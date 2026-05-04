استخدم مواد ميسورة التكلفة لمنح مصباح طاولة IKEA الأساسي ترقية رائعة

قد يكون من الصعب اختيار الإضاءة المثالية للمساحة الخاصة بك – خاصة إذا كنت تبحث عن شيء مخصص حقًا. بمجرد العثور أخيرًا على القطعة التي تحبها، قد يردعك السعر المذهل، حيث لسوء الحظ، قد تكون الإضاءة المنحوتة المثيرة للاهتمام باهظة الثمن. إذا كنت تبحث عن مصباح مميز ذو سحر، فقد شارك مستخدم Instagram @tinalemac طريقة جميلة بشكل لا يصدق وسهلة إلى حد ما لإنشاء الإضاءة الزخرفية الفريدة الخاصة بك. لقد حولت مصباح طاولة عادي من ايكيا إلى تحفة زهرية فريدة من نوعها. يمكن أن تكلفك التصميمات المشابهة مئات الدولارات، ولكن باستخدام هذا التصميم الذكي، يمكنك إنشاء مصباح الزهور الخاص بك بأقل من 100 دولار.

استخدم المبدع مصباح العمل IKEA NÄVLINGE LED كقاعدة لهذا المشروع. كما أنها استخدمت طلاء الرش Krylon Hammered Brown وورق الكريب الوردي والأسلاك الزهرية ومسدس الغراء الساخن. يمكنك اختيار استخدام أي مجموعة من رذاذ الطلاء وورق الكريب. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إنشاء مصباح مستوحى من نبات الخشخاش، يمكنك اختيار طلاء بخاخ أخضر داكن وورق كريب أحمر.

ابدأ هذا المشروع بإزالة غطاء المصباح والمصباح الكهربائي والسلك من المصباح. ضع قاعدة المصباح على الورق المقوى أو أي منطقة أخرى لا تمانع في أن تصبح فوضوية ثم قم بوضع طلاء الرش. ستحتاج على الأرجح إلى تطبيق عدة طبقات مختلفة. بمجرد أن تشعر بالرضا، ضع القاعدة جانبًا حتى تجف. الآن ستحتاج إلى إنشاء استنسل لشكل البتلة الذي تريده. يمكنك جعل التصميم مدببًا أو مستديرًا. لمزيد من الأبعاد والتفاصيل، قم بتتبع أشكال الاستنسل المتعددة أو قم بإنشاء استنسل أوراق الكأس على الورق الذي يطابق لون الجذع الخاص بك. بمجرد الانتهاء من تحضير قوالب الاستنسل، قم بقطع 10 إلى 12 بتلة من ورق الكريب بعناية.