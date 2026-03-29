استهل فصل الربيع مع هذه الإكسسوارات المنزلية الزهرية الجديدة التي تستحق التحقق منها في كوستكو

بالنسبة للممرات أو الغرف ذات الازدحام الشديد والتي يبلغ طولها بعض الشيء، يمكن لـ Rifle Paper Co. Runner أن يحدث فرقًا كبيرًا. نظرًا لأنها ضيقة، فإنها ستعمل بشكل أفضل في المساحات التي لا تحتوي على عرض كبير جدًا، في حين أن طولها يمكن أن يكون مصدر قوة للممرات الطويلة التي تبدو متناثرة. تهدف إلى حوالي 4 إلى 6 بوصات من المساحة على جانبي العداء. ضع واحدة في غرفة الغسيل الخاصة بك لإضافة بعض الجاذبية البصرية والنعومة أثناء طي الملابس. يمكن للعداء أيضًا العمل في المطبخ – إذا سمحت المساحة بالطبع.

يمكن أن تعمل سجادة Spring Hooked Floral Accent في مجموعة متنوعة من الإعدادات، سواء كان ذلك بجانب حوض المطبخ أو في حمام الضيوف أو عند المدخل. تذكر أن السجادة ذات الوبر العالي يمكن أن تكون خطأ يمكن أن يدمر وظيفة الغرفة – فمن الأفضل قياس خلوص الباب مسبقًا. ستحتاج إلى شراء وسادة سجادة لتتوافق مع هذه السجادة المبهجة لمنع الانزلاق المزعج. بالإضافة إلى ذلك، بما أن تعليمات العناية بهذه السجادة تشير إلى أنها تنظف البقع وتجفف بالهواء فقط، كن حذرًا بشأن استخدامها للمداخل الموحلة.

يمكن أن تكون نعومة سجادة Raj ذات الوجهين المطبوعة ذات الوجهين أحد الأصول في غرف النوم أو المطابخ – المساحات التي ترغب فيها بمزيد من الراحة والنعومة البصرية. ومع ذلك، سوف تحتاج إلى الحصول على وسادة سجادة لوضعها تحتها. نظرًا لأنه خفيف الوزن، سيكون من السهل التخلص منه عندما يتسخ. احذر من استخدامه في المساحات شديدة الفوضى في المنزل، حيث إنه غير مصنوع بحيث يمكن غسله في الغسالة. يعد تنظيف هذا الملحق على الفور أفضل طريقة لإبقائه بمظهر جديد، ولكن يمكنك أيضًا استخدام هذه النصائح التي ستغير قواعد اللعبة للحفاظ على سجادتك نظيفة.