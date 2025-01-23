استكشاف مشكلات غسالة الأطباق الشائعة وإصلاحها قبل أن تصبح مشكلات أكبر

إذا كنت مثل الكثيرين، فمن المحتمل أنك تقوم بتشغيل غسالة الأطباق مرة واحدة على الأقل يوميًا. لا يمكن التقليل من راحة لصق الأطباق المتسخة داخل الجهاز، والانتظار لبضع ساعات، وفتحه للعثور على أطباق نظيفة جاهزة للعودة إلى خزائن مطبخك. ولهذا السبب قد يكون الأمر مزعجًا للغاية عندما تتعطل غسالة الأطباق وتتوقف عن العمل لبضعة أيام – أو لفترة أطول. ناهيك عن التكلفة العالية المحتملة لإصلاح غسالة الأطباق، أو التعامل مع تسرب المياه (بسرعة لتجنب المشاكل)، أو حتى الحاجة إلى شراء جهاز جديد تمامًا إذا كانت المشكلة خطيرة إلى هذا الحد.
أفضل طريقة لتجنب مثل هذه المشكلة المحبطة – والمكلفة – هي أن تكون استباقيًا. لقد تواصلنا مع خبراء السباكة والأجهزة لمساعدتنا في تعلم كيفية استكشاف مشكلات غسالة الأطباق الشائعة وإصلاحها ومنعها من أن تصبح مشكلات أكبر. قبل ذلك، يمكنك قراءة الاقتباسات الحصرية التي شاركوها مع House Digest وتنفيذ نصائحهم لإنقاذ نفسك من مواجهة مشكلة كبيرة في غسالة الأطباق في المستقبل.
غسالة الصحون لا تقوم بتنظيف الأطباق بشكل صحيح
قد يكون من المحبط أن تفتح ما تتوقع أن تكون غسالة أطباق نظيفة، ثم تكتشف أن الأطباق والأواني الفضية والأكواب لا تزال بها بقايا طعام عالقة. أوضح اثنان من الخبراء الذين تحدثنا إليهم أنه يمكن أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي تجعل غسالة الأطباق لا تقوم بتنظيف الأطباق بشكل صحيح – وقدموا بعض الاقتراحات لاستكشاف المشكلة وإصلاحها عند ظهورها، أو حتى منعها من أن تصبح مشكلة في المطبخ. المركز الأول.
خلال مقابلة حصرية، قال داني بن، رئيس شركة New Era Plumbing & HVAC، لصحيفة House Digest أن العديد من الأشخاص لا يعرفون كيفية فحص شاشة صمام مدخل المياه الخاصة بهم. وقال: “يمكن أن تسد شاشة صمام المدخل بالرواسب، مما يعيق تدفق المياه، ومن وقت لآخر تحتاج إلى إزالتها وتنظيفها بعناية لاستعادة التعبئة المناسبة”. في معظم الموديلات، توجد شاشة صمام مدخل المياه خلف لوحة الركلة.
ويوضح بين أيضًا أن الثقوب المسدودة في أذرع الرش الخاصة بالماكينة يمكن أن تمنعها من تنظيف الأطباق جيدًا. ويوصي “باستخدام مسواك أو سلك لإزالة الحطام الصغير الذي يعيق أذرع الرش لتحسين أداء التنظيف”.
خلال مقابلة حصرية مع House Digest، أبرز جلين لويس، رئيس شركة Mr. Appliance، وهي شركة مجاورة، سببًا محتملاً آخر وهو أن غسالة الأطباق قد لا تقوم بتنظيف الأطباق بشكل صحيح. لا يدرك الكثير من الناس أن هناك طريقة خاطئة لتحميل غسالة الأطباق، لذلك يقول لويس: “تأكد من وضع أطباقك في غسالة الأطباق كما يخبرك دليل المالك”.
