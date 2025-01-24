استفد من مساحة التخزين الواضحة في مطبخك باستخدام أداة ذكية

تخزين المطبخ دائمًا ما يكون في أعلى مستوياته، ولكن مع القليل من الخيال والاهتمام بالزوايا والزوايا التي غالبًا ما تكون غير مستخدمة، يمكنك العثور على مساحة إضافية لتخزين كل تلك الأشياء التي تريد التخلص منها من على طاولاتك. على سبيل المثال، يوضح لنا موقع DIY Huntress على YouTube أنه باستخدام عدد قليل من الأدوات وبعض الخشب، يمكنك بناء وحدة رفوف سهلة الصنع في المساحة الميتة بجوار ثلاجتك، وهي متعددة الاستخدامات بقدر ما هي سهلة البناء.
يمكن لنظام الرفوف المخصص لجانب ثلاجتك أن يضيف مساحة تخزين وتنظيم تشتد الحاجة إليها لكل شيء بدءًا من كتب الطبخ وحتى ألواح التقطيع والتوابل، مع تزيين جانب جهاز آخر غير جميل. بالطبع، في أي وقت يتعلق بكلمة “مخصص”، ستحتاج إلى أخذ قياساتك الخاصة وإنشاء قائمة المواد الخاصة بك وتخطيط عمليات القطع وفقًا لذلك. ومع ذلك، إذا أبقيت الأمر بسيطًا، فلن يكون من الصعب الاستفادة من مساحة التخزين الواضحة في مطبخك التي تفتقدها.
قم ببناء رف تخزين بسيط بجوار ثلاجتك
يتطلب هذا المشروع منك إنشاء صندوق بالحجم المناسب لمساحتك، ثم إضافة أرفف ذات سكك في المقدمة للحفاظ على أغراضك في مكانها. قد تحتاج إلى اتخاذ بعض القرارات، مثل ما إذا كنت تريد أن يظل الجزء الخلفي من الرف مفتوحًا أم لا، ولكن هذا أمر سهل للغاية ويمكن أن يكون له تأثير كبير. من المحتمل أن تضطر إلى تمزيق الألواح إلى العرض الصحيح لتناسب مساحتك، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند شراء المواد. قد تسمح لك المساحة الخاصة بك ببناء أرفف أعمق وحتى التخلي عن القضبان. إنهم لا يسمون هذه الرفوف المخصصة عبثًا، لذا تأكد من جعل هذا المشروع يناسب احتياجاتك!
بالإضافة إلى ذلك، استخدمت DIY Huntress براغي الجيب وغراء الخشب لربط قطعها معًا. قد تبدو براغي الجيب أفضل، ولكنها ليست ضرورية تمامًا. لذا، إذا لم يكن لديك الأدوات المناسبة لفتحات الجيوب، فلا تدع ذلك يخيفك. لا يمكنك فقط تعديل هذا التصميم ليعمل مع الأدوات المتوفرة لديك بالفعل، ولكن يمكنك تغيير التصميم ليعمل في مناطق أخرى. إذا لم يكن لديك مساحة لأحد هذه الأرفف بجوار ثلاجتك، ففكر في إنشاء نسخة أصغر لتعليقها على جدار فارغ، أو تعديلها لتنظيم منزلك باستخدام المساحة الفارغة خلف الباب كمخزن مخفي.
اجعل مساحة التخزين التي يصعب الوصول إليها أكثر فائدة
إذا كنت تشعر بالإلهام لإيجاد طرق مناسبة للميزانية لتنظيم مطبخك وإضفاء حياة جديدة على المساحة غير المستخدمة، فلدينا حل آخر لك. العديد من أصحاب المنازل لديهم خزائن يصعب الوصول إليها. سواء أكانت إحدى تلك الخزانات الصغيرة الموجودة فوق الثلاجة أو الخزانة العمياء العميقة جدًا بحيث لا يمكن الوصول إليها، فإن الكثير منها لا يتم استغلالها بشكل كافٍ. لحسن الحظ، هناك منظمو ما بعد البيع يمكنهم مساعدتك في جعل مساحات التخزين هذه أكثر فائدة. على سبيل المثال، سيوفر لك حوالي 270 دولارًا منظم VADANIA Blind Corner Pull Out لخزانة مقاس 36 بوصة. قد لا تكون عملية السحب هذه وغيرها من الأشياء غير مكلفة، ولكنها تسهل الوصول إلى ما هو موجود في الجزء الخلفي من الخزانات العميقة، مما يجعل المساحة في النهاية أكثر فائدة بدون تجديد كامل. توجد خيارات منسدلة مماثلة لتلك الخزانات العلوية التي يصعب الوصول إليها.
ألقِ نظرة حول مطبخك وقد تجد جميع أنواع المساحات الميتة في انتظار استخدامها بكفاءة أكبر. إذا كانت ثلاجتك متاخمة للحائط، ففكر في تعديل مخططات الخزانة الثابتة عن طريق إضافة عجلات وقضبان إضافية ومقبض لبناء عربة متدحرجة يمكن وضعها بين ثلاجتك والجدار. من رفوف التوابل الموجودة أسفل الخزانة إلى حاملات المناشف الورقية التي يتم تركيبها في الجزء السفلي من خزانتك، ليس هناك نهاية للحيل البارعة والحلول الموفرة للمساحة التي تهدف إلى جعل مطبخك أكثر عملية.