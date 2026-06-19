استقالت المذيعة التلفزيونية الأرجنتينية فلورنسيا بينا بعد إعلان كاذب عن وفاة والد ليونيل ميسي

استقالت مذيعة تلفزيونية أرجنتينية بعد أن أبلغت خطأً عن وفاة والد ليونيل ميسي، بعد يومين من قيادة أيقونة كرة القدم لمنتخب الأرجنتين للفوز في أول مباراة له في كأس العالم.

قدمت فلورنسيا بينيا تقريرًا كاذبًا حول صحة خورخي ميسي خلال بث مباشر لبرنامج “El Show del Verano” على قناة Luzu TV يوم الخميس.

وقال بينيا، بحسب صحيفة “يو إس صن”: “لا أريد أن أنقل أخبارًا سيئة، لكن والد ميسي توفي للتو”.

“في منتصف كأس العالم، سوف يضطر إلى الرحيل”، كما افترض بينيا خطأً.

ونددت عائلة ميسي بالتقارير غير المسؤولة، وقالت إن خورخي ميسي كان يعاني من مشكلة صحية لم يكشف عنها لكنه لم يمت.

وقالت الأسرة في بيان، بحسب شبكة ESPN: “إنه يخضع حاليًا للإشراف الطبي، ويتعافى، ويتقدم بشكل إيجابي في حالته الحالية”.

وكتبت العائلة: “بالنظر إلى الروايات والشائعات والتكهنات التي تم تداولها في الساعات الأخيرة، ترغب الأسرة في التعبير عن استيائها العميق إزاء الافتقار إلى الحساسية والاحترام والوازع الذي تعامل به بعض الأشخاص مع مسألة خاصة وعائلية بحتة”.

ولم يتم الكشف عن المرض الذي كان يعاني منه ميسي الأكبر أو ما هي حالته.

وزعمت الشخصية التليفزيونية البالغة من العمر 51 عامًا أنها حصلت على معلومات غير مؤكدة عن والد ميسي البالغ من العمر 68 عامًا وهربت معها.

وكتبت بينيا في صفحتها على Instagram Story يوم الخميس: “يجب أن أوضح أن هذه المعلومات الكاذبة أعطيت لي على الهواء مباشرة كما لو كان فريق إنتاج العرض قد فحصها، وأنا وثقت بها”.

اعتذرت بينيا عن الخطأ الفادح على الهواء وقالت إنها ستغادر العرض يوم الخميس.

وقالت: “أعتذر لعائلة ميسي عن اللحظة الفظيعة التي أتخيل أنهم يمرون بها. أشعر بخجل شديد لأنني كنت وسيلة لهذا الألم”. “ومع ذلك، فإنني أتحمل مسؤولية كوني جزءًا من الخطأ، ولهذا السبب قررت التنحي وإنهاء مشاركتي في لوزو. أعتذر مرة أخرى من أعماق قلبي: لقد كنت مخطئًا”.

تزعم التقارير المتضاربة أن بينيا وموظفي الإنتاج المتورطين في التقارير الكاذبة قد تم فصلهم جميعًا من المحطة.

“تأسف قناة Luzu TV بشدة لما حدث على الهواء أثناء البرنامج. قناتنا ترى أن نشر معلومات حساسة دون التحقق المسبق المناسب أمر غير مقبول. ولهذا السبب، قررت إدارة Luzu TV إقالة جميع المسؤولين. وقالت المحطة في بيان شاركه المؤسس نيكو أوشياتو: “سوف تقرر فلورنسيا بينيا التنحي”. “نؤكد من جديد التزامنا بالتواصل المسؤول والمحترم والصارم.”

واجه بينيا رد فعل عنيفًا من مشجعي ميسي والأرجنتينيين بسبب الخطأ، بما في ذلك توبيخ عبر الإنترنت من الرئيس خافيير مايلي.

كتب السياسي البالغ من العمر 55 عامًا على موقع X: “TRASH CORP”.

“إن التصريحات الشاذة وعديمة الضمير التي أدلت بها فلورنسيا بينيا على قناة بث مباشر – والتي ستظل شاذة حتى لو كانت المعلومات صحيحة، لأنها تدوس على الحياة الخاصة للمواطن – تذكرنا بالإفلات من العقاب الذي يعتقد بعض الأفراد أنهم يستطيعون العمل به بمجرد حمل ميكروفون أو قلم في أيديهم، كما لو أن هذه الحقيقة لا تعني فقط أنهم لا يتعين عليهم التحقق من المعلومات التي ينشرونها، ولكن أيضًا أنهم لا يحتاجون إلى الالتزام بأبسط القواعد. وقال: “مبادئ اللياقة الإنسانية والأخلاق واحترام الحقيقة”.

وصف مايلي بينيا بأنه “مروج ثرثرة منخفض الإيجار” حيث نسب الفضل إلى قناة Luzu TV لإصدارها تصحيحًا وإقلاع “هذه الشخصية الشائنة”.

سجل ميسي ثلاثية ليقود الأرجنتين للفوز على الجزائر 3-0 في أول مباراة لها في كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء.

بعد هدفه الأول، كان أسطورة كرة القدم غارقًا في العاطفة بشكل واضح عندما مسح الدموع من عينيه بقميصه.

لقد ظل غامضًا بعد المباراة عندما شرح عرضه العلني للعاطفة.

وقال ميسي بالإسبانية بعد المباراة، بحسب وكالة أسوشيتد برس: “دموعي بعد الهدف الأول؟ لقد مررت بأيام صعبة. لم يكن الأمر مرتبطا بكرة القدم. وهذه المشاعر كانت بسبب ذلك”. “أشكر زملائي والجهاز الفني والوفد على مساعدتي”.