استدعاء مزيل البقع لخطر البكتيريا: ما يجب معرفته

أصدرت Thrasio إشعارًا بسحب ما يقرب من 1.5 مليون وحدة من مزيلات البقع Angry Orange Enzyme Stain Removers الشهيرة بسبب التلوث البكتيري المحتمل. يتضمن هذا التنبيه، الذي نشرته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC) في 22 يناير 2026، منتجات قد تحتوي على Pseudomonas aeruginosa. وهذه البكتيريا هي كائن بيئي شائع الوجود في الماء والتربة، إلا أن وجودها في المنظفات المنزلية يشكل مخاطر كبيرة. في حين أنه من غير المحتمل أن يتأثر الأفراد الذين يتمتعون بجهاز مناعي صحي، إلا أن البكتيريا يمكن أن تسبب التهابات خطيرة ومقاومة للعلاج لدى الفئات السكانية الضعيفة. ويشمل ذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أو أمراض الرئة الكامنة، أو الذين يستخدمون جهازًا طبيًا خارجيًا.

يؤثر الاستدعاء بشكل خاص على روائح “Fresh Clean” و”Orange Twist” التي تباع في زجاجات سعة 24 أونصة و32 أونصة و1 جالون. هذه الحاويات باللونين البرتقالي والأبيض، وتم بيعها بين مارس 2019 وديسمبر 2025 لدى كبار تجار التجزئة، بما في ذلك Amazon وTJMAXX وTarget وWalmart وHome Depot وChewy وStaples وMeijer وAngryOrange.com.

يمكن أن يحدث التعرض من خلال أي ملامسة للعينين أو الاستنشاق أو شقوق في الجلد. نظرًا لأن Pseudomonas aeruginosa يمكن أن تؤدي إلى حالات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو العدوى إذا دخلت عبر مجرى الدم، فإن CPSC تحث العملاء على التعامل مع هذا الإشعار بأولوية عالية. حتى لو كنت قد استخدمت المنتج سابقًا دون أن يسبب أي مشاكل، فلا يزال من الممكن أن يكون ملوثًا، ويظل خطرًا مخيفًا على سلامة منزلك.