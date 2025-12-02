استعد داني وولف لاختراق Nets من خلال تغيير تصور G League

بالنسبة لإعادة بناء فريق Nets، لا يقتصر هذا الموسم على الاستعداد لقرعة الغد فحسب، بل يتعلق أيضًا بتطوير اللاعبين الشباب الموجودين لديهم اليوم.

بقدر ما فعل المشجعون من التذمر بشأن وقت اللعب المحدود لفئة المبتدئين القياسية في فريق Nets، فقد تم خدمة الشباب خلال الأسبوع الماضي.

في ثلاث مباريات متتالية ضد نيكس وسفنتي سيكسرز وباكس، حصل فريق Nets على 20 نقطة من القطع الأساسية طويلة المدى، مما شجع الأداء من اللاعبين المحتملين الذين يبلغون من العمر 21 عامًا أو أقل والذي يمكن للجماهير الاستثمار فيه.

جاء أولاً ثوران قوة المهاجم نوح كلوني البالغ 31 نقطة يوم الاثنين الماضي والذي حصل فيه على 7 من 13 من نطاق 3 نقاط.