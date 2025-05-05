استخدم عائق الغسيل ايكيا للحفاظ على أكثر من فوضى الملابس في الخليج

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عند التفكير في عائق الغسيل ، ربما تفكر في … حسناً ، الغسيل. نعم ، يعد عائق الغسيل بأسعار معقولة من Ikea مكانًا رائعًا لتلقي ملابسك القذرة حتى يوم الغسيل بعيدًا على النحو المقصود ، ولكن يمكن أن يفعل الكثير. هذا العائق القابل للطي من مجموعة Jäll هو سلاحك السري للحفاظ على الفوضى عن الأنظار ، ويكلف 5.99 دولار فقط.

اكتشف مستخدمو الوسائط الاجتماعية أنه يمكنهم استخدام عائق الغسيل هذا لتخزين جميع أنواع الفوضى. على سبيل المثال ، استخدمه لتخزين فوضى الأطفال فقط ، مثل ألعاب الطاولة أو الألعاب أو الكتب أو الحيوانات المحشوة أو الكرات ، ولكن أيضًا عناصر منزلية مثل البطانيات أو الوسائد أو حتى الأوشحة. إنه خفيف الوزن ، وبالتالي ، من السهل التحرك ، ويمكن طيه عندما لا يكون قيد الاستخدام. يعوق Ikea من البولي إيثيلين أبيض بسيط وقضبان معدنيان ويمكن أن يحملوا 13 جالونًا مثيرًا للإعجاب أو تصل إلى 17 رطلاً. بالتأكيد ، ليس أجمل حل تخزين ، لكنه في متناول الجميع. يعد حل التخزين هذا مثاليًا لغرفة نوم الطفل ، أو غرفة اللعب ، أو حتى غرفة المعيشة ، مما يتيح لك إلقاء الفوضى عن الأنظار في لحظة وجعل المساحات تشعر بأنظف.

شيء واحد يجب ملاحظته حول هذا الاختراق هو أن النسيج الأبيض من عائق الغسيل نحيف للغاية ، وبالتالي ، هناك القليل من الناحية. ما عليك سوى وضع ذلك في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان هذا هو حل تخزين الميزانية الصحيح بالنسبة لك ، لأن بعض عوائق الغسيل الأخرى قد تحتوي على نسيج مظلم أو خارجيات أصعب.