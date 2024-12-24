استمتع بالأماكن الخارجية مع واحدة من أكبر اتجاهات عام 2025 في أنماط الستائر

إذا كنت تنظر إلى غرفة مزينة بشكل جميل ولم تتمكن من معرفة تلك القطعة التي تبدو وكأنها مفقودة، فقد تكون الستائر هي الإجابة. يمكن للستائر أن تربط الغرفة معًا وتجعل كل شيء يبدو مكتملًا، وبمجرد أن تتعلم قوة الستارة الجيدة، سترى أن النوافذ بطريقة ما تبدو عارية بدونها. لذلك يمكن أن يكون اختيار الستائر المناسبة مهمة شاقة، خاصة عندما تتراوح تكلفة عنصر ديكور المنزل هذا من عشرات الدولارات إلى مئات الدولارات، حتى في الخيارات المشابهة. عندما يتعلق الأمر باتجاهات الستائر لعام 2025، هناك حل واحد أسهل: اتبع طريق الطبيعة لتزيين نافذتك باستخدام الستائر الحيوية.

نشر منشئ المحتوى على YouTube Naway Zee مقطع فيديو مقتضبًا لتصميمات الستائر الرائجة في العام المقبل، والأول هو الستار المحبب للحيوية. هذا هو مصطلح التصميم المستخدم منذ فترة طويلة، والذي يعني، وفقًا لميريام ويبستر، “الارتباط بـ أو إظهار أو ميل الإنسان إلى التفاعل أو الارتباط بشكل وثيق بأشكال الحياة الأخرى في الطبيعة” – لذا فمن الطبيعي في حمضنا النووي أن نريد نظرة طبيعية تحت سقفنا. يمكن أن يبدو التصميم الحيوي مثل النباتات الداخلية، والضوء الطبيعي المعزز، والخشب المكشوف بأشكال طبيعية، وغيرها من العناصر التي تواكب الطبيعة. وقال زي في الفيديو: “فكر في المطبوعات والأقمشة المستوحاة من الطبيعة التي تجلب الهواء الطلق. الأمر كله يتعلق بالتواصل مع الطبيعة، مباشرة من غرفة المعيشة الخاصة بك”.