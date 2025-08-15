اشرب المزيد من عصير البطيخ وقد ترى تغييرًا في ضغط الدم

كما لو كنت بحاجة إلى ذريعة أخرى لإسقاط بعض عصير البطيخ ، فقد اتضح أن المشروبات الحلوة الطبيعية قد تفعل نظام القلب والأوعية الدموية بشكل جيد. (عصير البطيخ هو أيضًا مشروب قوي لمكافحة سرطان البروستاتا.) وكل ذلك بفضل المغذيات الموجودة في الفاكهة التي تقف وراء هذا المشروب الوردي.

يحتوي البطيخ على L-citrulline ، وهو حمض أميني يصنعه جسمك بمفرده. ومع ذلك ، فإن إضافة المزيد من l-citrulline في نظامك الغذائي من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية ليس ضارًا بشكل عام إذا كنت تحت رعاية أخصائي الصحة. في الواقع ، قد يكون زيادة مستويات L-citrulline مفيدة إذا كنت تكافح للسيطرة على ضغط الدم.

على سبيل المثال ، استكشفت دراسة 2022 في مضادات الأكسدة استخدام L-citrulline للتخفيف من آثار ارتفاع ضغط الدم بسبب توقف التنفس أثناء النوم في الفئران. بعد أسبوعين ، أظهرت الفئران التي تلقت مكملات L-citrulline انخفاضًا كبيرًا في مستويات ضغط الدم. كما أشارت نتائج مراجعة 2019 في Avicenna Journal of Phytomedicine أيضًا إلى قوى القلب المحتملة لـ L-citrulline.

ومع ذلك ، يبدو أن أكبر تأثير لـ L-citrulline على ضغط الدم الانقباضي مقابل قراءات ضغط الدم الانبساطي. وفقًا لمقال عام 2021 في ارتفاع ضغط الدم ، تظل أعداد ضغط الدم الانقباضي مؤشرات قوية على إمكانات الشخص للوفاة بسبب حدث القلب والأوعية الدموية. لذلك ، فإن القدرة على خفض التدابير الانقباضي من خلال استهلاك منتجات L-citrulline (مثل عصير البطيخ) قد يقلل بشكل متزامن من خطر الموت من حالة ذات صلة بالقلب.