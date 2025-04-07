استخدم منظمي المجلات لإحداث ثورة في تخزين المدخل

عندما تفكر في تجديدات المنزل ، من المحتمل أن يكون ميلك الأول نحو مطبخ أو حمام تم إصلاحه. لكنك لا تريد فقط التفكير في الغرف الرئيسية ؛ يعد تحديث المساحات الانتقالية بنفس الأهمية ، ويمثل مدخلك الانطباع الأول الذي سيقوم به أي منزل. سواء كنت تحاول تجميل المساحة من خلال التركيز على عناصر التصميم الداخلي مثل التوازن البصري واللون ، أو تنفيذ تعديلات مثل الأبواب الأوسع لإمكانية الوصول ، فإن إزالة الأثاث المشوهة هو خطوة أولى رائعة. لحسن الحظ ، يمكنك استخدام منظمي المجلات لإحداث ثورة في تخزين المدخل. بالنسبة لهذا المشروع ، تحتاج إلى أكثر من ملفات مجلة Ikea Knuff ورف الخشب العائم لإنشاء منظم لدخولك.

يمكن معالجة اختراق تخزين Endructables لتخزين المدخل من قبل عشاق المبتدئين DIY بأقل من 20 دولارًا ، وهو قابل للتخصيص للغاية – تأتي ملفات Knuff في لوح الأصلع الأصلع ، مما يعني أنه يمكنك رسمها لمطابقة أي عنصر من عناصر محيطها. بمجرد تزيين كل شيء ، ابدأ بتحديد الارتفاع المثالي لرفك العائم ، سواء كنت تخطط للتشويش على قوسين على شكل حرف L أو استخدام شرائح القيادة الصديقة للإيجار. بعد ذلك ، حفر ثقوب أو استخدم المواد اللاصقة الأخرى لتوصيل الطرف “الأمامي” لمنظم Knuff الخاص بك (الجانب مع الفتحة المسبقة) على رفك ، و “أسفل” على الحائط الخاص بك. يجب أن تكون النتيجة مجموعة من cubbies التي تشير إلى الخارج – مثالية لتفريق بريد اليوم ، أو المجلات غير المقروءة ، أو الأحذية الموحلة ، أو أكثر من ذلك بكثير.