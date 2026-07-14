اشحذ مقشرة الخضار باستخدام أداة تمتلكها بالفعل

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إذا كان تقشير البطاطس بالسكين يتسبب في تقطيع نصف البطاطس، فإن مقشرة الخضروات هي المنقذة لحياتك (وهي واحدة من أدوات المطبخ الأكثر فائدة والتي تستحق اقتناء اثنتين منها). ومع ذلك، نعلم جميعًا أن مقشرة الخضروات، تمامًا مثل سكاكين المطبخ، لا تبقى حادة إلى الأبد. لكن على الرغم من أنه يمكنك استخدام قضيب شحذ أو حجر شحذ لشحذ سكاكينك، إلا أن أيًا منهما لن يعمل مع مقشرة الخضار الصغيرة. بدلًا من ذلك، استخدمي أحد العناصر الموجودة في حقيبة مستحضرات التجميل الخاصة بك: مبرد أظافر معدني.
مبرد الأظافر المعدني رفيع بما يكفي لوضعه بين شفرات مقشرة الخضار، وكل ما يتطلبه الأمر هو بضع تمريرات عبر حواف الشفرة لإعادة أداتك إلى حالة جيدة. يتم نقش مبرد الأظافر بأخاديد صغيرة يمكن أن تساعد في التخلص من حواف الشفرة الباهتة (تمامًا كما هو الحال مع ظفر الإصبع).
قد تظنين أن مبرد الأظافر المعدني أداة غريبة الاستخدام، خاصة خارج أغراضه التجميلية. ومع ذلك، فكر في الأمر على أنه مبراة شفرات أصغر حجمًا وأرق. علاوة على ذلك، فإن مبارد الأظافر المعدنية متينة وبأسعار معقولة وأسهل في التعامل معها وتخزينها، مقارنة باستخدام حلول لمرة واحدة مثل ورق الصنفرة، أو الاستثمار في حجر شحذ جديد تمامًا للشفرات الأصغر حجمًا مثل هذه. (ملاحظة واحدة، هذه الأداة تعمل مع مقشرات الخضروات ذات الحواف المستقيمة، وليست المسننة.)
استخدمي مبرد أظافر معدني لشحذ مقشرات الخضار الباهتة
لأغراض صحية، تأكدي من أن مبرد الأظافر المعدني نظيف تمامًا قبل استخدامه لشحذ المقشرة. اغسله بالماء وصابون الأطباق ثم استخدم فرشاة ناعمة ذات شعيرات لفرك أي أوساخ عالقة داخل أخاديد الملف. بعد ذلك، اشطف الملف، ثم قم بتطهيره عن طريق غمره في محلول كحول الأيزوبروبيل 70% لمدة 10 دقائق على الأقل. ثم قومي بشطفه نهائيًا قبل تركه حتى يجف تمامًا.
بدلًا من ذلك، يمكنك شراء مبرد أظافر معدني خصيصًا لهذا الغرض. على سبيل المثال، يمكنك شراء مجموعة من ستة قطع بأقل من 6 دولارات، واستخدام الملفات الاحتياطية لإجراء إصلاحات أخرى بنفسك. يعد استخدام واحدة لشحذ مقشرة الخضار مجرد واحدة من الطرق العديدة لاستخدام مبرد الأظافر في جميع أنحاء المنزل.
العودة إلى مقشرة الخاص بك، وإن كان. لشحذها، ما عليك سوى إدخال مبرد الظفر في فتحة المقشرة (كما هو موضح أعلاه)، ثم تمرير المبرد برفق على طول كل شفرة. تأكد من اتباع زاوية النصل. يجب أن يستغرق هذا أقل من 10 تمريرات لكل حافة. بمجرد الانتهاء من ذلك، اشطف مقشرة الخضار من أي بقايا متبقية من عملية التلميع.
يجب أن تكون المقشرة قادرة على تقشير طبقة رقيقة من الفاكهة أو الخضار بأقل جهد. إذا كنت تعتقد أن شفرات التقشير لا تزال باهتة بعض الشيء، فما عليك سوى تكرار العملية؛ مما قد يؤدي أيضًا إلى استخدام مبرد أظافر مخصص لشحذ المقشرات فقط. أيضًا، عند الحديث عن الأدوات التي يمكنها فعل المزيد، فإن مقشرة الخضار المستقيمة أو الدوارة هي عنصر المطبخ الشائع الذي يمكن أن ينقذ اليوم بدلاً من مفك البراغي.