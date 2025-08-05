استولى ميتس على تأرجح كبير ل Byron Buxton في الموعد النهائي التجاري

تم ترقية Mets في مجال الوسط عن طريق التداول مع Cedric Mullins في الموعد النهائي للتجارة ، ولكن ليس قبل التأرجح للأسوار.

قام BB Abbott بالتحقق من الامتياز مع وكيل Byron Buxton ، لمعرفة ما إذا كان لاعب فريق Twins ‘Superstar سيتنازل عن شرط عدم التجارة الخاص به ويقبل الخروج من ولاية مينيسوتا ، وفقًا لتقرير من The Athletic.

وقيل إن Buxton و Abbott قد “ولوحوا بشكل روتيني الأندية المهتمة في يوليو” حيث كان التوأم منذ فترة طويلة يرغب في البقاء في ولاية مينيسوتا ، والتي ذكرها على استراحة All-Star.

وقال بوكستون خلال مؤتمر صحفي في أتلانتا: “من الجيد دائمًا أن تكون مطلوبًا”. “لا تفهموني خطأ. لكن المكان الوحيد الذي أريده هو مينيسوتا. كل اختياراتي سهلة. لم أحصل على مكان واحد في ذهني. هذا ما سيكون عليه.”

يتمتع Buxton ، 31 عامًا ، بأحد أفضل المواسم في حياته المهنية ، حيث بلغ .282/.343/.561 مع 23 شوطًا منزليًا و 17 قاعدة مسروقة ودفاع ممتاز في وسط الملعب.

لقد أمضى مسيرته الكبرى في الدوري مع التوأم بعد اختيارها بشكل عام في مسودة MLB لعام 2012.

تم التفكير في كل النجوم مرتين كمرشح تجاري محتمل بعد موسم التوائم ذهب جانبيًا قبل أن يتخذ موقفه من بنده الذي لا يجوز في منتصف يوليو.

وأضاف The Athletic ما لا يقل عن ستة فرق مع Abbott حول Buxton ، على الرغم من أن Mets و Braves أظهروا أكثر الاهتمام.

وبدلاً من ذلك ، قام فريق Mets بتجميع مولينز وتحسين ثورهم ، حيث يتداول مع تايلر روجرز وريان هيلسلي وجريغوري سوتو.

كان التوأم أحد أكثر الفرق ازدحامًا في الموعد النهائي ، حيث قاموا بتداول 10 لاعبين نشطين في الدوري من قائمتهم في سبعة صفقات ، بما في ذلك إرسال كارلوس كوريا إلى هيوستن.