هناك مشكلة في الصرف أو التدفق العكسي
هناك مشكلة أخرى شائعة قد يواجهها أصحاب المنازل أو المستأجرون في غسالة الأطباق وهي مشكلة الصرف في أجهزتهم. هناك عدد قليل من الأسباب المحتملة لمثل هذه المشكلة، والتي يمكنك تجنب الكثير منها عن طريق اتخاذ بعض التدابير الاستباقية. يسلط القلم الضوء على خرطوم التصريف الذي تم تركيبه بشكل غير صحيح أو الملتوي كأحد المشكلات الشائعة التي يمكن أن تسبب مشكلات في تصريف غسالة الأطباق أو التدفق العكسي. إذا كان هذا هو السبب وراء عدم تصريف وحدتك بشكل صحيح، كما يقول، “تأكد من وضع (الخرطوم) بشكل صحيح مع عدم وجود انحناءات حادة.” عند فحص خرطوم الصرف، تذكر أنه يجب أن يشكل حلقة فوق فتحة تصريف الحوض. يمنع هذا التكوين تدفق الماء من الحوض مرة أخرى إلى غسالة الأطباق.
وأوضح فورست ويبر، مؤسس ومالك The Trade Table، أن خرطوم الصرف المسدود يمكن أن يكون السبب أيضًا في مشكلات الصرف. خلال مقابلة حصرية مع هاوس دايجست، قال: “بقايا الطعام أو الشحوم أو حتى الأواني الضالة يمكن أن تسد البالوعة أو الخرطوم. تأكد (أنت) من إزالة أي شيء قد يسبب الانسداد”. ولمنع الانسداد في المستقبل، يوصي ويبر بإزالة الشحوم أو بقايا الزيت من الأطباق قبل تنظيفها في غسالة الأطباق وتنظيف منطقة الصرف مرة واحدة تقريبًا في الأسبوع للتأكد من عدم انسدادها.
ويشير ويبر أيضًا إلى العلاقة المحتملة بين مشكلات التخلص من القمامة وتصريف غسالة الأطباق. “إذا كانت غسالة الأطباق الخاصة بك تصرف المياه من خلالها، فقد يؤدي انسداد المصرف إلى دعم الأمور. قم بتشغيل المصرف لإزالة الانسداد.” تشغيل عملية التخلص قبل بدء تشغيل غسالة الأطباق يمكن أن يضمن أن الأنبوب نظيف، مما يسمح لغسالة الأطباق بالتصريف دون مشكلة.
تتراكم رواسب الماء العسر داخل الأنابيب والأجهزة
يمكن أن يتسبب الماء العسر في إتلاف العديد من الأجهزة المنزلية. واحدة من الأكثر عرضة للخطر هي غسالة الصحون الخاصة بك. يوضح بن: “يمكن أن يؤدي الماء العسر إلى تراكم المعادن داخل غسالة الأطباق والأنابيب”. يمكن أن يتداخل هذا التراكم مع قدرة غسالة الأطباق على تنظيف الأطباق بشكل صحيح، أو سد نفاثات الرش، أو حتى إتلاف الأواني الزجاجية.
يقدم Pen بعض الاقتراحات لمنع هذه الرواسب المعدنية من أن تكون مشكلة. بالإضافة إلى التفكير في منقي الماء للجهاز، فهو يوصي “بغسل خرطوم الصرف كل ثلاثة أشهر، عن طريق سكب خليط من الخل والماء الساخن في خرطوم الصرف لتحطيم الشحوم أو تراكم الترسبات الكلسية.” ومن أجل الصيانة المستمرة، يقترح إضافة الخل إلى الآلة (عندما تكون فارغة) وتشغيل دورة التنظيف. سيساعد ذلك في التخلص من أي رواسب بدأت في التشكل. يمكنك أيضًا التفكير في تجربة منظف غسالة الأطباق – مثل منظف غسالة الأطباق Affresh – المصمم لإزالة تراكم المعادن والحفاظ على عمل جهازك بشكل صحيح.
ضغط الماء مرتفع جدًا أو منخفض جدًا
يمكن أن تسبب مشكلات ضغط الماء عددًا لا يحصى من المشكلات لغسالة الأطباق. إذا كان الضغط مرتفعًا جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل الأجزاء المختلفة للجهاز بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى انخفاض العمر الافتراضي. إذا لم يكن الضغط مرتفعًا بدرجة كافية، فمن المحتمل ألا يقوم الجهاز بتنظيف الأطباق بشكل صحيح. لحسن الحظ، هناك بعض العلامات التي يمكن أن تدلك على مشكلة ضغط المياه.
