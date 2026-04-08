استخدم قصاصات كرتون البيض والكرتون لصنع أجمل إكليل من أزهار النرجس البري

عندما يتحول الشتاء إلى الربيع، وتبدأ أزهار النرجس البري التي زرعتها في الخريف في التفتح، يمكنك قص بعض الزهور لعرضها في مزهرية. ستضفي البهجة على مساحتك لبضعة أيام، ولكن بعد ذلك – كما تفعل جميع الزهور في النهاية – ستبدأ في الذبول. في المرة القادمة، بدلاً من حرمان حديقتك من البراعم المزهرة الزاهية، فكر في صنع زهور ورقية، والتي يمكن أن تبدو وكأنها الصفقة الحقيقية، وتدوم إلى الأبد.

باستخدام القليل من قصاصات الورق المقوى وعلبة البيض القديمة، من السهل صناعة أزهار النرجس الورقية، ويمكنك أيضًا ربطها عبر خيوط لصنع إكليل. على الرغم من أن الأكاليل غالبًا ما ترتبط بالعطلات الشتوية، إلا أنها أيضًا وسيلة فعالة لإضفاء البهجة على الوشاح خلال ذروة زخات المطر الربيعية.

لن يستغرق إكمال هذا الإكليل وقتًا طويلاً، وستتمكن من العثور على معظم المواد التي تحتاجها في متجر الحرف المحلي لديك. بالنسبة لهذا المشروع، ستحتاج إلى الحصول على كرتونة بيض قديمة وصندوق من الورق المقوى المسطح في متناول اليد. ستحتاج أيضًا إلى استنسل النرجس البري (يمكنك رسم واحد على ورق سميك!) ومسدس غراء ساخن ومثقاب ومقص قوي ومقص اختياري وفرشاة طلاء رخيصة أو اثنتين وبعض الطلاء الحرفي، مثل التمبرا أو الأكريليك. تزهر أزهار النرجس عادةً باللون الأبيض والأصفر والأحمر، لذا يمكنك اختيار الألوان وفقًا لذلك.

أخيرًا، ستحتاج أيضًا إلى خيوط ستعلق منها إكليلك. هذا المشروع هو واحد من عدة طرق سهلة لإعادة استخدام الخيوط حول المنزل، بما في ذلك النباتات المعلقة أو مفارش الأطباق الكروشيه.