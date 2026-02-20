استقال رئيس هيئة الإذاعة الحكومية الإيطالية RAI باولو بيتريكا بعد التعليق الأولمبي

قالت هيئة الإذاعة الإيطالية الرسمية (راي) اليوم الخميس إن باولو بيتريكا استقال من منصبه كرئيس لقسم الرياضة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (راي) بعد أسبوعين من تعليقاته المليئة بالأخطاء في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والتي أثارت ثورة بين صحفييها.

وواجه بيتريكا، المقرب من حزب إخوان إيطاليا الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، انتقادات واسعة النطاق بسبب أدائه وقد تم منعه بالفعل من قبل RAI من التعليق في الحفل الختامي في 22 فبراير.

وفي حفل الافتتاح، شوشت بيتريكا في الملعب الذي يستضيف الحدث، وأربكت الممثلة الإيطالية والمغنية الأمريكية ماريا كاري وأخطأت في تعريف رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري على أنها ابنة رئيس الدولة الإيطالية.

كما فشل في التعرف على عضوتين معروفتين في فريق الكرة الطائرة الإيطالي للسيدات تشاركان في تتابع الشعلة.

وأدلى بتعليقات حول بعض الوفود الوطنية التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك القول إن الرياضيين الإسبان “دائما مثيرون للغاية” وأن العديد من الرياضيين الصينيين “بطبيعة الحال … لديهم هواتف في أيديهم”.

لم تتحدث بيتريكا علنًا منذ الحدث. إدارة RAI أيضًا لم تستجب للجدل.

أسئلة أثيرت حول تأثير الحكومة على راي

وقالت النقابة التي تمثل صحفيي RAI، أوسيجراي، إن تعليقه وجه “ضربة خطيرة” لمصداقية الشركة، ودعت الأسبوع الماضي إلى إضراب لمدة يوم واحد لجميع الصحفيين.

أعلن الصحفيون الرياضيون في RAI أنهم سينظمون إضرابًا لمدة ثلاثة أيام بمجرد انتهاء الألعاب.

وقد طغى الخلاف على تغطية RAI للألعاب الأولمبية، وعمق التوترات طويلة الأمد حول اتجاه هيئة الإذاعة العامة منذ أن تولى ائتلاف ميلوني منصبه في عام 2022.

وأعادت أحزاب المعارضة تسمية الشبكة إلى “TeleMeloni”، متهمة الحكومة بتزويدها بموالين غير مؤهلين.

وقال ستيفانو جرازيانو، النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض، وعضو لجنة الرقابة في RAI: ​​”بيتريكا هو شعار “Telemeloni” والطريقة التي فضلت بها الحكومة الولاء السياسي على الجدارة”.

“لقد أدى هذا النهج في نهاية المطاف إلى إضعاف سلطة صحافة RAI، وعلى نطاق أوسع، النظام بأكمله”.

ورفض وزراء الحكومة الانتقادات الموجهة لتعاملهم مع قناة RAI، قائلين إن هيئة الإذاعة كانت تحت سيطرة المعينين من يسار الوسط لسنوات، والذين يشعرون الآن بالغضب من اضطرارهم للتخلي عن السيطرة.

RAI هي أكبر مؤسسة إعلامية في البلاد وتدير خدمات الأخبار التلفزيونية والإذاعية والرقمية الوطنية.