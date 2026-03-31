استخدم زجاجة بلاستيكية قديمة لصنع نسخ من نباتك المفضل

إذا كنت تحب الحصول على مساحة مليئة بالنباتات، فإن التكاثر هو طريقة سهلة لملء منزلك بالمساحات الخضراء المجانية على مدار العام. بقصاصة بسيطة، يمكنك تحويل نبتة واحدة إلى نبتتين، وإذا كنت صبورًا، فستتمكن من إنشاء غرفة تشعرك بالخصوبة والنسيم دون الاضطرار إلى إنفاق أي أموال في مركز البستنة المحلي لديك. هناك الكثير من النباتات الجميلة التي تحتاج فقط إلى القليل من الماء للتكاثر، مما يعني أن كل ما ستحتاجه لتشجيع نمو الجذور هو زجاجة أو جرة مُعاد استخدامها، لكن هذا لا ينطبق على كل الأنواع. إذا كان هدفك المقصود سيكون أكثر سعادة في التربة، ففكر في تجربة هذا الاختراق الذكي لإعادة الاستخدام كوسيلة لإنشاء محطة انتشار معلقة أنيقة وعملية.
يتطلب هذا DIY زجاجة سعة 2 لتر وبعض الشباك البلاستيكية وأربطة مضغوطة وصينية بلاستيكية وبعض تربة التأصيص وإسفنجة لإكمالها. لحسن الحظ، فإن معظم هذه العناصر ميسورة التكلفة أو المنتجات التي قد تكون موجودة بالفعل في منزلك. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى سكين حرفي ومسدس غراء ساخن وكماشة ومقص وطلاء رش (إذا رغبت في ذلك) ومكواة لحام. في حين أن مسدس الغراء الساخن ومكواة اللحام قد يرفعان تكلفة المشروع قليلاً إذا لم يكنا في متناول يدك بالفعل، إلا أنه يمكن أيضًا إنجاز هذه الخطوات باستخدام أدوات أخرى – قد يستغرق الأمر القليل من الجهد الإضافي. بشكل عام، يجب أن تكون التكلفة النهائية لهذا DIY تقريبًا لا شيء، وباستخدام المواد المعاد استخدامها والتي قد يتم التخلص منها، فإنك تستفيد من البيئة ومحفظتك.
إنشاء هيكل محطة الانتشار الخاصة بك
بمجرد قيامك بجمع المواد الخاصة بك، فقد حان الوقت للبدء في العمل. الهيكل الأساسي لمحطة الانتشار هذه هو عبارة عن أنبوب من الشباك محاط بأعلى وأسفل زجاجة بلاستيكية. يمتلئ المركز بتربة التأصيص، وبفضل الثقوب الموجودة في الشبكة، يمكنك وضع قصاصات نباتاتك مباشرة في وسط النمو.
ابدأ بتحضير الزجاجة البلاستيكية. استخدم السكين الحرفي لقطع الجزء العلوي والسفلي، ثم قم بتنظيف الحواف بالمقص إذا لزم الأمر. أمسك جزءًا من شبكتك، ثم شكلها على شكل أنبوب يناسب قطع الزجاجة هذه. لتوصيل الأطراف، استخدمي الأربطة المضغوطة – كلما زادت كلما كان ذلك أفضل. ومن هناك، استخدم مسدس الغراء الساخن لتأمين الشبكة داخل قطع الزجاجة. سيتم تعزيز هذا بمزيد من الأربطة المضغوطة، لذا لا تقلق إذا لم تشعر بالأمان الكافي لتعليقه. في هذه الخطوة، يمكنك أيضًا استخدام نوع آخر من المواد اللاصقة التي تعمل على البلاستيك، مثل نظام ربط البلاستيك Loctite.
لزيادة أمانها، استخدم مكواة اللحام الخاصة بك لإنشاء ثقوب صغيرة على طول حافة هذه الوصلة، ثم قم بنسج أربطة مضغوطة من خلال كل من البلاستيك والشبكة. يمكن أيضًا قطع هذه الثقوب يدويًا باستخدام سكين العمل الخاص بك، على الرغم من أنه من المهم أن تكون دقيقًا. قم بإنهاء الهيكل الأساسي عن طريق لصق الغطاء من الزجاجة في منتصف الدرج البلاستيكي. قم بقص أطراف الأربطة المضغوطة، ثم قم بتغطية كل شيء بطبقة من طلاء الرش، إذا رغبت في ذلك.
تحويل هيكل الزجاجة إلى محطة انتشار وظيفية
لجعل محطة التكاثر هذه صالحة للنباتات، ستحتاج إلى إكمال بعض الخطوات الإضافية. أولاً، اصنع بعض فتحات التصريف على طول عنق الزجاجة إما باستخدام مكواة اللحام أو السكين اليدوية. أثناء وجودك هنا، ستحتاج أيضًا إلى قطع الجزء السفلي من الزجاجة لإنشاء فتحة لملء كل شيء بالتربة.
خذ جزءًا من الإسفنجة وضعه في فم الزجاجة، ثم ثبت الزجاجة على غطاء الصينية. للسماح لمحطة الانتشار الخاصة بك بالتعليق، ستحتاج أيضًا إلى ثني طول السلك على شكل حرف U مع وجود خطافين في الأطراف. سيتم ربط هذه الخطافات بالجزء الشبكي من جهازك وتوفر مكانًا مناسبًا للتعليق.
الآن بعد أن انتهيت من البناء، فقد حان الوقت لملء محطة الانتشار بالتربة وتشغيلها. إذا كنت مبتدئًا، فالتزم بالنباتات الأسهل انتشارًا من العقل للحصول على أكبر فرصة للنجاح. تأكد من سقي قصاصاتك بانتظام (على الرغم من أن الإسفنجة الموجودة في الجزء السفلي من الزجاجة ستساعد في منع جفاف الأشياء بسرعة كبيرة)، وقم بتعليق محطتك في منطقة تحصل على الكثير من ضوء الشمس. بمجرد أن تتجذر القصاصات، يمكنك إزالتها بلطف من الشبكة ووضعها في وعاء خاص بها.