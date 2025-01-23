استكشاف مشكلات غسالة الأطباق الشائعة وإصلاحها قبل أن تصبح مشكلات أكبر

قد يكون من المحبط أن تفتح ما تتوقع أن تكون غسالة أطباق نظيفة، ثم تكتشف أن الأطباق والأواني الفضية والأكواب لا تزال بها بقايا طعام عالقة. أوضح اثنان من الخبراء الذين تحدثنا إليهم أنه يمكن أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي تجعل غسالة الأطباق لا تقوم بتنظيف الأطباق بشكل صحيح – وقدموا بعض الاقتراحات لاستكشاف المشكلة وإصلاحها عند ظهورها، أو حتى منعها من أن تصبح مشكلة في المطبخ. المركز الأول.

خلال مقابلة حصرية، قال داني بن، رئيس شركة New Era Plumbing & HVAC، لصحيفة House Digest أن العديد من الأشخاص لا يعرفون كيفية فحص شاشة صمام مدخل المياه الخاصة بهم. وقال: “يمكن أن تسد شاشة صمام المدخل بالرواسب، مما يعيق تدفق المياه، ومن وقت لآخر تحتاج إلى إزالتها وتنظيفها بعناية لاستعادة التعبئة المناسبة”. في معظم الموديلات، توجد شاشة صمام مدخل المياه خلف لوحة الركلة.

ويوضح بين أيضًا أن الثقوب المسدودة في أذرع الرش الخاصة بالماكينة يمكن أن تمنعها من تنظيف الأطباق جيدًا. ويوصي “باستخدام مسواك أو سلك لإزالة الحطام الصغير الذي يعيق أذرع الرش لتحسين أداء التنظيف”.

خلال مقابلة حصرية مع House Digest، أبرز جلين لويس، رئيس شركة Mr. Appliance، وهي شركة مجاورة، سببًا محتملاً آخر وهو أن غسالة الأطباق قد لا تقوم بتنظيف الأطباق بشكل صحيح. لا يدرك الكثير من الناس أن هناك طريقة خاطئة لتحميل غسالة الأطباق، لذلك يقول لويس: “تأكد من وضع أطباقك في غسالة الأطباق كما يخبرك دليل المالك”.