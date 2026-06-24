استخدم كرتونة البيض القديمة لتزيين الحائط الصديق للميزانية مع هذا DIY الذكي

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هل تحتاج إلى مشروع سهل ليوم ممطر سيترك لك حائطًا ساحرًا معلقًا؟ بضع قصاصات ومسحات من الغراء وضربات فرشاة الرسم تحول كرتونة البيض القديمة المعاد تدويرها ولوحة قماشية إلى حلوى عين الفطر في الغابة. تعمل أنصاف أكواب البيض الفردية كأغطية للفطر، بينما تعمل العصي كسيقان. كل ما تحتاجه هو بعض الطلاء الملون الخيالي لإضفاء السحر اللازم على الخلفية والقبعات ثلاثية الأبعاد. اتبع الخطوات الأساسية للحصول على قطعة فنية بسيطة وجذابة مثل تلك التي صنعها الحرفي من قناة YouTube @GracefulDIY، أو قم بتعديلها قليلًا لجعلها أكثر صقلًا وأقل شبابًا.

يتم تثبيت الفطر ذو الألوان الزاهية على قماش مؤطر في أي من إصداري هذا DIY. يمكنك البدء من الصفر باستخدام لوحة قماشية وإطار جديدين أو الانتقال بدون إطار باستخدام لوحة قماشية ممتدة فقط. وبدلاً من ذلك، حافظ على انخفاض التكاليف عن طريق إعادة تدوير الأعمال الفنية الموجودة في متاجر التوفير كخلفية، إما أولاً عن طريق تغطية الصورة بالطلاء، أو عن طريق دمج الفطر في تصميم موجود.

لإضفاء لمسة فنية ممتعة على الفطريات، اجمع لوحة قماشية ومقصًا وكرتون بيض من الستايروفوم أو الورق المقوى وطلاء وجيسو أبيض أو شفاف وفرش وغراء حرفي عالي الجودة مثل أعواد صمغ غوريلا الساخنة. (قد لا توفر أعواد الغراء الساخنة الأخرى ما يكفي من الثبات على المدى الطويل.) لصنع سيقان الفطر، استخدم أعوادًا أو قصاصات من كرتونة البيض. للحصول على فطر خيالي، اختر الطلاء الذي تفضله. قام الحرفي بإنشاء غرف نوم مرقطة ذات ألوان زاهية تشبه الأمانيتات. IRL، يأتي هذا الفطر بتدرجات من الكريم إلى الأصفر إلى الأحمر الداكن أو البني، وغالبًا ما يكون له تأثير متدرج قد يكون من الممتع تجربته مع الطلاء.