو المادة الرابطة المستخدمة لتثبيت الرمل والحصى على الخرسانة معًا. أنت في حاجة إلى الأول لهذا المشروع – شيء مثل مسحوق صب الأسمنت سهل التدفق من Boowan Nicole سيفي بالغرض. أثناء قيامك بالتسوق عبر الإنترنت، اختر بعض الأكواب الزجاجية الصغيرة، مثل أكواب Eispap Mini Mason Jar ذات الأسعار المعقولة أو أكواب Futtumy Mini Beer.
ستحتاج أيضًا إلى قالب لقاعدة هذا النبات الذي تصنعه بنفسك. يمكن أن تكون حاوية بلاستيكية صغيرة يمكن التخلص منها أو حاوية من الورق المقوى مبطنة بالبلاستيك، مثل صندوق الوجبات الجاهزة أو كوب المعكرونة. تأكد من أن لها قاعدة مسطحة تمامًا. لا أحد يحب زارع متذبذب! أخيرًا، التقط بكرة من شريط Yaseo Champagne Gold Solid Satin Ribbon أو شريطًا ذهبيًا لامعًا وعريضًا مشابهًا. من ناحية الأدوات، احصل على قناع وقفازات وعصا طلاء. ستحتاج أيضًا إلى الوصول إلى المياه العذبة.
صنع وتخصيص زارع الأكواب الخرسانية والزجاجية بنفسك
ارتدي قناعك وقفازاتك. باستخدام عصا الطلاء، قم بخلط الأسمنت سريع التثبيت مع الماء في الحاوية البلاستيكية الصغيرة. في هذا المشروع، اهدف إلى الحصول على قوام سميك يشبه الحلوى. اضغط على الأسمنت داخل الوعاء أو اضغط عليه على الطاولة لإزالة أي فقاعات هواء وإنشاء قاعدة مسطحة. ثم ادفع الكوب الزجاجي المصغر إلى وسط الأسمنت. ستحتاج إلى العمل بسرعة لأن الأسمنت سيبدأ في التصلب بعد مرور 10 دقائق تقريبًا وسيتماسك خلال ساعة تقريبًا. بمجرد أن تصبح ثابتة، قم بلف الحاوية البلاستيكية بلطف لتحرير الكوب الجديد اللطيف وزارع الأسمنت. لف القاعدة بشريط ذهبي معدني، ثم املأ الكوب الفارغ بالماء واقطع منه قطعة من النباتات المنزلية المفضلة.
@evebprojects
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أحد أبرز مميزات فكرة DIY هذه هو سهولة التخصيص. فكر في تزيين القاعدة بشريط مزين أو شريط بلون مختلف. يمكنك أيضًا طلاء الأسمنت بدرجة لون تتناسب مع ديكور منزلك الحالي أو بنمط رائج، مثل الترقيع أو الحجر المعرق. إذا كان لديك الكثير من الأسمنت سريع الإعداد، فاستخدم قالبًا أكبر وأدوات زجاجية أكبر، مثل زجاج النبيذ الأحمر من Amazon Basics أو مزهرية زجاجية شفافة بطول 8 بوصات. أو يمكنك قلب DIY رأسًا على عقب وسكب الأسمنت في منتصف الكوب الزجاجي. حتى خارج الجزء العلوي، اتركه يستقر، ثم أضف الطحالب والتربة والعصارة منخفضة الصيانة للحصول على مظهر يشبه تررم. إذا لم يكن لديك إبهام أخضر، جرب هذه الحيلة السهلة لتركيب زهور صناعية في مزهريات صغيرة دون قطع السيقان: قم بثنيها.