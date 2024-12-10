استخدم منتجًا منزليًا شائعًا لعمل باقة تكاثر مذهلة تدوم طويلاً

إن زراعة نباتات جديدة من العقل تبدو وكأنها سحر، وهناك الكثير من النباتات الجميلة التي تحتاج فقط إلى القليل من الماء لتكاثرها. يمكن أن تمنحك قصاصات النباتات في المزهريات أو الجرار تأثيرًا جميلاً للخضرة المتتالية. لكن في بعض الأحيان تبدو هشة، أو مثقلة، أو حتى جاهزة للانقلاب. لدينا حيلة غير مرئية تقريبًا، ومجانية تقريبًا لتثبيت قصاصات النباتات في مكانها بفضل Instagrammer @fancyplantsclub، الذي غطى فتحة جرة مملوءة بالماء بغطاء بلاستيكي، وأحدث عدة ثقوب في السطح، وأرسل قطع النباتات عبر الثقوب.

يعمل هذا المحلول الشفاف على تثبيت القصاصات في مكانها دون أن تسقط أو تغرق في المزهرية. كما أنه يقوم بعمل جيد في تثبيت سيقان متعددة في مكانها للحصول على باقة كاملة ومورقة من الجميل النظر إليها أثناء انتظار ظهور الجذور. بعض أنواع ورق التغليف لا ترقى إلى مستوى عنوانها؛ إذا كان لديك لفة محبطة جدًا لتطبيقات المطبخ، فهذه طريقة رائعة لاستخدامها قليلاً. عزز الإمساك بشريط مطاطي أو سلك طويل أو حتى شريط. يمكن أن يكون هذا الأخير لطيفًا بشكل خاص إذا قمت بقص الغلاف البلاستيكي الزائد الذي ينزل عبر الشريط.