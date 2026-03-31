استخدم زجاجة بلاستيكية قديمة لصنع نسخ من نباتك المفضل

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كنت تحب الحصول على مساحة مليئة بالنباتات، فإن التكاثر هو طريقة سهلة لملء منزلك بالمساحات الخضراء المجانية على مدار العام. بقصاصة بسيطة، يمكنك تحويل نبتة واحدة إلى نبتتين، وإذا كنت صبورًا، فستتمكن من إنشاء غرفة تشعرك بالخصوبة والنسيم دون الاضطرار إلى إنفاق أي أموال في مركز البستنة المحلي لديك. هناك الكثير من النباتات الجميلة التي تحتاج فقط إلى القليل من الماء للتكاثر، مما يعني أن كل ما ستحتاجه لتشجيع نمو الجذور هو زجاجة أو جرة مُعاد استخدامها، لكن هذا لا ينطبق على كل الأنواع. إذا كان هدفك المقصود سيكون أكثر سعادة في التربة، ففكر في تجربة هذا الاختراق الذكي لإعادة الاستخدام كوسيلة لإنشاء محطة انتشار معلقة أنيقة وعملية.

يتطلب هذا DIY زجاجة سعة 2 لتر وبعض الشباك البلاستيكية وأربطة مضغوطة وصينية بلاستيكية وبعض تربة التأصيص وإسفنجة لإكمالها. لحسن الحظ، فإن معظم هذه العناصر ميسورة التكلفة أو المنتجات التي قد تكون موجودة بالفعل في منزلك. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى سكين حرفي ومسدس غراء ساخن وكماشة ومقص وطلاء رش (إذا رغبت في ذلك) ومكواة لحام. في حين أن مسدس الغراء الساخن ومكواة اللحام قد يرفعان تكلفة المشروع قليلاً إذا لم يكنا في متناول يدك بالفعل، إلا أنه يمكن أيضًا إنجاز هذه الخطوات باستخدام أدوات أخرى – قد يستغرق الأمر القليل من الجهد الإضافي. بشكل عام، يجب أن تكون التكلفة النهائية لهذا DIY تقريبًا لا شيء، وباستخدام المواد المعاد استخدامها والتي قد يتم التخلص منها، فإنك تستفيد من البيئة ومحفظتك.