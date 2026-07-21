استخدم شرائح السياج القديمة للحفاظ على خراطيم الحديقة نظيفة ومنظمة

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يحتاج كل بستاني إلى خرطوم يسقي به، ولكن هناك مشكلة واحدة شائعة وهي معرفة مكان تخزينه. في كثير من الأحيان، سيتم رمي هذه القطعة الأساسية في ملف على الأرض عندما لا تكون قيد الاستخدام. إذا كان هذا يبدو مألوفًا بالنسبة لك، فقد ترغب في الاطلاع على هذا DIY في Paw Paw’s WorkShop؛ شارك Paw Paw مؤخرًا مقطع فيديو إرشاديًا لشماعات خرطوم خشبية ريفية مصنوعة من شرائح السياج القديمة.

يمكن بسهولة تكييف هذا DIY ليناسب احتياجات حديقتك والمواد والأدوات المتوفرة لديك. في الأساس، يوفر فيديو Paw Paw نموذجًا لكيفية تجميع منظم خراطيم مماثل خاص بك، والذي سيسمح لك أن تقول وداعًا لفوضى خراطيم الحديقة.

للبدء، ستحتاج إلى شرائح سياج قديمة، وشرائح من الخشب مقاس 2 × 4، ومثقاب، وبعض البراغي. بمجرد الانتهاء، يجب أن يكون هذا المنظم قادرًا على حمل قدر كبير من الوزن، وبالتأكيد وزن خرطوم الحديقة. على سبيل المثال، يمكن أن يصل وزن خرطوم حديقة بطول 100 قدم إلى 20 رطلاً، على الرغم من أن ذلك يعتمد على المادة، مثل المطاط أو الفينيل أو الفولاذ المقاوم للصدأ. التصاميم خفيفة الوزن سوف تزن أقل بكثير. على سبيل المثال، يزن Zero-G 8.4 رطلاً، بينما يزن خرطوم الحديقة المعدني Bionic Steel 3 أرطال عندما يكون فارغًا.

إذا كان لديك منشارًا ميتريًا لإجراء قطع دقيقة، فيمكن تنفيذ هذا المشروع بسرعة كبيرة. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المنشار اليدوي يعمل بشكل جيد. في الواقع، قد يؤدي استخدام واحدة إلى جعل منظم السياج الجديد الذي تحول إلى خرطوم أكثر ريفيًا. ومع ذلك، قد يكون من الجيد أن يكون لديك بعض ورق الصنفرة في متناول اليد لتنعيم أي حواف خشنة جدًا.