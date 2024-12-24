استمتع بالأماكن الخارجية مع واحدة من أكبر اتجاهات عام 2025 في أنماط الستائر

إذا كنت تنظر إلى غرفة مزينة بشكل جميل ولم تتمكن من معرفة تلك القطعة التي تبدو وكأنها مفقودة، فقد تكون الستائر هي الإجابة. يمكن للستائر أن تربط الغرفة معًا وتجعل كل شيء يبدو مكتملًا، وبمجرد أن تتعلم قوة الستارة الجيدة، سترى أن النوافذ بطريقة ما تبدو عارية بدونها. لذلك يمكن أن يكون اختيار الستائر المناسبة مهمة شاقة، خاصة عندما تتراوح تكلفة عنصر ديكور المنزل هذا من عشرات الدولارات إلى مئات الدولارات، حتى في الخيارات المشابهة. عندما يتعلق الأمر باتجاهات الستائر لعام 2025، هناك حل واحد أسهل: اتبع طريق الطبيعة لتزيين نافذتك باستخدام الستائر الحيوية.
نشر منشئ المحتوى على YouTube Naway Zee مقطع فيديو مقتضبًا لتصميمات الستائر الرائجة في العام المقبل، والأول هو الستار المحبب للحيوية. هذا هو مصطلح التصميم المستخدم منذ فترة طويلة، والذي يعني، وفقًا لميريام ويبستر، “الارتباط بـ أو إظهار أو ميل الإنسان إلى التفاعل أو الارتباط بشكل وثيق بأشكال الحياة الأخرى في الطبيعة” – لذا فمن الطبيعي في حمضنا النووي أن نريد نظرة طبيعية تحت سقفنا. يمكن أن يبدو التصميم الحيوي مثل النباتات الداخلية، والضوء الطبيعي المعزز، والخشب المكشوف بأشكال طبيعية، وغيرها من العناصر التي تواكب الطبيعة. وقال زي في الفيديو: “فكر في المطبوعات والأقمشة المستوحاة من الطبيعة التي تجلب الهواء الطلق. الأمر كله يتعلق بالتواصل مع الطبيعة، مباشرة من غرفة المعيشة الخاصة بك”.
كيفية العثور على الستائر بيوفيليك
باستخدام ما نعرفه عن التصميم المحب للحيوية في المنزل، يمكننا أن نستنتج أن الستائر المحببة للحيوية ستكون تلك التي تتفاعل مع الضوء الطبيعي بطريقة ممتعة ولها شكل وملمس طبيعي بالنسبة لها. لا يتعلق الأمر بالضرورة بالستائر البلاستيكية ذات تصميمات أوراق الشجر، بل ستائر من الألياف الطبيعية بتصميمات بسيطة حتى لا تفرط في ترشيح الضوء من نوافذك. لذلك يمكنك البدء بالبحث عن مواد الكتان أو القطن العضوي، مثل ستائر الكتان المصنوعة من الكتان Bedding Craft (34.99 دولارًا على Amazon).
اختر شيئًا آخر غير الستائر المعتمة، حيث أن تصميم التعتيم يحجب الضوء الطبيعي، وهو ما يتعارض مع الاعتقاد البيوفيلي بأن المنازل يجب أن تحاكي الهواء الطلق؛ تعد ستائر Archaeo الشفافة (13.43 دولارًا على Amazon) خيارًا رائعًا للسماح بدخول أكبر قدر ممكن من الضوء.
بمجرد العثور على المادة ومستوى الشفافية الذي يتوافق مع تفضيلات ديكور منزلك، يمكنك أيضًا اختيار اللون والنمط وفقًا للاتجاه المحبب للحيوية. التصميم الحيوي، مرة أخرى، يدور حول إبقاء الأشياء قريبة من الطبيعة قدر الإمكان، لذلك قد ترغب في اختيار أنماط بسيطة تحاكي العالم الطبيعي، ويمكنك أيضًا الاستمتاع ببعض المرح في العثور على بعض تصميمات الأزهار، طالما أنها تبدو في الواقع مثل الزهور. على سبيل المثال، تقدم ستائر MEETSKY الزهرية المريمية (39.99 دولارًا على أمازون) لمحات من أنماط الأزهار الخضراء ذات المظهر الأصيل. يمكنك اختيار ستائر عادية بألوان ترابية مثل اللون الأخضر والبني أيضًا، إذا كان المظهر المنقوش سيطغى على مساحتك ولكنك لا تزال تريد لمسة من الألوان.