استخدم قصاصة المطبخ الصحية هذه بدلاً من القهوة المطحونة لصنع الأسمدة بنفسك

في حين أن إضافة القهوة المطحونة إلى التربة أصبحت طريقة شائعة لتعزيز صحة التربة وتحسين بنيتها، إلا أن هذا لا يعني أنها بقايا المطبخ الوحيدة التي يمكنها تزويد النباتات بالتغذية التي تحتاجها. في الواقع، قد ترغب في إعادة استخدام بقايا المطبخ الأخرى كسماد طبيعي في الحديقة، والتي يقال إنها مليئة بتلك العناصر الغذائية التي تحتاجها النباتات للنمو: قشور الخضروات.
وفقا لورقة بحثية نشرت عام 2025 في IJERT، أو المجلة الدولية للبحوث الهندسية والتكنولوجيا، تحتوي قشور الخضروات ككل على كميات كبيرة من المغذيات الكبيرة مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، إلى جانب كميات ضئيلة من المغذيات الدقيقة، وهي الحديد والمنغنيز والمغنيسيوم والزنك. ويقال أيضًا أن قشور الخضار تزود التربة بفيتامين C والكالسيوم.
يمكن لقصاصات المطبخ هذه أيضًا إطلاق مضادات الأكسدة في التربة مع إضافة مواد عضوية غنية تساعد النباتات على النمو. لذا، بدلًا من رميها، من الجيد ألا تحتفظ دائمًا بقشور البطاطس للنباتات فحسب، بل أيضًا بقشور البصل والجزر، من بين أشياء أخرى. في حين أن التسميد هو على الأرجح الطريقة الأكثر شيوعًا لتحويل قشور الخضروات إلى سماد، إلا أنه ليس النهج الوحيد؛ يمكنك أيضًا استخدام قشور الخضار لصنع سماد سائل.
إضافة قشور الخضار إلى السماد الخاص بك
بعض من أفضل نباتات الخضروات التي يمكنك استخدامها في كومة السماد الخاصة بك هي تلك التي تتوقعها: قصاصات من البطاطس والبصل والجزر والطماطم (والتي يمكنك اعتبارها فواكه وخضروات على حد سواء). آخر هو الأفوكادو.
على الرغم من أنه ليس من الخضروات من الناحية الفنية، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أنه من الخضروات، إلا أن توت الأفوكادو يعد أيضًا مرشحًا جيدًا لأكوام السماد، لأنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وسيضيف أيضًا تنوعًا إلى خضار الكومة. (أيضًا، إذا كنت تستخدم السماد الدودي، فمن المعروف أن الديدان الحمراء تستخدم جلود الأفوكادو للتكاثر والتعشيش).
ليس هناك بالضرورة أي قشور نباتية معينة يجب عليك تجنب إضافتها إلى السماد الخاص بك، ولكن عليك أن تضع في اعتبارك مقدار القصاصات التي تضيفها. تندرج قشور الخضار ضمن الفئة “الخضراء”، والتي تضم عناصر غنية بالنيتروجين. مواد السماد “البنية” هي تلك الغنية بالكربون. يجب أن يكون مزيجك بين الأخضر والبني بشكل عام حوالي 75% إلى 80% بني إلى 25% إلى 20% أخضر. لذلك، عند إضافة قشور الخضار كجزء من الخضار، فقط تأكد من أنها لا تقلب التوازن.
يمكنك استخدام قشور الخضار للسماد حتى لو لم يكن لديك إعداد للسماد باستخدام طريقة حفر الخنادق. بدلاً من إضافتها إلى كومة وتقليبها حتى تتحلل القصاصات، يمكنك ببساطة إضافة القصاصات مباشرةً إلى الحديقة في خندق يبلغ عمقه من 8 إلى 15 بوصة.
تحويل بقايا الخضروات إلى سماد سائل
إذا لم يكن التسميد هو كوب الشاي المفضل لديك، فيمكنك دائمًا اختيار تحويل قشور الخضروات إلى مجموعة من الأسمدة السائلة محلية الصنع. بمجرد صنعه، ما عليك سوى وضع المزيج على نباتاتك باستخدام إبريق الري كما تفعل مع الماء. تستغرق العملية برمتها حوالي أسبوع واحد.
للقيام بذلك، أضف القصاصات إلى حاوية (دلو على سبيل المثال)، واملأ الحاوية بالماء. بعد ذلك، قم بتغطية الحاوية بشكل غير محكم، حيث تحتاج إلى السماح بتدفق بعض الهواء. لا تحبس كل شيء داخل الحاوية بختم مقفل كما لو كنت تتخمر. ومع ذلك، سيساعد الغطاء على إبعاد الحشرات، مثل ذباب الفاكهة الذي قد يرغب في التكاثر في المياه الغنية بالمغذيات. نقع القصاصات لمدة خمسة إلى سبعة أيام.
عندما يصبح الخليط جاهزًا، قم بتصفية الخليط لفصل السائل. ثم قم بتخفيف الأسمدة السائلة بمزيد من الماء. لكل جزء من السماد السائل أضف 5 أجزاء من الماء. إذا كان التركيز سميكًا بشكل خاص، ضاعف ذلك إلى نسبة 1:10. بعد ذلك، استخدم السائل ببساطة بدلاً من دورة سقي واحدة لنباتاتك. (تحقق أيضًا من المواد الغذائية الأساسية التي يمكنك تحويلها إلى سماد سائل مغذٍ يمكنك صنعه بنفسك أيضًا.)