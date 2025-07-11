اشتعلت Yankees المارة عن أوثق الملاعب في عودة برية

جاء أكبر فوز عودة لليانكيز لهذا الموسم مع القليل من المساعدة.

وفقًا لماسك سياتل كال رالي ، كان مارينرز الأقرب أندريه مونيوز كان يتجول في ملاعبه عندما وضعه يانكيز في شوطين في الجزء السفلي من التاسع قبل أن يفوز ، 6-5 ، في 10 أدوار.

قال رالي: “لقد كان يتجول في كل مرة (مع عداء) في القاعدة الثانية”.

أظهر الفيديو Yankee Baserunners ، بما في ذلك كودي بيلينجر ، في القاعدة الثانية التي تسير بأذرعهم عندما كان مونوز يرمي شريط التمرير.

أدى ذلك إلى أخذ بن رايس شريط منزلق خارج منطقة الإضراب مع عدد كامل لتحميل قواعد أوستن ويلز ، الذي قام بتسليم متزلج على ظهره-أحدها كان يسمى-قبل أن يربط اللعبة بالقيادة في شوطين مع واحد على كرة سريعة من أربعة.

وقال رالي عن نظام تنبيه يانكيز من القاعدة الثانية: “من الواضح أنهم لم يصنعوا الأمر ساذجًا للغاية”. “إنها جزء من اللعبة. إنها وظيفتنا. كان ينبغي أن نعرف ذلك في الذهاب إلى السلسلة. لقد جعلوا الأمر صعبًا هناك في النهاية.”

من الغريب أن رالي لم يخبر مونيوز عن إخباره خلال الشوط المشؤوم.

قال رالي: “تحاول أن تفعل قدر الإمكان دون أن تحاول صرف انتباهه عما يحدث في اللوحة. هذا شيء سيتعين علينا معرفة (في) اليومين القادمين ، بالتأكيد.”

عارض مدير سياتل دان ويلسون فكرة أن مونيوز كان يعطي أي شيء بعيدًا.

قال ويلسون: “لا أعتقد أن هذا هو الحال ، أعتقد أننا وصلنا إلى بعض التهم الصعبة واستفادوا منها”.

لقد كان جزءًا من الجزء الأخير الخشن من لعبة سياتل و Muñoz ، وكذلك Raleigh ، الذي لم يكن فقط قادرًا على تأطير ما كان ينبغي أن يكون نهاية لعبة تسمى الإضراب الثالث على تغيير مونوز إلى ويلز في التضحية في لعبة الطيران في العشرة.

– مع AP