هناك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى مثل هذه المشكلة في وحدتك. إذا لاحظت أن الجهاز يصدر ضوضاء أكثر بكثير مما كان عليه من قبل، فقد يشير ذلك إلى ارتفاع ضغط الماء. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون أقراص غسالة الأطباق غير المذابة أو المذابة جزئيًا مؤشرًا على أن ضغط الماء منخفض جدًا.
إذا كنت تشك في أن ضغط الماء لديك منخفض جدًا، فيمكنك البدء بالتأكد من عدم انسداد أنبوب الإدخال أو تلفه. إذا لم ينجح ذلك، أو كنت تعتقد أن ضغط الماء مرتفع جدًا، فيجب عليك التفكير في الاستعانة بمتخصص لمساعدتك في حل المشكلة. يقول بن: “فكر في الترقية إلى صمام تنظيم الضغط إذا كان ضغط الماء في منزلك يتقلب. فالضغط المستمر يمنع تآكل مكونات غسالة الأطباق ويضمن الأداء الفعال”.
غسالة الصحون تتسرب
لا أحد يريد التعامل مع غسالة الصحون المتسربة. بالإضافة إلى متاعب تنظيف المياه، قد يؤدي ذلك إلى إتلاف أرضياتك أو زيادة فرص نمو العفن في منطقة لم تتمكن من تجفيفها بالكامل. هناك بعض المشكلات التي يمكن أن تتسبب في تسرب غسالة الأطباق، والتي يمكنك اكتشاف الكثير منها قبل أن تسبب مشكلة. يوضح ويبر أن الحشية البالية هي إحدى المشكلات التي يجب الانتباه إليها. ولمعالجة هذه المشكلة قبل أن تسبب تسربًا، يوصي بفحص الحشية بانتظام بحثًا عن أي علامات تآكل أو تلف، واستبدالها عند الضرورة. ويوصي أيضًا بمسح الختم بانتظام لمنع تراكم الحطام والتأثير على قدرته على القيام بعمله.
ويشير ويبر أيضًا إلى أهمية استخدام النوع المناسب وكمية المنظفات. اتبع توصيات الشركة المصنعة بشأن المقدار الذي يجب إضافته إلى كل حمل لتجنب التسبب في تدفق الرغوة من الجهاز. وأخيرًا، يسلط ويبر الضوء على أهمية التأكد من استواء غسالة الأطباق. ويقول: “تأكد من أنها متوازنة بشكل مناسب لمنع تجمع المياه وتسربها”. إن اتباع نصائحه لتكون استباقيًا يمكن أن يوفر عليك متاعب إدراك أن لديك مشكلة بعد حدوث تسرب للمياه بالفعل.
يُصدر الجهاز أصواتًا عالية أو خشخشة
عندما تصدر غسالة الأطباق صوتًا عاليًا أو خشخشة، فهذا دائمًا ما يكون مدعاة للقلق. عادةً ما تكون هذه الأصوات العالية علامة على وجود خطأ ما في الجهاز. إذا تركت دون معالجة، فإنها يمكن أن تتفاقم – وكذلك المشكلة التي تسببها. يسلط ويبر الضوء على بعض الأسباب المحتملة لهذه الأصوات المزعجة والخشخشة ويشاركنا بعض النصائح لعلاجها بمجرد ملاحظتها، أو حتى منع حدوثها في المقام الأول.
ويقول: “الأصوات المزعجة قد تعني أن أذرع الرش أصابت أشياء كبيرة”. إذا سمعت هذه الأصوات أثناء تشغيل الماكينة، فأوقف الدورة مؤقتًا وأعد ترتيب العناصر للتأكد من أن أذرع الرش لديها مساحة كافية للدوران. في المستقبل، يقترح ويبر، “تحميل الأطباق بعناية لتجنب ملامسة الأجزاء المتحركة.”
