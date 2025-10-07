استهدف هذه النهايات الضيقة في نيويورك

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



بدأ موسم كرة القدم الخيالي 2025 يتحول إلى حلقة من “Big Brother” – توقع ما هو غير متوقع.

هرع فريق Panthers الذي يركض Rico Dowdle لأكثر من 200 ياردة ، وتذكر Calvin Ridley كيفية التقاط كرة قدم ، والدفاع Ravens هو علاج ما يعاني من أي لاعب يتراجع.

ولكن إذا كان هناك ثابت واحد لنقلنا فيه ويساعدنا على الشعور الطبيعي تجاه صراعاتنا الخيالية ، فهذه هي القدرة على إيجاد مساعدة ضيقة لائقة على سلك التنازل.

لا يزال الوضع الضيق هو الموضع الذي يتوفر فيه شخص ذي قيمة دائمًا. سيكون هناك دائمًا أصول لا يمكن تحقيقها مثل Trey McBride و Brock Bowers ، ولكن الطريقة التي تسير بها الأمور عادة ، عندما تكون نهاية ضيقة جيدة ، يتم تبجيلها من قبل الجماهير. عندما يكافح ، يتم إسقاطه مثل صخرة ساخنة.

واصل دارين والر ، دارين والير الأسبوع الماضي ، في التألق ، حيث قدم بعض الاستقرار المحتمل. ولكن إذا كنت لا تؤمن بجريمة ميامي ، فإن نيويورك لديها زوج من الأطراف الضيقة التي قد ترغب في إضافتها.

لقد ظهر فريق Theo Johnson ، الذي أجرته العمالقة ، في أقل من 6 في المائة من البطولات على ESPN و Yahoo ، فجأة كهدف مفضل لجاكسون Dart. لا يقتصر الأمر على لعب جونسون 80-85 في المائة من اللقطات ، بل شاهد الآن 12 هدفًا خلال المباراتين الماضيين ، مما يوفر لمديري الخيال تسع مصيد مقابل 50 ياردة وثلاثة لمس أرض. سنظل نرى دانييل بيلينجر في بعض الأحيان ، وعلى الرغم من أن أجهزة الاستقبال الواسعة تقوم بكل الأعمال بين العشرينات ، فإن جونسون يحظى بكل الاهتمام داخل المنطقة الحمراء.

يعد الجدول الزمني القادم لـ Giants عبارة عن قفاز مع مباراتين ضد النسور ، وهي مباراة مع Broncos بينهما ، ثم زيارة من قبل 49ers. هذه أربع مباريات ضد الفرق التي تقوم بعمل قوي ضد المركز الضيق ، لكننا لا نبحث عن حجم ثقيل أو نتوقعه. ما نريد وما نحصل عليه هو أهداف منطقة النهاية. تعد النسور أكبر عقبة ، لكن Broncos و 49ers سمحوا بخمس نقاط هبوط مجتمعة إلى وضع النهاية الضيقة هذا الموسم.

إذا كان وحدة التخزين التي تسعى إليها ، فإن الطائرات الضيقة نهاية ماسون تايلور هي المكان الذي يجب أن تبحث عنه. شهد اختيار الجولة الثانية الآن 25 هدفًا على مدار المباريات الثلاث الماضية مع 18 مصيدًا مقابل 150 ياردة في تلك الفترة. مفتاح تايلور هو أن الطائرات حرفيًا ليس لديها أي شخص آخر للقبض على التمريرات. هناك غاريت ويلسون ثم تايلور. لا أحد ينظر إلى جوش رينولدز أو أريان سميث.

<br />

منحت ، عليك الانتظار حتى وقت القمامة للحصول على إنتاجك ، ولكن إذا كنت قد شاهدت الطائرات تلعب هذا الموسم ، فأنت تعلم أن كل الوقت تقريبًا هو وقت القمامة.

نحن الآن على بعد خمسة أسابيع من الموسم ، وبالنظر إلى عدم الاتساق التي رأيناها من عدد من اللاعبين ، يبدو أن تدفق موقع مثل النهاية الضيقة هو الطريق للذهاب. سيكون من الجيد أن يكون لديك شخص واحد يعتمد عليه في أسبوع بعد أسبوع ، ولكن حتى لو قمت بصياغة McBride أو Bowers ، فإنك تشعر بخيبة أمل. هذا الأسبوع ، فرق نيويورك هنا للمساعدة. في غضون أسبوعين ، سيكون هناك بالتأكيد آخر.

