استسلمت آفاق Mets لاكتساب Cedric Mullins في الموعد النهائي للتجارة MLB

رياضة
استسلمت آفاق Mets لاكتساب Cedric Mullins في الموعد النهائي للتجارة MLB

بعد ملء الثيران من خلال ثلاث تحركات في الموعد النهائي للتجارة خلال الأسبوع الماضي ، عالج فريق Mets احتياجاتهم في مجال الوسط من خلال الحصول على Cedric Mullins من الأوريولز.

أرسل The Amazin’s الثلاثي من الأباريق اليمنى-Raimon Gomez و Anthony Nunez و Chandler Marsh-إلى Baltimore لإحضار Mullins إلى Queens.

Nunez هو أعلى احتمال للثلاثة كأفضل لاعب Mets في نظام المزرعة قبل التجارة ، لكل خط أنابيب MLB.

تمت صياغة الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا في عام 2019 من قبل Padres في الجولة التاسعة والعشرين كلاعب Infielder ولعب في خط أنابيب San Diego لمدة عامين قبل إطلاق سراحه.

ثم لعب نونيز كرة جامعية في جامعة تامبا في القسم الثاني ، وانتقل إلى لاعب ثنائي الاتجاه وتم توقيعه من قبل Mets في الصيف الماضي بصرامة كقاذف. إنه منذ ذلك الحين شق طريقه إلى شركة New York Ambiliate ، وقد وصل إلى 2.10 عصر في 22 مباراة على المستوى بعد السيطرة على بروكلين عالية مع عصر 0.63 في 10 مباريات.

سجل غوميز ، احتمال Mets رقم 30 قبل الصفقة ، 4.63 عصرًا عبر 27 مباراة في Low-A و High-A هذا الموسم.

وقعت فرص فنزويلية البالغة من العمر 23 عامًا مع فريق Mets في عام 2021 ، وهو معروف بالعلامات التجارية التجارية التي تتصدرها 104.5 ميلاً في الساعة.

كان أسرع الملعب الذي تتبعه Statcast في بطولات الدوري الصغرى منذ أن تم تقديم ABS إلى دوري ولاية فلوريدا في عام 2021.

كان مارش اللاعب الوحيد الذي لم يسبق له مثيل من قائمة أفضل 30 في نيويورك.

قام الوكيل الحر غير المُخف بتشغيل 33 مباراة في كرة منخفضة و High-A هذا الموسم ، حيث نشر 2.57 عصر و 0.86 WHIP.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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