استخدم لوازم شجرة الدولار لصنع مجموعة أدوات الطوارئ الأساسية للمنزل

تعد مجموعات الطوارئ إحدى الأدوات المنزلية التي لا تفكر فيها كثيرًا ولكن يجب أن تكون موجودة دائمًا في منزلك. في أحد الأيام، تحتاج إلى ضمادة، ويوجد الصندوق مختبئًا أسفل حوض الحمام، في انتظار أن تأخذ ما تحتاجه. إذا لم يكن منزلك يحتوي بالفعل على واحدة منها على الأقل، فقد يكون الوقت مناسبًا للتوجه إلى Dollar Tree لإنشاء واحدة (أو عدة) دون إنفاق الكثير من المال. من المفترض أن تكون قادرًا على العثور على كل ما تحتاجه تقريبًا في Dollar Tree المحلي لديك، بما في ذلك الحاوية البلاستيكية الواقية التي تريد الاحتفاظ بكل شيء بداخلها حتى لا تدمر الرطوبة والأوساخ والغبار مستلزماتك.

يعد Dollar Tree دائمًا خيارًا رائعًا لأساسيات التخزين المنزلي لتوفير بعض النقود، وهذا يشمل حاويات لمعدات الطوارئ. في حين أن هناك الكثير من الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها (والتي ستختلف اعتمادًا على ما هو متوفر في متجرك)، فمن الأفضل أن تستخدم حاوية بلاستيكية أو صندوقًا يغلق بمشابك أو له غطاء آمن. سيؤدي هذا إلى الحفاظ على جميع العناصر الخاصة بك معًا وحمايتها من العناصر اليومية حتى تكون طازجة للاستخدام. واحدة من عناصر Dollar Tree التي تم الاستخفاف بها والتي لا ينبغي عليك التغاضي عنها هي حقيبة Jot Plastic 9-Compartment Organizer. ستسمح لك حاوية مثل هذه بالاحتفاظ بجميع العناصر الخاصة بك منظمة بحيث يسهل العثور عليها عندما تحتاج إليها. يمكنك أيضًا إنشاء ملصقات عبر الإنترنت أو إخراجها من شريط لاصق وعلامة دائمة حتى تعرف دائمًا ما يدور داخل كل حجرة منفصلة.