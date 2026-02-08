استخدم سلتين منفصلتين لمدخل أكثر تنظيمًا في الشتاء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

الشتاء يدور حول الطبقات. بينما ننتقل من درجات الحرارة المتجمدة في الهواء الطلق إلى المساحات المريحة التي يتم تدفئتها عن طريق التدفئة، فإن التخلص من كل هذه العناصر يمكن أن يؤدي إلى فوضى كبيرة. القفازات، والأوشحة، والقبعات، والقفازات، والسترات، والسترات الصوفية، والنظارات الشمسية، والمحافظ، وحقائب اليد، والمفاتيح – سمها ما شئت، وينتهي الأمر بإلقائها على طاولة أو تناثرها فوق خطاف بجوار باب منزلك الأمامي، مما يخلق فوضى على الفور. بالطبع، من الممكن أن تقول وداعًا لفوضى المدخل من خلال وضع جميع أغراضك في أماكنها المناسبة بمجرد خلعها، ولكن من لديه الوقت حقًا لذلك؟ لمنح نفسك مساحة صغيرة للتنفس دون الاضطرار إلى الاستلقاء في الفوضى، فكر في استخدام سلتين كمناطق إسقاط بجوار باب منزلك خلال الأشهر الباردة.

بالطبع، مجرد إلقاء سلة على الأرض لن يغير روتين التخزين الشتوي الخاص بك تمامًا، ولكنه يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في المساعدة. للحصول على أبسط تفسير لهذا الاختراق، ستحتاج إلى سلتين: واحدة كبيرة والأخرى صغيرة. يمكن استخدام السلة الأكبر لإكسسوارات الشتاء التي لا تظهر عادةً في الأشهر الأكثر دفئًا، مثل القبعات والقفازات والأوشحة، بينما السلة الأصغر مخصصة للأشياء الأكثر هشاشة والصغيرة على مدار العام، مثل النظارات الشمسية. يعد إنشاء منطقة إسقاط وظيفية مثل هذه طريقة رائعة للحفاظ على مدخلك نظيفًا ومنظمًا، ولكن إذا كان لديك عائلة أكبر أو ترغب في الاستفادة من المزيد من طرق التخزين، يمكنك أيضًا دمج هذه الفكرة مع عناصر أخرى لمنح كل شيء منزلًا.