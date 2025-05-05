استخدم عائق الغسيل ايكيا للحفاظ على أكثر من فوضى الملابس في الخليج

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عند التفكير في عائق الغسيل ، ربما تفكر في … حسناً ، الغسيل. نعم ، يعد عائق الغسيل بأسعار معقولة من Ikea مكانًا رائعًا لتلقي ملابسك القذرة حتى يوم الغسيل بعيدًا على النحو المقصود ، ولكن يمكن أن يفعل الكثير. هذا العائق القابل للطي من مجموعة Jäll هو سلاحك السري للحفاظ على الفوضى عن الأنظار ، ويكلف 5.99 دولار فقط.
اكتشف مستخدمو الوسائط الاجتماعية أنه يمكنهم استخدام عائق الغسيل هذا لتخزين جميع أنواع الفوضى. على سبيل المثال ، استخدمه لتخزين فوضى الأطفال فقط ، مثل ألعاب الطاولة أو الألعاب أو الكتب أو الحيوانات المحشوة أو الكرات ، ولكن أيضًا عناصر منزلية مثل البطانيات أو الوسائد أو حتى الأوشحة. إنه خفيف الوزن ، وبالتالي ، من السهل التحرك ، ويمكن طيه عندما لا يكون قيد الاستخدام. يعوق Ikea من البولي إيثيلين أبيض بسيط وقضبان معدنيان ويمكن أن يحملوا 13 جالونًا مثيرًا للإعجاب أو تصل إلى 17 رطلاً. بالتأكيد ، ليس أجمل حل تخزين ، لكنه في متناول الجميع. يعد حل التخزين هذا مثاليًا لغرفة نوم الطفل ، أو غرفة اللعب ، أو حتى غرفة المعيشة ، مما يتيح لك إلقاء الفوضى عن الأنظار في لحظة وجعل المساحات تشعر بأنظف.
شيء واحد يجب ملاحظته حول هذا الاختراق هو أن النسيج الأبيض من عائق الغسيل نحيف للغاية ، وبالتالي ، هناك القليل من الناحية. ما عليك سوى وضع ذلك في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان هذا هو حل تخزين الميزانية الصحيح بالنسبة لك ، لأن بعض عوائق الغسيل الأخرى قد تحتوي على نسيج مظلم أو خارجيات أصعب.
كيفية استخدام عائق الغسيل كتخزين
حل التخزين هذا هو توضيح ذاتي جدا. استخدم عائق الغسيل كحلى لتخزين الفوضى. ضع عناصر كبيرة مثل ألعاب الطاولة رأسياً ، أو تكدس أشياء أصغر مثل كرات كرة القدم فوق بعضها البعض.
إذا كنت تحب هذه الفكرة ولكنك تريد إصدارًا أكثر ارتباطًا ومريحًا ، ففكر في أنواع مختلفة من سلال الغسيل لمساعدتك في البقاء منظمة. على سبيل المثال ، يمكن أن تخزن سلة الغسيل الأغاني هذه 37 جالون ، ولها عجلات ، وتقدم قسمين منفصلين. وبهذه الطريقة ، يمكنك إبقاء الأمور منظمة بشكل أفضل مع المقصورات وعقد العربة بعيدًا عن حملها. هناك خيار آخر للميل الأكثر جمالياً وهو استخدام عائق الغسيل مع غطاء عليه ، حتى تتمكن من الحفاظ على الفوضى بعيدًا عن الأنظار عند إغلاقها. على سبيل المثال ، يمكن أن تقوم غسيل الأغاني هذه بتعطيف الغطاء. ومع ذلك ، فإن كلا من هذين الخيارين يتراوح بين 40 و 50 دولارًا ، ولهذا السعر ، قد ترغب في النظر في شراء منظم لعبة Ikea الفعلي الذي يبدو أكثر فخامة.
جمال Jäll هو أنه رخيص جدًا ومتعدد الاستخدامات. ومن يدري – عندما يكبر أطفالك أو إذا قمت بإرهاق منزلك المليء بالألعاب ، يمكنك استخدامه كعائق غسيل. في غضون ذلك ، استخدمها للألعاب والألعاب والحيوانات المحشوة التي تنتهي على الأرض ، وتشوش مساحتك وجمع الأوساخ. إذا كنت لا تحب مظهره حقًا ، ففكر في وضعه داخل خزانة أو في زاوية خفية من الغرفة.