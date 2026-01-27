استدعاء مزيل البقع لخطر البكتيريا: ما يجب معرفته

أصدرت Thrasio إشعارًا بسحب ما يقرب من 1.5 مليون وحدة من مزيلات البقع Angry Orange Enzyme Stain Removers الشهيرة بسبب التلوث البكتيري المحتمل. يتضمن هذا التنبيه، الذي نشرته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC) في 22 يناير 2026، منتجات قد تحتوي على Pseudomonas aeruginosa. وهذه البكتيريا هي كائن بيئي شائع الوجود في الماء والتربة، إلا أن وجودها في المنظفات المنزلية يشكل مخاطر كبيرة. في حين أنه من غير المحتمل أن يتأثر الأفراد الذين يتمتعون بجهاز مناعي صحي، إلا أن البكتيريا يمكن أن تسبب التهابات خطيرة ومقاومة للعلاج لدى الفئات السكانية الضعيفة. ويشمل ذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أو أمراض الرئة الكامنة، أو الذين يستخدمون جهازًا طبيًا خارجيًا.
يؤثر الاستدعاء بشكل خاص على روائح “Fresh Clean” و”Orange Twist” التي تباع في زجاجات سعة 24 أونصة و32 أونصة و1 جالون. هذه الحاويات باللونين البرتقالي والأبيض، وتم بيعها بين مارس 2019 وديسمبر 2025 لدى كبار تجار التجزئة، بما في ذلك Amazon وTJMAXX وTarget وWalmart وHome Depot وChewy وStaples وMeijer وAngryOrange.com.
يمكن أن يحدث التعرض من خلال أي ملامسة للعينين أو الاستنشاق أو شقوق في الجلد. نظرًا لأن Pseudomonas aeruginosa يمكن أن تؤدي إلى حالات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو العدوى إذا دخلت عبر مجرى الدم، فإن CPSC تحث العملاء على التعامل مع هذا الإشعار بأولوية عالية. حتى لو كنت قد استخدمت المنتج سابقًا دون أن يسبب أي مشاكل، فلا يزال من الممكن أن يكون ملوثًا، ويظل خطرًا مخيفًا على سلامة منزلك.
كيفية التخلص بشكل آمن من المنتج والمطالبة باسترداد أموالك
إذا كان لديك زجاجة من مزيل البقع Angry Orange Enzyme Stain Remover في خزانة التنظيف الخاصة بك، فيجب عليك التوقف عن استخدامها على الفور. للحصول على استرداد كامل المبلغ، يتطلب Thrasio عملية تحقق محددة بدلاً من مجرد الإرجاع الفعلي. ستحتاج إلى استخدام قلم تحديد دائم لكتابة كلمة “استدعى” مع الأحرف الأولى من اسمك مباشرةً على الزجاجة. بمجرد وضع علامة، التقط صورة واضحة للحاوية وأرسلها بالبريد الإلكتروني إلى [email protected]. يعد إثبات الصورة هذا ضروريًا حتى تتمكن من الحصول على تعويضك فعليًا. إذا قمت بشراء المنتج كجزء من الحزمة التي تتضمن ملحق ضوء الأشعة فوق البنفسجية، لاحظ أنه يتم استرجاع محلول الإنزيم نفسه فقط؛ لا يزال الضوء آمنًا للاستخدام. ولا تقلق، إذا كنت الآن بحاجة إلى منتج بديل، فإن بخاخ OxiClean Max Force Remover هو أفضل مزيل لبقع الغسيل، وفقًا لتقارير المستهلك.
يعد التخلص السليم من المنتج أمرًا حيويًا لمنع أي مخاطر بيئية أو صحية أخرى. ترشد لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC) المستهلكين بشكل صريح إلى عدم تفريغ السائل في البالوعة؛ قد يؤدي ذلك إلى إدخال البكتيريا إلى نظام المياه المحلي لديك. يشبه هذا الطريقة التي تحتاجها للتخلص من الأدوات المنزلية الشائعة التي تمثل نفايات خطرة. يجب التخلص من المنتج في عبوته الأصلية مع سلة المهملات المنزلية العادية. علاوة على ذلك، يجب ألا تحاول إعادة تدوير الزجاجة البلاستيكية، حتى لو بدت فارغة، لأنها لا تزال ملوثة بالبكتيريا. باتباع خطوات التخلص المحددة هذه، ستساعد في ضمان احتواء بكتيريا الزائفة وإزالتها بأمان من بيئة منزلك. إذا كانت لديك أي أسئلة، يمكنك الاتصال بخدمة عملاء Angry Orange مباشرة على الرقم 877-873-5402.