إذا كانت الضوضاء التي تسمعها تأتي من الجزء السفلي من الجهاز، يوضح ويبر أنه قد يكون سببها انسداد المضخة. ابدأ بفصل الطاقة عن الجهاز. بعد ذلك، يمكنك إزالة الفلتر الموجود أعلى المضخة مباشرةً. اشطفه تحت الماء الجاري لإزالة أي حطام عالق. إذا كان هناك أي ماء تحت الفلتر، استخدم إسفنجة لتجفيفه. أخيرًا، اسحب غطاء المضخة وقم بإزالة أي حطام يغطي المضخة.
لا يمكنك تشغيل غسالة الأطباق
هل سبق لك أن كنت في هذه الحالة؟ لقد انتهيت من تحميل غسالة الأطباق، وأضفت المنظف أو الكبسولة، وتحتاج فقط إلى تحديد الدورة والبدء. ومع ذلك، بمجرد الضغط على ابدأ وإغلاق الباب، لا يحدث شيء. أو أن الأزرار لا تستجيب حتى للمستك وتضيء كما تفعل عادة. قد يكون الأمر محبطًا للغاية عندما لا تعمل غسالة الأطباق كما ينبغي. يشارك ويبر بعض التفسيرات المحتملة لهذه المشكلة.
كخطوة أولى، يوصي بفحص مزلاج الباب. ويوصي قائلاً: “إذا لم يكن الباب مغلقاً بشكل آمن، فلن تعمل غسالة الأطباق. تحقق من عدم وجود أي ضرر أو اختلال في المحاذاة”. ولمنع تحول ذلك إلى مشكلة، ينصح ويبر بعدم إغلاق باب غسالة الأطباق بقوة لأن ذلك قد يتسبب في تلف المزلاج.
إذا لم يكن المزلاج المنحرف أو التالف هو المشكلة التي تمنع غسالة الأطباق من البدء، يقول ويبر، “تأكد من توصيل غسالة الأطباق وعدم تعطل قاطع الدائرة الكهربائية.” يجب أن تكون هذه إصلاحات سريعة، ولكن إذا قام الجهاز برحلات الدائرة بشكل متكرر، فستحتاج إلى الاتصال بفني كهربائي للتأكد من عدم وجود مشكلة أكبر.
إذا كانت غسالة الأطباق الخاصة بك لا تزال لا تعمل، وتأكدت من وجود طاقة قيد التشغيل للوحدة، يقول ويبر للانتقال إلى اختبار لوحة التحكم. يقول: “اطلب المساعدة المتخصصة عندما تلاحظ وجود خلل في الأزرار أو لوحة معطلة.” ولمنع حدوث مشكلات في لوحة التحكم في المستقبل، يوصي بالحفاظ على المنطقة نظيفة وجافة.
الجهاز قديم جدًا
إذا كنت تمتلك غسالة الأطباق منذ عدة سنوات، وكانت تواجه مشكلات بشكل منتظم، فقد يكون الوقت قد حان لتقبل أنها قديمة ومن غير المرجح أن تستمر لفترة أطول. في المتوسط، تدوم غسالات الأطباق لمدة 12 عامًا تقريبًا، ومن المحتمل أن تزيد بعض الطرز من ذلك ببضع سنوات أطول من ذلك. لذا، إذا تجاوزت هذا المتوسط، أو كنت تقترب منه، فقد يكون الوقت قد حان للاستعداد لاحتمال أنك ستحتاج إلى استبداله بنموذج أحدث. فكر في البحث عن موديلات أحدث وتحديد الطراز الذي قد ترغب في شرائه. بعد ذلك، سيكون لديك فكرة عن المبلغ الذي ستحتاجه في ميزانية الاستبدال ويمكنك البدء في توفير المال.
إذن، متى يجب عليك قبول أن الوقت قد حان لشراء غسالة أطباق جديدة؟ يقول ويبر: “إذا كانت غسالة الأطباق الخاصة بك تحتاج إلى إصلاحات بشكل متكرر أو تعاني من مشاكل في الوظائف الأساسية، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها”. والخبر السار هو أنك ستقوم بالترقية. يقول ويبر: “إن غسالات الأطباق الحديثة أكثر كفاءة وأكثر هدوءًا وأفضل في التنظيف من الموديلات القديمة”.