استخدم منظمي المجلات لإحداث ثورة في تخزين المدخل

عندما تفكر في تجديدات المنزل ، من المحتمل أن يكون ميلك الأول نحو مطبخ أو حمام تم إصلاحه. لكنك لا تريد فقط التفكير في الغرف الرئيسية ؛ يعد تحديث المساحات الانتقالية بنفس الأهمية ، ويمثل مدخلك الانطباع الأول الذي سيقوم به أي منزل. سواء كنت تحاول تجميل المساحة من خلال التركيز على عناصر التصميم الداخلي مثل التوازن البصري واللون ، أو تنفيذ تعديلات مثل الأبواب الأوسع لإمكانية الوصول ، فإن إزالة الأثاث المشوهة هو خطوة أولى رائعة. لحسن الحظ ، يمكنك استخدام منظمي المجلات لإحداث ثورة في تخزين المدخل. بالنسبة لهذا المشروع ، تحتاج إلى أكثر من ملفات مجلة Ikea Knuff ورف الخشب العائم لإنشاء منظم لدخولك.
يمكن معالجة اختراق تخزين Endructables لتخزين المدخل من قبل عشاق المبتدئين DIY بأقل من 20 دولارًا ، وهو قابل للتخصيص للغاية – تأتي ملفات Knuff في لوح الأصلع الأصلع ، مما يعني أنه يمكنك رسمها لمطابقة أي عنصر من عناصر محيطها. بمجرد تزيين كل شيء ، ابدأ بتحديد الارتفاع المثالي لرفك العائم ، سواء كنت تخطط للتشويش على قوسين على شكل حرف L أو استخدام شرائح القيادة الصديقة للإيجار. بعد ذلك ، حفر ثقوب أو استخدم المواد اللاصقة الأخرى لتوصيل الطرف “الأمامي” لمنظم Knuff الخاص بك (الجانب مع الفتحة المسبقة) على رفك ، و “أسفل” على الحائط الخاص بك. يجب أن تكون النتيجة مجموعة من cubbies التي تشير إلى الخارج – مثالية لتفريق بريد اليوم ، أو المجلات غير المقروءة ، أو الأحذية الموحلة ، أو أكثر من ذلك بكثير.
يمكن لمنظمي تخزين الجرف الجديد الخاص بك اختراقه في أي مكان
الاستخدامات المختلفة لهذا الجرف يمكن أن يحول مدخل منزلك حقًا. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون قطعة زخرفية بحتة تقوم بإعادة توصيل كل منظم مجلة Knuff في طابور لإعطاء مدخلك تحولًا مزاجيًا ، أو حتى شيء أكثر نضجًا في فصل الربيع من خلال جعلها تضم فورنوكوفًا من النباتات. يمكن أن تكون أيضًا قطعة وظيفية للغاية ، حيث تحافظ على المجلات والكتب بالقرب من مقعد حتى يتمكن الضيوف من الاسترخاء من خلال هذه النافذة الكبيرة في بهوك. يمكن للمرء أيضًا أن يتخيل أنه يتم استخدامه بالكامل في المرور ، مع كل knuff مزينة لإيواء المفاتيح أو معلقات معلقة لأفراد الأسرة المختلفين.
كما ذكرنا ، فإن حل تخزين مدخلات DIY هذا ليس ذكيًا فقط لأولئك الذين يتطلعون إلى رفع حساسيات التصميم الخاصة بهم. يمكن أن يؤدي تحريك طاولة المدخل من الأرض إلى فتح المساحة للاستخدام المتاح بشكل أكبر. سيساعد الاحتفاظ بمسار غير معتاد حول منزلك على الشعور بمزيد من الترحيب ، وهو مجرد سبب آخر للنظر في منظمي تخزين الرف العائم الخاص بك. في الواقع ، فإن إمكانيات قطعة المدخل هذه واضحة أيضًا لرؤية في جميع أنحاء المنزل. حاول استخدام رف مجلة DIY لفرز تقديم المستندات المهمة في مكتبك المنزلي ، أو كمساحة إضافية لإيواء أواني المطبخ والتوابل.