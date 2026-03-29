استهل فصل الربيع مع هذه الإكسسوارات المنزلية الزهرية الجديدة التي تستحق التحقق منها في كوستكو

الربيع في الهواء، وهذا يعني أنه الوقت المثالي للتنظيف الربيعي وطرق بسيطة لتحديث منزلك. إحدى الطرق لبث حياة جديدة في مساحتك هي استخدام بعض السجاد الجديد، سواء كان ذلك سجادة مدخل لإزالة الأوساخ والحطام من أحذية الضيوف أو سجادة لتنعيم شكل وملمس المدخل. لدى كوستكو عدد قليل من خيارات السجاد ذات الطابع الربيعي التي تستحق الاستكشاف: سجادة واحدة وسجادتان مميزتان، تتميز كل منها بجاذبية الأزهار الجمالية الخاصة بها وميزاتها الفريدة.
يمكن أن تكون إضافة سجادة إلى منزلك بمثابة نعمة لراحة ومظهر مساحتك. تحمل كوستكو Rifle Paper Co. x Loloi Figaro Runner Rug (89.99 دولارًا) ، والتي يبلغ قياسها 23 بوصة × 96 بوصة وتتميز بأزهار مستوحاة من الطراز القديم. كما أنها تقدم أيضًا سجادة Devgiri Exports Spring Hooked Accent Rug (بسعر 24.99 دولارًا)، بقياس 22 × 38 بوصة، مع زهور التوليب الملونة التي تزين السطح. أخيرًا، هناك سجادة Raj Reversible Printing Accent Rug (29.99 دولارًا) والتي يبلغ حجمها 27 × 45 بوصة وتتضمن زخارف نباتية هندسية.
ما يمكن توقعه من سجاد كوستكو الربيعي
قبل شراء سجادة مميزة من كوستكو، من الأفضل الحصول على مزيد من المعلومات حول كل سجادة. بدءًا من Rifle Paper Co. x Loloi Figaro Runner Rug؛ تتميز هذه السجادة بتصميم جذاب، مثل العديد من منتجات هذه العلامة التجارية. تشير تفاصيله إلى أنه من السهل العناية به، ولكن تجدر الإشارة إلى أن المجرى نظيف البقع فقط، ولا يمكن غسله في الغسالة. يضمن تصميم السجادة ذو الوبر المنخفض – حوالي ¼ بوصة فقط – إمكانية العمل في العديد من المساحات دون التعرض لخطر التعثر. تحظى السجادة بتقييمات محدودة في الوقت الحالي، بمتوسط 4.3 نجوم.
يمكن للألوان الزاهية التي تتميز بها سجادة Spring Hooked Rug أن تجلب ألوان الربيع إلى منزلك بسهولة. يمكن تنظيفها بالمكنسة الكهربائية وتنظيف البقع، ولها ارتفاع كومة أعلى يبلغ حوالي ⅔ بوصة، وبطانة من الإسفنج الذكي لتحسين الراحة. يبدو أن العملاء يوافقون على هذه السجادة، مما يمنحها متوسط 4.8 نجوم. كتب أحد المشترين على موقع كوستكو الإلكتروني: “هذه سجادات أرضية زنبركية جميلة وملونة. الملمس جيد. وهذا يجلب بعض البهجة بعد شتاء طويل.”
وأخيرًا، فإن سجادة Raj Reversible المطبوعة المميزة هي تصميم آخر منخفض الوبر، أيضًا حوالي ¼ بوصة، مما يجعل من السهل دمجها في عدد من المساحات. إنه مصنوع من القطن ليمنحك ملمسًا ناعمًا، ولكنه مصمم لتنظيف البقع فقط. حاليًا، يتمتع هذا الملحق المميز بمتوسط 5 نجوم مثالي، حيث يشيد العملاء بمظهر السجادة وملمسها.
وضع هذه السجاد لاستخدامها في منزلك
بالنسبة للممرات أو الغرف ذات الازدحام الشديد والتي يبلغ طولها بعض الشيء، يمكن لـ Rifle Paper Co. Runner أن يحدث فرقًا كبيرًا. نظرًا لأنها ضيقة، فإنها ستعمل بشكل أفضل في المساحات التي لا تحتوي على عرض كبير جدًا، في حين أن طولها يمكن أن يكون مصدر قوة للممرات الطويلة التي تبدو متناثرة. تهدف إلى حوالي 4 إلى 6 بوصات من المساحة على جانبي العداء. ضع واحدة في غرفة الغسيل الخاصة بك لإضافة بعض الجاذبية البصرية والنعومة أثناء طي الملابس. يمكن للعداء أيضًا العمل في المطبخ – إذا سمحت المساحة بالطبع.
يمكن أن تعمل سجادة Spring Hooked Floral Accent في مجموعة متنوعة من الإعدادات، سواء كان ذلك بجانب حوض المطبخ أو في حمام الضيوف أو عند المدخل. تذكر أن السجادة ذات الوبر العالي يمكن أن تكون خطأ يمكن أن يدمر وظيفة الغرفة – فمن الأفضل قياس خلوص الباب مسبقًا. ستحتاج إلى شراء وسادة سجادة لتتوافق مع هذه السجادة المبهجة لمنع الانزلاق المزعج. بالإضافة إلى ذلك، بما أن تعليمات العناية بهذه السجادة تشير إلى أنها تنظف البقع وتجفف بالهواء فقط، كن حذرًا بشأن استخدامها للمداخل الموحلة.
يمكن أن تكون نعومة سجادة Raj ذات الوجهين المطبوعة ذات الوجهين أحد الأصول في غرف النوم أو المطابخ – المساحات التي ترغب فيها بمزيد من الراحة والنعومة البصرية. ومع ذلك، سوف تحتاج إلى الحصول على وسادة سجادة لوضعها تحتها. نظرًا لأنه خفيف الوزن، سيكون من السهل التخلص منه عندما يتسخ. احذر من استخدامه في المساحات شديدة الفوضى في المنزل، حيث إنه غير مصنوع بحيث يمكن غسله في الغسالة. يعد تنظيف هذا الملحق على الفور أفضل طريقة لإبقائه بمظهر جديد، ولكن يمكنك أيضًا استخدام هذه النصائح التي ستغير قواعد اللعبة للحفاظ على سجادتك نظيفة.