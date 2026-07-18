استخدم قصاصة المطبخ الصحية هذه بدلاً من القهوة المطحونة لصنع الأسمدة بنفسك

في حين أن إضافة القهوة المطحونة إلى التربة أصبحت طريقة شائعة لتعزيز صحة التربة وتحسين بنيتها، إلا أن هذا لا يعني أنها بقايا المطبخ الوحيدة التي يمكنها تزويد النباتات بالتغذية التي تحتاجها. في الواقع، قد ترغب في إعادة استخدام بقايا المطبخ الأخرى كسماد طبيعي في الحديقة، والتي يقال إنها مليئة بتلك العناصر الغذائية التي تحتاجها النباتات للنمو: قشور الخضروات.

وفقا لورقة بحثية نشرت عام 2025 في IJERT، أو المجلة الدولية للبحوث الهندسية والتكنولوجيا، تحتوي قشور الخضروات ككل على كميات كبيرة من المغذيات الكبيرة مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، إلى جانب كميات ضئيلة من المغذيات الدقيقة، وهي الحديد والمنغنيز والمغنيسيوم والزنك. ويقال أيضًا أن قشور الخضار تزود التربة بفيتامين C والكالسيوم.

يمكن لقصاصات المطبخ هذه أيضًا إطلاق مضادات الأكسدة في التربة مع إضافة مواد عضوية غنية تساعد النباتات على النمو. لذا، بدلًا من رميها، من الجيد ألا تحتفظ دائمًا بقشور البطاطس للنباتات فحسب، بل أيضًا بقشور البصل والجزر، من بين أشياء أخرى. في حين أن التسميد هو على الأرجح الطريقة الأكثر شيوعًا لتحويل قشور الخضروات إلى سماد، إلا أنه ليس النهج الوحيد؛ يمكنك أيضًا استخدام قشور الخضار لصنع سماد سائل.