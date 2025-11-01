استخدم دامون جونز خاتم بطولة كافالييرز كضمان للقرض قبل سنوات من اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي

استخدم دامون جونز، الذي ألقي القبض عليه الأسبوع الماضي لتورطه المزعوم في مراهنات رياضية غير قانونية منفصلة وخطط بوكر مزورة، خاتمه لبطولة كافالييرز في عام 2016 كضمان للحصول على قرض بقيمة 10000 دولار – بالإضافة إلى رسوم قدرها 4000 دولار – لم يتم سدادها، وفقًا لشبكة NBC News.

قضى جونز 11 عامًا في الدوري الاميركي للمحترفين كلاعب – بما في ذلك ثلاث سنوات كزميل ليبرون جيمس مع كليفلاند من 2005 إلى 2008 – قبل أن ينتقل إلى التدريب، وعمل مع فريق كافالييرز جي ليغ قبل أن يضعه تيرون لو ضمن طاقم العمل بحلول الوقت الذي بدأت فيه الجولة الفاصلة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا أثليتيك.

يُزعم أنه حصل على قرض من سكوت كير كان من المفترض سداده بحلول 28 أغسطس 2017، وفقًا لشبكة NBC News، التي استشهدت بالوثائق.

وأضافت الوكالة أن كير قدم في النهاية شكوى مدنية في عام 2019 يطلب فيها “100 ألف دولار أو أقل” كإغاثة مالية.

إنه أحدث تطور غريب في تورط جونز في الفضيحة التي صدمت الدوري الأسبوع الماضي، عندما كان مدرب تريل بليزرز تشونسي بيلوبس وحارس هيت تيري روزير من بين ما يقرب من ثلاثين شخصًا تم القبض عليهم لتورطهم المزعوم في الفضائح.

ويُزعم أن بيلوبس وجونز كانا بمثابة “بطاقات الوجه” لجذب الأشخاص لألعاب البوكر المزيفة التي لها صلات بالمافيا، بينما يُزعم أيضًا أن جونز قدم نصيحة لشخص ما في حلقة المراهنة بأن جيمس لن يلعب في مباراة ليكرز في فبراير 2023 ضد باكس.

يُزعم أيضًا أنه تلقى 2500 دولار لتقديم نصيحة مفادها أن “أحد أفضل لاعبي ليكرز خلال موسم 2023-2024” لن يسجل سوى دقائق محدودة بسبب الإصابة خلال مباراة في يناير 2024.

ومع ذلك، جاءت هذه النصيحة بنتائج عكسية عندما فاز فريق ليكرز بالمباراة.

<br />

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على 31 شخصًا متورطين في شبكة ألعاب بوكر مزيفة تدعمها عائلات الجريمة المنظمة في مدينة نيويورك. إرنست أيلو – رجل عصابة بونانو المشهور

نيلسون “الإسباني جي” ألفاريز

لويس “لو أب” أبيسيلا

عمار “فلابر بوكر” العواودة

شاول بيشر — لاعب بوكر محترف

تشونسي بيلوبس – مدرب بورتلاند تريل بليزرز، قاعة مشاهير الدوري الاميركي للمحترفين وبطل الدوري الاميركي للمحترفين عام 2004

ماثيو “المصارع” دادينو

إريك “مخيف” إرنست

لي فاما — لاعب بوكر محترف

جون جالو

ماركو جارزون

توماس “تومي جوس” جيلاردو – رجل عصابات مشهور من Lucchese اتُهم في عام 2013 بضرب صديقته النجمة الإباحية

جيمي جيليت توني “بلاك توني” جودسون

كيني هان

شين “سكر” حنة

عثمان “الألباني بروس” هوتي

هوراشيو هو

تشن “سكرولي” هو

دامون “دي جونز” جونز – لاعب الدوري الاميركي للمحترفين من 1998 إلى 2009

جوزيف لاني

جون “جون ساوث” مازولا

كيرتس ميكس

نيكولاس مينوتشي

مايكل رينزولي

أنتوني روجيرو جونيور

أنتوني “دوك” شنايدرمان

روبرت “بلاك روب” ستراود

سيث ترستمان

صوفيا “بوكي” وي

يوليوس زيلياني

أدرج جونز أيضًا كلبه يوركشاير تيرير كأصل بقيمة دولار واحد عند تقديم طلب الإفلاس في عام 2013، وفقًا لـ NBC News، ويُزعم أنه كان مدينًا بمئات الآلاف من الدولارات مع ما وصفه المنفذ بـ “مشاكل مالية مستمرة”.

قدم ثلاثة أشخاص آخرين شكاوى ضد جونز بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، زاعمين أنه مدين لهم بالآلاف من أقساط القروض، وفقًا لشبكة NBC News.

قال مايكل أوزبورن، المقامر المحترف والمراهن الرياضي، لمراسل كايل شنيتزر من صحيفة The Post أن جونز كان “مقامرًا سيئًا” يستخدم علاقته مع جيمس “كبطاقة عمل للناس لاكتساب بعض الثقة في فتح بعض الأبواب له”.

بالإضافة إلى كونه زميل جيمس في الفريق لمدة ثلاثة مواسم، كان جونز ضمن طاقم كافالييرز من 2016 إلى 2018 كمدرب مساعد.