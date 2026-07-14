اشحذ مقشرة الخضار باستخدام أداة تمتلكها بالفعل

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كان تقشير البطاطس بالسكين يتسبب في تقطيع نصف البطاطس، فإن مقشرة الخضروات هي المنقذة لحياتك (وهي واحدة من أدوات المطبخ الأكثر فائدة والتي تستحق اقتناء اثنتين منها). ومع ذلك، نعلم جميعًا أن مقشرة الخضروات، تمامًا مثل سكاكين المطبخ، لا تبقى حادة إلى الأبد. لكن على الرغم من أنه يمكنك استخدام قضيب شحذ أو حجر شحذ لشحذ سكاكينك، إلا أن أيًا منهما لن يعمل مع مقشرة الخضار الصغيرة. بدلًا من ذلك، استخدمي أحد العناصر الموجودة في حقيبة مستحضرات التجميل الخاصة بك: مبرد أظافر معدني.

مبرد الأظافر المعدني رفيع بما يكفي لوضعه بين شفرات مقشرة الخضار، وكل ما يتطلبه الأمر هو بضع تمريرات عبر حواف الشفرة لإعادة أداتك إلى حالة جيدة. يتم نقش مبرد الأظافر بأخاديد صغيرة يمكن أن تساعد في التخلص من حواف الشفرة الباهتة (تمامًا كما هو الحال مع ظفر الإصبع).

قد تظنين أن مبرد الأظافر المعدني أداة غريبة الاستخدام، خاصة خارج أغراضه التجميلية. ومع ذلك، فكر في الأمر على أنه مبراة شفرات أصغر حجمًا وأرق. علاوة على ذلك، فإن مبارد الأظافر المعدنية متينة وبأسعار معقولة وأسهل في التعامل معها وتخزينها، مقارنة باستخدام حلول لمرة واحدة مثل ورق الصنفرة، أو الاستثمار في حجر شحذ جديد تمامًا للشفرات الأصغر حجمًا مثل هذه. (ملاحظة واحدة، هذه الأداة تعمل مع مقشرات الخضروات ذات الحواف المستقيمة، وليست المسننة.)