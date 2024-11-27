استراتيجية WWE الإبداعية البسيطة التي يجب على AEW استعارتها

رياضة
استراتيجية WWE الإبداعية البسيطة التي يجب على AEW استعارتها

إن محاولة تقليد WWE لا تنجح في كثير من الأحيان في معارضة العروض الترويجية، ولكن في هذه الحالة – وخاصة عندما تبدأ صفقة AEW التلفزيونية الجديدة في عام 2025، فقد يكون ذلك مفيدًا بالفعل.

أحد الأسباب الرئيسية وراء عمل فريق WWE الإبداعي تحت إدارة Triple H هو إقامة The Judgment Day وThe Bloodline لتقديم برنامجي “Monday Night Raw” و”SmackDown” على التوالي.

بالتأكيد، ظهرت قصص أخرى، مثل سي إم بانك ودرو ماكنتاير والآن كودي رودز وكيفن أوينز، ولكن هذين الفصيلين موجودان لبناء أجزاء وقصص متعددة طوال العرض بأكمله.

لقد بدأ هذا الشعور في AEW بالنسبة لجون موكسلي Death Riders ويجب أن يصل إلى هذه النقطة بالنسبة لبوبي لاشلي وThe Hurt Syndicate.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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