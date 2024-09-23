اشتعلت ضجة مواعدة جاستن فيلدز بعد منشور عارضة الأزياء على إنستغرام عن فريق ستيلرز

هل كان هناك شخص مميز يشجع جوستين فيلدز يوم الأحد عندما تغلب هو وفريقه ستيلرز على فريق شارجرز في بيتسبرغ بنتيجة 20-10؟

هذا ما تم التكهن به بعد أن نشرت عارضة الأزياء جيانا كارمونا صورة من يوم المباراة على Instagram Story من ملعب Acrisure، حيث نجح فيلدز في تسديد 25 من 32 محاولة لمسافة 245 ياردة وهبوط في الفوز الثالث على التوالي لفريق بيتسبرغ في افتتاح الموسم.

لم يشارك كارمونا، الذي ارتبط اسمه للمرة الأولى بفيلدز العام الماضي، أي محتوى إضافي يتعلق بفريق ستيلرز.

يستمر ثقة فيلدز في البناء بعد أن تم دفعه إلى دور QB1 في وقت سابق من هذا الشهر في ظل غياب راسل ويلسون بسبب مشكلة في ربلة الساق.

“هذا يعني الكثير، ولكن في نهاية المطاف، الأمر لا يتعلق بي وحدي من يفوز بالمباريات”، قال فيلدز. “إنه يتعلق بالفريق بأكمله. أنا سعيد فقط بأن أكون جزءًا من هذا الفريق، وسعيد بأن أكون جزءًا من هذه المنظمة، ونتطلع بالتأكيد إلى مواصلة ذلك الأسبوع المقبل ضد إندي”.

على مدار ثلاث مباريات، أكمل فيلدز – الذي تم تداوله مع فريق ستيلرز في مارس بعد ثلاثة مواسم مع فريق بيرز – 73.3 بالمائة من تمريراته، وألقى تمريرتين هبوطيتين واعتراضًا واحدًا. كما سارع أيضًا إلى تسجيل هدف.

أتم 61.4 بالمئة من تمريراته في 13 مباراة العام الماضي.

كانت الفترة التي سبقت موسم 2023 هي الفترة التي أشعلت فيها فيلدز وكارمونا شائعات الرومانسية لأول مرة.

وذكرت صحيفة سبورتس جوسيب في مارس 2023 أن الثنائي سافرا إلى جزر توركس وكايكوس معًا.

في ذلك الوقت، نشرت كارمونا قصة على موقع إنستغرام تظهر فيها وهي مستلقية بجانب حمام السباحة مع رفيق لها من الرجال، الذي كان وجهه بعيدًا عن الكاميرا.

نشرت سابقًا من مباراة بيرز على صفحتها.

بدأ شيكاغو الموسم من جديد في مركز الوسط بعد اختيار كالب ويليامز أولاً في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لعام 2024.

سجل النجم السابق لجامعة جنوب كاليفورنيا هدفين وأربع اعتراضات في ثلاث مباريات.

ويستضيف فريق بيرز (1-2) فريق رامز (1-2) الأسبوع المقبل بينما يزور فريق ستيلرز الذي لم يهزم بعد فريق كولتس (1-2).