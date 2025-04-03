اشتعلت كيث هيرنانديز على الميكروفون الساخن واصفا “الضرب الشخري”

تم القبض على قطعة من المحادثة التي من المحتمل أنه لم يكن من المفترض أن يتم سماعها على الهواء من قبل الميكروفون الساخن خلال بث ميتس مارلينز يوم الأربعاء على SNY ، الذي كان يعود من استراحة تجارية في أدوار إضافية.

يمكن سماع محلل Mets Keith Hernandez قائلاً “يضرب الفقراء” عندما عاد البث التاريخي إلى Loandepot Park لأعلى الشوط الحادي عشر.

مرت عدة ثوان من الصمت قبل أن يبدأ غاري كوهين ، الرجل في اللعب ، ولعب الموسيقى تحتها للدلالة على عودة الاستراحة التجارية.

جاء الرأي الصادق غير المقصود بعد عرض قبيح في الشوط العاشر من قبل كل من Mets و Marlins ، اللذين تم حبسهم في ربطة عنق 4-4.

على الرغم من فردي Tyrone Taylor لوضع المتسابقين على الزوايا لبدء الشوط العاشر ، فقد هرب لويس تورينس ، وظهر فرانسيسكو ليندور إلى المركز الثالث ، وتأسيس خوان سوتو لإنهاء الإطار دون تشغيل.

ليس الأمر كما لو أن مارلينز كان أفضل بكثير ، حيث تم وضع علامة على داين مايرز في اللوحة في محاولة للتسجيل في اختيار لاعب خط الوسط مع واحد في النصف السفلي من الشوط.

ظهر خافيير سانوجا في وقت لاحق لإنهاء أي فرصة لتسجيل ميامي في الجزء السفلي من العاشر.

سارع مشجعو البيسبول المتابعين في المنزل إلى التقاط لحظة هرنانديز للميكروفون الساخنة يوم الأربعاء ويبدو أن الكثير حصل على ركلة منه.

“يعيش كيث هيرنانديز منذ فترة طويلة ،” نشر شخص.

وكتب شخص آخر: “لا أحد يكره أي شيء أكثر من كيث هيرنانديز يكره البيسبول السيئة”.

“لحظات كيث هيرنانديز هوت ميكروفون هي بعض لحظات ميتس المفضلة لدي ،”

في يوم الاثنين ، كان لدى هرنانديز لحظة مرحة مختلفة على الهواء – مع ميكروفه عن قصد – عندما قال في الهواء إنه يعتقد أن “الأوكسيمورون كان إهانة”.

فاز فريق Mets يوم الأربعاء في أدوار إضافية ، 6-5.