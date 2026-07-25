استشار باتريك ماهومز توم برادي بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي

أراد باتريك ماهومز مساعدة NFL GOAT.

كشف لاعب الوسط في The Chiefs يوم الجمعة أنه تشاور مع توم برادي بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي في ديسمبر، حيث تعامل لاعب الوسط الأسطوري سابقًا مع “إصابة مشابهة جدًا”.

أصيب برادي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في عام 2008 قبل أن يقود باتريوتس إلى التصفيات في العام التالي، وسيتطلع ماهومز إلى القيام بالشيء نفسه بعد سقوطه في الأسبوع 15 من الموسم الماضي ضد فريق تشارجرز.

كما أخبر ماهوميس – الذي تم السماح له بالتدرب بعد سبعة أشهر تقريبًا من إصابته في الرباط الصليبي الأمامي – للصحفيين أنه تحدث مع تيران ماتيو وزاك إرتز، اللذين تعاملا مع إصابات الرباط الصليبي الأمامي أيضًا.

قال ماهومز: “إن الأمر يتعلق فقط بالتحدث إلى الأشخاص الذين مروا بهذه العملية والقول فقط كيف يتعين عليك البقاء على اطلاع عليها”.

“إنها عملية طويلة. أتذكر الجلوس على الطاولة ومشاهدتنا نلعب تلك المباريات القليلة الماضية ومدى الألم الذي أصابني، لكنني كنت أعلم أنه إذا واصلت العمل، فقد أكون في هذا المكان حيث أحصل على تصريح للتدريب. الآن أحاول فقط الوصول إلى هذا المكان الذي يُسمح لي فيه باللعب في الموسم العادي في ذلك الأسبوع الأول.”

عانى إرتز من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي قبل أسبوع واحد فقط من تعرض ماهومز للموسم الماضي، وقال ممر تشيفز إنه والنهاية الضيقة كان لهما “منافسات” مع بعضهما البعض أثناء إعادة التأهيل.

وقال: “سيبدأ الأمر بمدى الرفعة المميتة – ما الذي ترفعه، وأين تتواجد – وبعد ذلك (سنقوم) بإرسال مقاطع فيديو صغيرة”. “إنه يقفز ويقوم بأشياء متسارعة معينة، وسأرسله في الأسبوع المقبل للقيام بالقطع وأشياء من هذا القبيل.”

سيكون ماهومز متحمسًا للذهاب إلى تشيفز بعد أن خسروا بنتيجة 6-11 وغابوا عن التصفيات للمرة الأولى منذ عام 2014.

بدأت مدينة كانساس سيتي العام 5-3 لكنها ذهبت 1-8 فقط في بقية الطريق حيث أنهى ماهوميس العام على الهامش.

سيكون Mahomes قادرًا على التكثيف خلال المعسكر التدريبي وفترة ما قبل الموسم قبل أن يستضيف The Chiefs فريق Broncos في الأسبوع الأول في 14 سبتمبر.