استخدم غطاء وعاء قديم لإنشاء فن حديقة صديق للميزانية باستخدام DIY ذكي

لا تتخلص أبدًا من القدور وأغطية المقالي القديمة، حيث توجد طرق عديدة لإعادة استخدامها. على سبيل المثال، يمكنك استخدامها كخيار ذكي لتخزين المرآب، حيث يمكنك تثبيت العناصر على المقابض للوصول إليها بسرعة وسهولة. يمكنك أيضًا إعادة تدوير غطاء وعاء قديم وتحويله إلى ساعة حائط جميلة. هناك أيضًا خيار أكثر إبداعًا: هذا DIY الذكي الذي يتيح لك إنشاء تركيب فني للحديقة باستخدام أكبر عدد ممكن من أغطية أواني الطهي القديمة. يعد هذا مثاليًا إذا كنت ترغب في جلب بعض العناصر البوهيمية إلى حديقتك الأمامية أو الخلفية دون الإسراف في شراء المواد.

يجمع هذا DIY بين عنصرين مستخدمين: باب خشبي وأغطية وعاء أو مقلاة قديمة. في الأساس، الفكرة هي إنشاء جدار خارجي تجريدي، وربط الأغطية إما بشكل عشوائي أو مع وضع نمط متعمد في الاعتبار. لا شك أن مشروع DIY مثل هذا يضيف ميزة مثيرة للاهتمام إلى حديقتك، خاصة إذا كانت مليئة بالنباتات والزهور فقط. يشكل هذا التثبيت الفني قطعة محادثة مثيرة للاهتمام للضيوف الذين يرونها لأول مرة. علاوة على ذلك، فهي توفر طريقة سهلة لإعادة تدوير الأغطية غير المستخدمة وإعادة استخدامها، حتى لا تستمر في شغل مساحة يمكنك استخدامها لأي شيء آخر.