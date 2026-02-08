استخدم سلتين منفصلتين لمدخل أكثر تنظيمًا في الشتاء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
الشتاء يدور حول الطبقات. بينما ننتقل من درجات الحرارة المتجمدة في الهواء الطلق إلى المساحات المريحة التي يتم تدفئتها عن طريق التدفئة، فإن التخلص من كل هذه العناصر يمكن أن يؤدي إلى فوضى كبيرة. القفازات، والأوشحة، والقبعات، والقفازات، والسترات، والسترات الصوفية، والنظارات الشمسية، والمحافظ، وحقائب اليد، والمفاتيح – سمها ما شئت، وينتهي الأمر بإلقائها على طاولة أو تناثرها فوق خطاف بجوار باب منزلك الأمامي، مما يخلق فوضى على الفور. بالطبع، من الممكن أن تقول وداعًا لفوضى المدخل من خلال وضع جميع أغراضك في أماكنها المناسبة بمجرد خلعها، ولكن من لديه الوقت حقًا لذلك؟ لمنح نفسك مساحة صغيرة للتنفس دون الاضطرار إلى الاستلقاء في الفوضى، فكر في استخدام سلتين كمناطق إسقاط بجوار باب منزلك خلال الأشهر الباردة.
بالطبع، مجرد إلقاء سلة على الأرض لن يغير روتين التخزين الشتوي الخاص بك تمامًا، ولكنه يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في المساعدة. للحصول على أبسط تفسير لهذا الاختراق، ستحتاج إلى سلتين: واحدة كبيرة والأخرى صغيرة. يمكن استخدام السلة الأكبر لإكسسوارات الشتاء التي لا تظهر عادةً في الأشهر الأكثر دفئًا، مثل القبعات والقفازات والأوشحة، بينما السلة الأصغر مخصصة للأشياء الأكثر هشاشة والصغيرة على مدار العام، مثل النظارات الشمسية. يعد إنشاء منطقة إسقاط وظيفية مثل هذه طريقة رائعة للحفاظ على مدخلك نظيفًا ومنظمًا، ولكن إذا كان لديك عائلة أكبر أو ترغب في الاستفادة من المزيد من طرق التخزين، يمكنك أيضًا دمج هذه الفكرة مع عناصر أخرى لمنح كل شيء منزلًا.
كيفية ترقية تخزين المدخل الخاص بك في فصل الشتاء
تعتبر السلال رائعة لاحتواء الفوضى التي قد تتناثر، ولكن خلال فصل الشتاء، من الجيد أيضًا الاستثمار في التخزين الذي سيسمح لك برؤية العناصر التي تحتاجها والوصول إليها بسهولة قبل الخروج من الباب. رف المعاطف، على سبيل المثال، مفيد طوال العام لتعليق المحافظ والسترات والأوشحة وحقائب الظهر، وهو رفيق رائع لنظام السلة هذا. الأمر نفسه ينطبق على رف الأحذية أو المقعد أو تخزين الأحذية المعلقة. من المفيد بشكل خاص الاستثمار في تخزين الأحذية المرتفع بالقرب من باب منزلك لمنع الضرر الخفي الذي يمكن أن يحدثه ملح الشتاء لأرضياتك. الخيارات البسيطة مثل Kitsure Shoe Rack غير مكلفة وتوفر مساحة تخزينية كبيرة.
بعد أن تقوم بإعداد النظام الخاص بك وتشغيل السلال الخاصة بك، هناك شيئان يجب عليك مراعاتهما لجعلها فعالة بالفعل. أولا، يجب أن يكون لكل شيء منزل. يمكن أن يساعد الاستثمار في سلتين بدلًا من واحدة فقط في حل هذا الأمر في الشتاء، لكنك على الأرجح لن ترى فرقًا كبيرًا إذا لم تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة لعائلتك. تعتبر سلة العناصر الصغيرة والكبيرة نقطة انطلاق رائعة، ولكن يمكنك أيضًا توسيع هذه الفكرة لتشمل سلة لكل فرد من أفراد الأسرة أو سلة للعناصر في فئات مختلفة.
وأخيرًا، هناك حقيقة مفادها أن هذه السلال تحتاج إلى التطهير بانتظام. أثناء التنظيف الأسبوعي، قم بفحص العناصر الموجودة في سلال منطقة الإسقاط الخاصة بك وقم بوضعها بعيدًا. على الرغم من أنهم قد يكونون بعيدًا عن الأنظار وبعيدًا عن البال أثناء وجودهم في السلال، إلا أن هذا يجب أن يكون حلاً مؤقتًا.