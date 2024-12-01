استخدم لوازم شجرة الدولار لصنع مجموعة أدوات الطوارئ الأساسية للمنزل

تعد مجموعات الطوارئ إحدى الأدوات المنزلية التي لا تفكر فيها كثيرًا ولكن يجب أن تكون موجودة دائمًا في منزلك. في أحد الأيام، تحتاج إلى ضمادة، ويوجد الصندوق مختبئًا أسفل حوض الحمام، في انتظار أن تأخذ ما تحتاجه. إذا لم يكن منزلك يحتوي بالفعل على واحدة منها على الأقل، فقد يكون الوقت مناسبًا للتوجه إلى Dollar Tree لإنشاء واحدة (أو عدة) دون إنفاق الكثير من المال. من المفترض أن تكون قادرًا على العثور على كل ما تحتاجه تقريبًا في Dollar Tree المحلي لديك، بما في ذلك الحاوية البلاستيكية الواقية التي تريد الاحتفاظ بكل شيء بداخلها حتى لا تدمر الرطوبة والأوساخ والغبار مستلزماتك.
يعد Dollar Tree دائمًا خيارًا رائعًا لأساسيات التخزين المنزلي لتوفير بعض النقود، وهذا يشمل حاويات لمعدات الطوارئ. في حين أن هناك الكثير من الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها (والتي ستختلف اعتمادًا على ما هو متوفر في متجرك)، فمن الأفضل أن تستخدم حاوية بلاستيكية أو صندوقًا يغلق بمشابك أو له غطاء آمن. سيؤدي هذا إلى الحفاظ على جميع العناصر الخاصة بك معًا وحمايتها من العناصر اليومية حتى تكون طازجة للاستخدام. واحدة من عناصر Dollar Tree التي تم الاستخفاف بها والتي لا ينبغي عليك التغاضي عنها هي حقيبة Jot Plastic 9-Compartment Organizer. ستسمح لك حاوية مثل هذه بالاحتفاظ بجميع العناصر الخاصة بك منظمة بحيث يسهل العثور عليها عندما تحتاج إليها. يمكنك أيضًا إنشاء ملصقات عبر الإنترنت أو إخراجها من شريط لاصق وعلامة دائمة حتى تعرف دائمًا ما يدور داخل كل حجرة منفصلة.
قم بإعداد عدة أدوات طوارئ متعددة حتى يكون لديك دائمًا ما تحتاجه
تختلف كل مجموعة أدوات طوارئ — يمكنك التركيز على العناصر التي تحتاجها في حالات الطوارئ الطبية، أو منتجات النظافة، أو مزيج من الاثنين معًا. بعض العناصر الشائعة التي يجب تضمينها هي المطهرات (إما مناديل أو جل)، أو أعواد الأسنان أو خيط تنظيف الأسنان، أو أربطة الشعر، أو مزيل العرق، أو غسول الفم أو مجموعة فرشاة الأسنان، أو مناديل المكياج، أو الملقط، أو عبوات الأدوية، أو قطرات العين، أو غسول العين، أو الشاش، أو المرهم، وأدوات متنوعة. أحجام الضمادات. يمكنك أيضًا إضافة عناصر مثل مصباح يدوي صغير، وأداة متعددة الأغراض، وغراء فائق، وبطاريات، ومقص. تجول حول شجرة الدولار الخاصة بك واطلع على ما هو متاح لديهم، مع إعطاء الأولوية للعناصر ذات الحجم المناسب للسفر على الخيارات الأكبر. يمكنك الاحتفاظ بمجموعة منفصلة في كل حمام أو غرفة — أي ما يناسب منزلك بشكل أفضل. لتنظيم مجموعة أدوات الطوارئ الخاصة بك بشكل صحيح، قم بوضع جميع العناصر الخاصة بك وخذ وقتك في تعبئتها في الحاوية. إذا كانت المنتجات مخصصة للاستخدام الفردي (مثل مناديل المكياج أو الأدوية)، فقم بتضمين عبوات متعددة.
يمكنك أيضًا تحويلها إلى أدوات طوارئ للسفر لرحلات التخييم أو الرحلات البرية، وإضافة أشياء مثل رذاذ الحشرات، والرذاذ المطهر، وأدوية الحساسية، والكريمات المضادة للحكة. ضعها تحت مقعد في سيارتك أو في الجيب الخلفي للمقعد حتى تكون في متناول يدك ومتوفرة دائمًا عندما تحتاج إليها. سوف يحمي البلاستيك أغراضك من الطقس العاصف والرطوبة. من الرائع أيضًا الاحتفاظ بالمناديل المبللة والمناديل الورقية في هذه المجموعات، خاصة في حالة الفوضى اليومية. قم بإعادة تخزينها مرة واحدة في الشهر حتى تكون مجموعاتك ممتلئة دائمًا.