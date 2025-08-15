اشرب المزيد من عصير البطيخ وقد ترى تغييرًا في ضغط الدم

كما لو كنت بحاجة إلى ذريعة أخرى لإسقاط بعض عصير البطيخ ، فقد اتضح أن المشروبات الحلوة الطبيعية قد تفعل نظام القلب والأوعية الدموية بشكل جيد. (عصير البطيخ هو أيضًا مشروب قوي لمكافحة سرطان البروستاتا.) وكل ذلك بفضل المغذيات الموجودة في الفاكهة التي تقف وراء هذا المشروب الوردي.
يحتوي البطيخ على L-citrulline ، وهو حمض أميني يصنعه جسمك بمفرده. ومع ذلك ، فإن إضافة المزيد من l-citrulline في نظامك الغذائي من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية ليس ضارًا بشكل عام إذا كنت تحت رعاية أخصائي الصحة. في الواقع ، قد يكون زيادة مستويات L-citrulline مفيدة إذا كنت تكافح للسيطرة على ضغط الدم.
على سبيل المثال ، استكشفت دراسة 2022 في مضادات الأكسدة استخدام L-citrulline للتخفيف من آثار ارتفاع ضغط الدم بسبب توقف التنفس أثناء النوم في الفئران. بعد أسبوعين ، أظهرت الفئران التي تلقت مكملات L-citrulline انخفاضًا كبيرًا في مستويات ضغط الدم. كما أشارت نتائج مراجعة 2019 في Avicenna Journal of Phytomedicine أيضًا إلى قوى القلب المحتملة لـ L-citrulline.
ومع ذلك ، يبدو أن أكبر تأثير لـ L-citrulline على ضغط الدم الانقباضي مقابل قراءات ضغط الدم الانبساطي. وفقًا لمقال عام 2021 في ارتفاع ضغط الدم ، تظل أعداد ضغط الدم الانقباضي مؤشرات قوية على إمكانات الشخص للوفاة بسبب حدث القلب والأوعية الدموية. لذلك ، فإن القدرة على خفض التدابير الانقباضي من خلال استهلاك منتجات L-citrulline (مثل عصير البطيخ) قد يقلل بشكل متزامن من خطر الموت من حالة ذات صلة بالقلب.
اشرب عصير البطيخ باعتدال لضغط الدم
ما مقدار L-citrulline الذي يمكنك توقعه في كل كوب من عصير البطيخ الذي تشربه؟ ذلك يعتمد على المبلغ. على سبيل المثال ، يقدم لتر من عصير البطيخ حوالي 2.33 جرام من L-citrulline. لكن لتر يزيد قليلاً عن 33 أوقية. وهذا الكثير من عصير البطيخ – ناهيك عن السكر.
على سبيل المثال ، يعد كوب من عصير البطيخ العذبة 19 جرامًا من السكر. بالنظر إلى أن منظمة الصحة العالمية (WHO) توصي بالحفاظ على تناول السكريات الحرة ، والتي تشمل تلك الموجودة في عصائر الفاكهة ، إلى أقل من 10 ٪ من السعرات الحرارية (حوالي 50 غرامًا على نظام غذائي 2000 من السعرات الحرارية) ، فهذا كثير من السكر إذا كنت تخطط لسرقة 33 أوقية من عصير البطيخ للحصول على الإضافي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن منظمة الصحة العالمية تنصح بأن الحفاظ على السكريات الحرة تحت 5 ٪ من السعرات الحرارية اليومية (حوالي 25 جرام) سيكون أفضل للصحة.
علاوة على ذلك ، فإن تناول كميات مفرطة من السكر يمكن أن يرفع ضغط الدم ، لذلك قد ترغب في تناول الأطعمة الأخرى الأقل سمكًا غنية بالسيترولين إلى جانب علاجك الحلو. تشمل بعض الاختيارات الجيدة الخيار (يحتوي كوب واحد على 1.64 جرام من السكر) واليقطين (كوب واحد من اليقطين المطبوخ يعود 5.1 جرام من السكر). بالإضافة إلى ذلك ، قد ترغب في تبديل عصير البطيخ الخاص بك مع عصائر أخرى معروفة بانخفاض ضغط الدم (على سبيل المثال ، الجزر والطماطم) لنفس النتيجة ولكن مع التنوع التغذوي.