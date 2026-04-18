استخدم كومة بسيطة من العصي لصنع سلال تخزين صديقة للبيئة

لذا، أنت مهووس بديكور المنزل المستوحى من الطبيعة، وخاصة العناصر التي يمكن أن تضيف عنصرًا عمليًا إلى اللعب. أنت تريد حقًا أن تتعلم كيفية تزيين منزلك بالطبيعة، لكنك لا ترغب في إنفاق الكثير من المال أو التعامل مع أعمال يدوية معقدة. إذا كنت تبحث عن شيء عملي وطبيعي وسهل، فيجب أن تتحقق سلة التخزين ذات الغصين هذه من جميع الصناديق الخاصة بك.
واحدة من أسهل الطرق لجعل منزلك أكثر صداقة للبيئة هي استخدام ما لديك بالفعل ودمج الطبيعة، وكلاهما موجود في هذا DIY. يمكنك جعل السلة كبيرة أو صغيرة حسب رغبتك، اعتمادًا على حجم الأغصان أو العصي المتوفرة لديك. يمكن استخدامها كسلة فاكهة، مدمجة في قطعة مركزية على طاولة غرفة الطعام، أو كقطعة ديكور جميلة في المدخل.
متى كانت آخر مرة تطلب منك فيها الأعمال اليدوية الذهاب في نزهة على الأقدام؟ حسنًا، قد ترغب في ارتداء حذائك الرياضي والإمساك بصديق، لأن خطوتنا الأولى (المقصود من التورية) هي جمع أكبر عدد ممكن من الأغصان التي يمكننا العثور عليها. بمجرد حصولك عليها، كل ما ستحتاج إليه هو حبل من الجوت ومقص وربما بعض مقصات التقليم وشريط قياس. بدلًا من ذلك، يمكنك تخطي المشي واستخدام المسامير الخشبية بدلاً من الأغصان.
كيفية صنع سلة تخزين مستوحاة من الطبيعة من العصي
من بين جميع الأفكار ذات الميزانية المنخفضة لتجميل منزلك، ستجلب هذه الفكرة راحة النزهة في الهواء الطلق إلى راحة منزلك. بمجرد جمع كل الأغصان، قم بإزالة أي أوراق أو سيقان قد تكون موجودة. إذا كنت بحاجة إلى قطع أي أغصان، يمكنك القيام بذلك باستخدام مقصات التقليم. ليس من الضروري أن تكون بنفس الحجم تمامًا، لكن من المفيد إبقاء قياساتها متقاربة. بالنسبة لهذا المشروع، دعونا نعمل بمتوسط يتراوح بين 10 إلى 12 بوصة لكل غصين. لا بأس أن يكون ربعها تقريبًا أصغر، حيث يمكنك استخدامها في النهاية لتشكيل الجزء السفلي من السلة.
ابدأ بوضع غصينين عموديًا مقابل بعضهما البعض. اربط أحد طرفي قطعة من حبل الجوت مقاس 12 بوصة أعلى غصين واحد. اربط الطرف الآخر من هذا الحبل بأعلى الغصين الثاني. كرر ذلك بقطعة ثانية من الحبل إلى قيعان الأغصان. اقلب أحد الأغصان رأسًا على عقب بحيث يشكل الحبل الآن شكل X بينهما. خذ غصينًا آخر وضعه أفقيًا، ثم حركه تحت الحبل، بحيث تستقر أطراف الغصين فوق أول غصينين. حركه على طول الطريق. كرر ذلك مع غصين آخر، ثم قم بتحريكه إلى الأسفل. قم بعمل مجموعة أخرى من الأغصان عموديًا. إذا كان لديك أغصانًا مختلفة الحجم، فاستخدم الأغصان الأكبر حجمًا أولًا ثم استخدم الأغصان الأصغر حجمًا مع تقدمك. استمر في هذا النمط بالتناوب حتى تنتهي من الحبل تقريبًا. قم بتحريك أكبر عدد ممكن من الأغصان الصغيرة التي تناسب المساحة المتبقية، ومحاذاة في نفس الاتجاه. اقلب كل شيء وسيكون لديك سلة تخزين.