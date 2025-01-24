استفد من مساحة التخزين الواضحة في مطبخك باستخدام أداة ذكية

تخزين المطبخ دائمًا ما يكون في أعلى مستوياته، ولكن مع القليل من الخيال والاهتمام بالزوايا والزوايا التي غالبًا ما تكون غير مستخدمة، يمكنك العثور على مساحة إضافية لتخزين كل تلك الأشياء التي تريد التخلص منها من على طاولاتك. على سبيل المثال، يوضح لنا موقع DIY Huntress على YouTube أنه باستخدام عدد قليل من الأدوات وبعض الخشب، يمكنك بناء وحدة رفوف سهلة الصنع في المساحة الميتة بجوار ثلاجتك، وهي متعددة الاستخدامات بقدر ما هي سهلة البناء.

يمكن لنظام الرفوف المخصص لجانب ثلاجتك أن يضيف مساحة تخزين وتنظيم تشتد الحاجة إليها لكل شيء بدءًا من كتب الطبخ وحتى ألواح التقطيع والتوابل، مع تزيين جانب جهاز آخر غير جميل. بالطبع، في أي وقت يتعلق بكلمة “مخصص”، ستحتاج إلى أخذ قياساتك الخاصة وإنشاء قائمة المواد الخاصة بك وتخطيط عمليات القطع وفقًا لذلك. ومع ذلك، إذا أبقيت الأمر بسيطًا، فلن يكون من الصعب الاستفادة من مساحة التخزين الواضحة في مطبخك التي تفتقدها.