استخدم كومة بسيطة من العصي لصنع سلال تخزين صديقة للبيئة

لذا، أنت مهووس بديكور المنزل المستوحى من الطبيعة، وخاصة العناصر التي يمكن أن تضيف عنصرًا عمليًا إلى اللعب. أنت تريد حقًا أن تتعلم كيفية تزيين منزلك بالطبيعة، لكنك لا ترغب في إنفاق الكثير من المال أو التعامل مع أعمال يدوية معقدة. إذا كنت تبحث عن شيء عملي وطبيعي وسهل، فيجب أن تتحقق سلة التخزين ذات الغصين هذه من جميع الصناديق الخاصة بك.

واحدة من أسهل الطرق لجعل منزلك أكثر صداقة للبيئة هي استخدام ما لديك بالفعل ودمج الطبيعة، وكلاهما موجود في هذا DIY. يمكنك جعل السلة كبيرة أو صغيرة حسب رغبتك، اعتمادًا على حجم الأغصان أو العصي المتوفرة لديك. يمكن استخدامها كسلة فاكهة، مدمجة في قطعة مركزية على طاولة غرفة الطعام، أو كقطعة ديكور جميلة في المدخل.

متى كانت آخر مرة تطلب منك فيها الأعمال اليدوية الذهاب في نزهة على الأقدام؟ حسنًا، قد ترغب في ارتداء حذائك الرياضي والإمساك بصديق، لأن خطوتنا الأولى (المقصود من التورية) هي جمع أكبر عدد ممكن من الأغصان التي يمكننا العثور عليها. بمجرد حصولك عليها، كل ما ستحتاج إليه هو حبل من الجوت ومقص وربما بعض مقصات التقليم وشريط قياس. بدلًا من ذلك، يمكنك تخطي المشي واستخدام المسامير الخشبية بدلاً من الأغصان.