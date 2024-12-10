استخدم منتجًا منزليًا شائعًا لعمل باقة تكاثر مذهلة تدوم طويلاً

إن زراعة نباتات جديدة من العقل تبدو وكأنها سحر، وهناك الكثير من النباتات الجميلة التي تحتاج فقط إلى القليل من الماء لتكاثرها. يمكن أن تمنحك قصاصات النباتات في المزهريات أو الجرار تأثيرًا جميلاً للخضرة المتتالية. لكن في بعض الأحيان تبدو هشة، أو مثقلة، أو حتى جاهزة للانقلاب. لدينا حيلة غير مرئية تقريبًا، ومجانية تقريبًا لتثبيت قصاصات النباتات في مكانها بفضل Instagrammer @fancyplantsclub، الذي غطى فتحة جرة مملوءة بالماء بغطاء بلاستيكي، وأحدث عدة ثقوب في السطح، وأرسل قطع النباتات عبر الثقوب.
يعمل هذا المحلول الشفاف على تثبيت القصاصات في مكانها دون أن تسقط أو تغرق في المزهرية. كما أنه يقوم بعمل جيد في تثبيت سيقان متعددة في مكانها للحصول على باقة كاملة ومورقة من الجميل النظر إليها أثناء انتظار ظهور الجذور. بعض أنواع ورق التغليف لا ترقى إلى مستوى عنوانها؛ إذا كان لديك لفة محبطة جدًا لتطبيقات المطبخ، فهذه طريقة رائعة لاستخدامها قليلاً. عزز الإمساك بشريط مطاطي أو سلك طويل أو حتى شريط. يمكن أن يكون هذا الأخير لطيفًا بشكل خاص إذا قمت بقص الغلاف البلاستيكي الزائد الذي ينزل عبر الشريط.
البدائل الصديقة للبيئة
إذا كنت قد تبنت أسلوب حياة صديق للبيئة ولم يكن لديك غلاف بلاستيكي في متناول يدك، فقد يكون لديك أشياء أخرى في متناول اليد يمكن أن تملأ الغلاف البلاستيكي. منتجات المطبخ الصديقة للبيئة التي تجاوزت أوجها، مثل أغلفة شمع العسل البالية التي لا يمكن إصلاحها، يمكن أن تحل محل الغلاف البلاستيكي. يعد التخلص من النفايات أمرًا مثيرًا للإعجاب، ولكن لا يزال من الممكن أن ينتهي بك الأمر مع بعض العبوات البلاستيكية التي لا يمكنك إعادة تدويرها. يمكن أن يعمل غطاء بلاستيكي أكبر قليلًا من فتحة المزهرية. قم بعمل ثقوب كبيرة بما يكفي لتناسب السيقان وثبتها في مكانها عن طريق تثبيت دائرة من القماش بحبل من الجوت أو شريط أو خيوط الخباز. قم بعمل ثقوب في القماش فوق فتحات الغطاء. مع الدمج الصحيح بين القماش ومواد الربط، يمكن أن يكون هذا هدية مدروسة وجذابة مقابل أجر ضئيل.
الأكياس البلاستيكية هي حقيقة مزعجة أخرى تأتي مع شراء البقالة. حتى المتسوقون الأكثر خضرة ينتهي بهم الأمر أحيانًا إلى تغليف المواد الغذائية من الفاصوليا الجافة أو دقيق الشوفان السائب أو الخضار المجمدة. اقطع مربعًا من كيس كبير بما يكفي لتغطية فتحة المزهرية. لا تقلق إذا كانت مغطاة بالصور والنصوص؛ فقط قم بإخفائها بدائرة من القماش. ضع دائرة القماش فوق البلاستيك، وقم بعمل ثقوب في كلتا الطبقتين قبل تثبيتهما في المزهرية. احصل على استخدام آخر لأكياس الإنتاج الشبكية المتبقية أيضًا. بدلًا من رميها لصالح أخرى جديدة، ضع قطعة من الكيس على فم جرة أو مزهرية. قم بتثبيته بشريط مطاطي ثم ضع السيقان من خلال الثقوب.